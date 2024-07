F1 | Herbert: "10 secondi è la sanzione più dura che potevamo dare a Max"

Il contatto tra Max Verstappen e Lando Norris, che ha deciso le sorti del Gran Premio d'Austria di domenica, ha inevitabilmente dato vita ad un dibattito molto acceso. Il pilota della Red Bull è tornato a fare quei movimenti in frenata per i quali era molto criticato prima di iniziare a mettere in cascina successi a raffica.

Ma, anche se i commissari lo hanno incolpato per l'episodio che ha impedito ad entrambi di portarsi a casa la vittoria, in molti hanno reputato che la sanzione di soli 10" fosse troppo piccola per una situazione di questo tipo: dopo un primo contatto quando ha provato ad allargarsi verso il pilota della McLaren in prossimità della staccata della curva 3, ne è infatti avvenuto un secondo che poi ha portato definitivamente Lando fuori pista, danneggiando anche la sua ala anteriore. Inoltre, quando entrambi viaggiavano con le gomme già forate, ha forzato il rivale a mettere due ruote nell'erba nella discesa che porta alla curva 4.

Sull'argomento, dunque, è intervenuto anche Johnny Herbert, che faceva parte del collegio dei commissari impegnato domenica al Red Bull Ring. In un'intervista concessa a Coin Poker, l'ex pilota britannico ha spiegato chiaramente che non era possibile infliggere una sanzione maggiore in base ai canoni imposti della FIA. Ed è partito dalla sua visione dell'incidente.

"È stata colpa di Max. È un pilota difficile. È molto, molto difficile da battere. Mette tutti in soggezione. L'intimidazione è qualcosa che Lewis Hamilton, Michael Schumacher ed Ayrton Senna hanno sempre fatto. Quando ti trovi di fronte a Max come sta guidando oggi, se sei Lando devi dire: 'Io sono qui. Sono al tuo fianco. Stai cercando di buttarmi fuori dal circuito. E io non mi muovo'. Lando ha fatto la cosa giusta. Non si è mosso. Non era necessario. Alcuni hanno detto che avrebbe potuto muoversi. Ma non è così che si batte Max o che si vince il Gran Premio", ha detto Herbert.

Tra quelli che avevano invocato una sanzione più severa per Verstappen c'era anche il team principal della McLaren, Andrea Stella, ma Herbert ha chiarito i motivi che hanno portato lui ed i suoi colleghi a dare solo 10" di penalità al tre volte campione del mondo.

"È la sanzione più dura che si possa applicare in base alle linee guida della FIA, secondo le quali operiamo come steward. La McLaren ha detto che avrebbe dovuto essere più severa, ma questo è il gioco di tutti i team. Se qualcuno si fosse girato o si fosse capottato, non so se questo avrebbe cambiato le cose. Quello che è successo è stato costringere un pilota ad uscire dal circuito o a causare un incidente. Questa era la sanzione massima che avremmo potuto dare", ha spiegato.

"È una questione di coerenza. Dobbiamo rispettare il regolamento della FIA, secondo il quale se una vettura entra in contatto con un'altra è prevista una penalità di dieci secondi. Questa è la coerenza di cui si ha bisogno. Un comportamento più estremo non funziona. È stata una gara dura e un pilota ha commesso un piccolo errore nello stringere l'altro. Questo ha portato al contatto. Non c'è una scala progressiva di penalità, perché diventerebbe un problema più grande e più soggettivo. Se si cerca di tagliare a fette un incidente, si creano più problemi, poi si crea più incoerenza e tutti diventano più scontenti", ha aggiunto.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, lotta con Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

L'episodio è avvenuto proprio mentre il collegio dei commissari aveva preso la decisione di infliggere 5" di penalità anche a Norris per il track limits commesso in uno dei tentativi d'attacco precedenti: "Mentre lo guardavamo, ci siamo subito chiesti di chi fosse la colpa. Ed era di Max. La cosa interessante è che in quel momento stavamo per penalizzare Lando perché era andato oltre i track limits quattro volte e gli abbiamo dato una penalità di cinque secondi letteralmente nel momento in cui sono entrati in contatto. Ci stavamo occupando di questo quando c'è stato il contatto, ho alzato lo sguardo e ho visto i pneumatici fuori uso".

Infine, Herbert ha detto la sua anche sui movimenti che Verstappen fa in fase di frenata: "La cosa positiva di uno come Max è che, anche se non è d'accordo, troverà il modo di usare le sue armi in modo diverso. In qualità di commissari sportivi, abbiamo esaminato il suo comportamento in frenata e non era chiaro. Era intelligente e giusto e rendeva solo un po' più difficile per Lando scegliere se andare a sinistra o a destra in una particolare curva. Si adatterà sempre in qualche modo e troverà un altro modo per farlo, ma continuerà ad esercitare la stessa pressione su chiunque sia il suo avversario".

"Max è ora consapevole che non può esercitare una tale pressione su Lando e aspettarsi che si sposti, che Lando reagirà. Fino all'Austria Max aveva sempre vinto. Ora non sta vincendo. Sarà interessante vedere come Lando reagirà. Ora si troverà in una posizione migliore dopo quello che è successo. Si è reso conto di sapere che ha la possibilità di battere Max al suo stesso gioco. Sarà affascinante osservarlo", ha concluso.