F1 | Anche Red Bull svela la nuova livrea che userà a Silverstone

Red Bull Racing si metterà una nuova veste per il Gran Premio di Gran Bretagna, seconda gara di casa per il team austro-britannico in quanto la sua sede si trova a Milton Keynes.

Il team campione del mondo in carica ha presentato questa mattina la nuova livrea che indosseranno le due RB20 di Max Verstappen e Sergio Perez nel corso di questo fine settimana sulla pista si Silverstone.

Si tratta della prima delle tre livree speciali che verranno usate dal team per celebrare i suoi 20 anni in Formula 1. La livrea in questione è stata realizzata da Chalaj Suvanish, fan del team che ha vinto il primo contest REBL CUSTMS lanciato dal team proprio per permettere agli appassionati di creare le tre livree speciali di questa stagione.

La livrea base delle RB20 rimarrà la stessa, ma, come è possibile vedere dalle foto allegate in questo articolo, comparirà tanto rosso sul fondo blu classico utilizzato sulle monoposto che devono difendere i titoli vinti l'anno passato.

Si tratta della tonalità chiamata Stallion Red. Questa soluzione, pensata dal thailandese Suvanish, riprende un concetto già utilizzato nel 2015 dalla Red Bull, quando realizzò l'iconica livrea usata nei test pre stagionali chiamata The Camo Bull.

"Ho voluto partecipare al concorso REBL CUSTMS perché la possibilità di disegnare una livrea per il mio Team preferito è un'opportunità unica nella vita", ha dichiarato Chalaj Suvanish, fan della Red Bull che ha realizzato la livrea per Silverstone del team di Miton Keynes.

La livrea speciale delle Red Bull Racing RB20 per il GP di Gran Bretagna Foto di: Red Bull Content Pool

"Sono stato così fortunato ad aver vinto e ora posso vedere una gara dal vivo e non riesco a crederci, non solo posso assistere a una gara di F1, ma posso anche vedere in pista l'auto che ho personalizzato!".

"Ho utilizzato il rosso nel design dell'auto per rappresentare lo spirito e la forza raffigurati nel logo Red Bull e mi sono ispirato al modo in cui le vernici flow-vis vengono utilizzate nei test aerodinamici. Adoro vedere Oracle Red Bull Racing vincere e non riesco a descrivere come mi sentirei a vederli vincere con la mia livrea".

Anche Christian Horner, team principal della Red Bull, ha commentato la livrea e l'iniziativa del suo team per celebrare i 20 anni in Formula 1: "Dopo il successo delle livree personalizzate dei fan dello scorso anno, siamo orgogliosi di riproporre le livree disegnate dai fan sulle nostre auto per il 2024".

"REBL CUSTMS ha consegnato ai nostri più fedeli sostenitori una tela molto speciale nella RB20 e The Paddock ha dato vita alla loro visione. I nostri fan sono al centro di tutto ciò che facciamo e sono molto felice che possano svolgere un ruolo così importante nel nostro viaggio".

"Ho visto tutti i lavori pervenuti ed è incredibile vedere l'ingegno e la creatività dei membri di The Paddock prendere vita in modo così espressivo. In occasione della nostra 20a stagione in questo sport, è un tributo tempestivo agli anni passati e non vedo l'ora di vedere la Red Bull scatenarsi a Silverstone questo fine settimana".

Oltre alla livrea, anche il vestiario del team e la pannellatura dei box Red Bull al Gran Premio di Gran Bretagna proporrà gli stessi colori della nuova livrea lanciata oggi sui social e che sarà utilizzata in questo fine settimana a Silverstone.