F1 | Bearman e Doohan tornano in pista nelle FP1 di Silverstone

Durante il campionato, ogni scuderia deve obbligatoriamente lasciare spazio in almeno due sessioni di prove libere ai debuttanti, dando loro la possibilità di avvicinarsi verso il mondo della Formula 1. Spesso le squadre si affidano a talenti delle rispettive accademie, oppure piloti con cui esistono degli accordi di tipo commerciale.

A Silverstone torneranno in pista diversi piloti appartenenti alla categoria rookie, ovvero che hanno già completato al massimo due Gran Premi di Formula 1. Tra questi ci saranno sia Franco Colapinto con la Williams, già annunciato nella giornata di lunedì, che Jack Doohan con l’Alpine, con quest’ultimo che in FP1 prenderà il posto di Pierre Gasly.

Per il pilota australiano si tratta di un’altra opportunità non solo per dimostrare le proprie qualità al team, ma anche per testare la monoposto 2024, in modo da avere un riferimento diretto dalla pista per il suo lavoro al simulatore. Per i piloti dedicati alla realtà virtuale è fondamentale avere delle chance per comprendere il comportamento della macchina anche su una pista vera, in modo da dare ancora più feedback agli ingegneri su come migliorare la monoposto. Lo stesso australiano verso metà mese sarà inoltre impegnato in un test sempre Silverstone ma con la macchina 2022, in cui girerà anche Mick Schumacher.

Jack Doohan, Alpine A524 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Doohan ha già effettuato la prima delle due uscite obbligatorie durante lo scorso GP del Canada. Una scelta inusuale, ma che Alpine aveva giustificando sottolineando come volesse anticipare queste prove obbligatorie per fare modo ai piloti ufficiali di disputare tutte le sessioni nella seconda parte dell’anno, quando in teoria la vettura dovrebbe essere più competitiva e servirà sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno al fine di guadagnare punti preziosi per la classifica.

L’australiano, però, non sarà l’unico debuttante a scendere in pista nel fine settimana. Oltre al già citato Colapinto, infatti, anche Oliver Bearman tornerà al volante della Haas durante le FP1 del Gran Premio di casa, in quella che sarà la sua terza uscita a bordo della VF-24 durante questa stagione. Ferrari, dato che il giovane talento britannico fa parte dell’Accademia del Cavallino, e la scuderia americana hanno infatti deciso di completare un programma che prevede ben sette sessioni FP1 nel corso di questo mondiale, con le prime due svolte tra Imola e Barcellona.

Per Berman, che sembra sempre più vicino alla Formula 1 proprio con Haas, il test rappresenta un’altra chance di prendere sempre più contatto con una vettura della massima serie, con un programma di preparazione intensivo. Anche questa settimana Bearman, quindi, affiancherà gli impegni con la scuderia americana a quelli della Formula 2, campionato in cui è attualmente impegnato assieme a Prema. Nonostante una prima parte di stagione difficile e avara di soddisfazioni, proprio nell’ultimo appuntamento in Austria il giovane talento della FDA ha centrato la sua prima vittoria in campionato nella Sprint Race del sabato.