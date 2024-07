F1 | GP d'Italia: in vendita i biglietti per l'Ascari e Lesmo

Monza sta cambiando faccia per prepararsi alla Formula 1 non solo con il nuovo manto stradale che renderà il “tempio della velocità” ancora più scorrevole e rapido. Cresce l’attesa per la 95esima edizione del Gran Premio d’Italia in programma il 1 settembre: a partire dalle 13 di oggi, mercoledì 3 luglio, saranno in vendita i biglietti per le tribune 10bis (Lesmo 2 Interno), 19 (Uscita Ascari B) e 20 (Uscita Ascari C).

I tagliandi si potranno acquistare attraverso i consueti canali di vendita online sul sito monzanet.it, ticketone.it e presso i punti vendita ufficiali Ticketone e all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza presso il Monza Circuit Shop.

Imola a maggio aveva registrato il nuovo record di presenze all’Enzo e Dino Ferrari e le previsioni danno il pienone anche per l’appuntamento brianzolo vista l’attrattiva che la F1 sta generando su un pubblico più ampio che non è solo quello dei super appassionati.

La speranza dei tifosi del Cavallino è che la rossa riesca a uscire dalla crisi in cui la Ferrari è piombata con l’introduzione degli aggiornamenti aerodinamici nel GP di Spagna che hanno riproposto il porpoising. I tecnici del Reparto Corse sperano di essere corsi ai ripari già in tempo per Silverstone, il terzo appuntamento in calendario delle ultime tre settimane, in modo da rilanciare le sorti della SF-24.