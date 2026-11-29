Ultime notizie

Formula 1 Qatar

F1 | Red Bull: Hadjar sorprende, mentre Verstappen ritrova i vecchi problemi della RB22

Isack ha preceduto Max nelle qualifiche di Lusail, conquistando la quinta posizione. Il bilancio della Red Bull è però al di sotto delle aspettative, con Verstappen che ha evidenziato una lacuna della monoposto mai del tutto risolta nel corso della stagione: la competitività nelle curve ad alta velocità.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 29 nov 2026, 13:30

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

La sorpresa è arrivata dal confronto interno, non dal risultato complessivo. La Red Bull monopolizzerà la terza fila dello schieramento di partenza del Gran Premio del Qatar, con Isack Hadjar in quinta posizione davanti a Max Verstappen. Un verdetto inedito rispetto alle gerarchie consolidate nel box della squadra di Milton Keynes, ma che non ha regalato grandi sorrisi neanche ad Hadjar. Le aspettative alla vigilia delle qualifiche erano altre, soprattutto alla luce di quanto ottenuto dalla Red Bull nella seconda metà della stagione.

“Prima delle qualifiche avevo parlato con la squadra, l’obiettivo era la terza posizione – ha ammesso Hadjar – e avevo anche scherzato con il mio preparatore atletico sulla possibilità di conquistare il terzo posto. Essere quinto fa un po’ male, considerando quanto ho spinto la monoposto, non era rimasto molto da estrarre. Continuo a credere che avremmo potuto fare meglio, ci è mancato poco più o meno un decimo”.

La crescita di Hadjar è uno degli aspetti positivi emersi negli ultimi weekend di gara della Red Bull. A Lusail il francese è stato molto vicino ai riferimenti cronometrici di Verstappen sin dalle prove libere, arrivando alle qualifiche con la consapevolezza di potersi giocare il confronto con il compagno di squadra.

“Non so cosa sia successo dall’altra parte del box, ma per tutto il fine settimana entrambi abbiamo dovuto lottare molto con la monoposto e i nostri tempi sul giro sono stati molto vicini. Non ho iniziato le qualifiche pensando che sarei stato a due decimi da Max, su questa pista mi trovo a mio agio”.

Hadjar ha anche recriminato per un imprevisto nell’ultimo run in Q3. “La monoposto ha avuto delle reazioni improvvise che non mi aspettavo. La curva 9 si percorre facilmente in pieno, ma nell’ultimo tentativo, quando ho trovato più grip, ho avuto un grosso sovrasterzo che mi ha portato fuori traiettoria, compromettendo anche le gomme per il resto del giro”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Decisamente più amaro il bilancio di Verstappen. Max ha ritrovato a Lusail una RB22 con caratteristiche che sperava di essersi lasciato alle spalle. Il lavoro di messa a punto svolto nel corso del fine settimana non ha dato i risultati sperati, riportando alla luce una lacuna che ha accompagnato il progetto sin dall’inizio della stagione.

“Abbiamo girato in tondo – ha commentato Verstappen – abbiamo provato molte cose sulla monoposto, ma non è servito a nulla. Miglioravamo alcuni aspetti peggiorandone altri, siamo stati continuamente a rincorrere il bilanciamento. Credo che questo weekend abbia evidenziato quanto dobbiamo ancora migliorare su piste come questa, dove ci sono curve ad alta velocità che richiedono molto carico aerodinamico. Ci manca ancora qualcosa, soprattutto rispetto alla Mercedes”.

Verstappen ha sottolineato come il notevole salto di qualità compiuto dalla RB22 nel corso della stagione non abbia interessato nella stessa misura tutte le tipologie di curve. “Abbiamo ricevuto molti aggiornamenti, ma credo che la maggior parte abbia funzionato meglio nelle curve a bassa e media velocità. In quelle veloci ci manca chiaramente qualcosa, ma è stato così per tutta la stagione, quindi non è una sorpresa”.

Una lacuna strutturale, secondo Max, non risolvibile attraverso il lavoro di setup. “Abbiamo provato così tante cose sulla monoposto senza trovare risposte che anche se avessimo a disposizione altri due o tre giorni di test non cambierebbe nulla, a meno di poter contare su degli aggiornamenti. Abbiamo avuto molti weekend positivi, ma a volte è utile vivere un fine settimana come questo, perché mette in evidenza gli aspetti sui quali dobbiamo ancora lavorare in vista del prossimo anno”.

In prospettiva della gara le preoccupazioni di Verstappen riguardano soprattutto la gestione degli pneumatici, penalizzata proprio dalla mancanza di un buon bilanciamento. Max ritiene che il limite di percorrenza imposto per ogni set di gomme possa paradossalmente rivelarsi un piccolo aiuto per la Red Bull, riducendo il peso della gestione degli pneumatici sulla distanza.

Una possibile carta da giocare nel confronto con la McLaren è stata evidenziata da Hadjar. La Red Bull ha conservato due set di gomme hard, una scelta che potrebbe rivelarsi premiante alla luce del degrado delle mescole medie, superiore alle aspettative. “Il mio obiettivo è superare Oscar e guardare avanti, non indietro – ha concluso Hadjar – se dovrò lottare con Max lo farò in modo corretto, ma il mio traguardo resta la terza posizione”.

Un obiettivo condiviso anche da Verstappen, che ha liquidato senza particolari drammi l’esito del confronto interno. “Isack sta facendo bene, mentre per quanto mi riguarda non è stato un buon weekend. Capita di essere preceduti dal proprio compagno di squadra, succede lungo tutta la griglia. Non penso a lottare con lui, penso piuttosto a lottare con le McLaren, perché è questo il nostro obiettivo come squadra”.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | GP del Qatar: dai timori della vigilia si è tornati alla normalità del paddock

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | GP del Qatar: dai timori della vigilia si è tornati alla normalità del paddock



Formula 1



Formula 1



Qatar



1 h



F1 | GP del Qatar: dai timori della vigilia si è tornati alla normalità del paddock





F1 | Stella: “La Mercedes ha lanciato un messaggio a tutto il paddock”



Formula 1



Formula 1



Qatar



1 h



F1 | Stella: “La Mercedes ha lanciato un messaggio a tutto il paddock”





F1 | Il paradosso delle gomme a Lusail: si consumano ma restano veloci



Formula 1



Formula 1



Qatar



3 h



F1 | Il paradosso delle gomme a Lusail: si consumano ma restano veloci

More from

Max Verstappen





F1 | Mekies: "La rinascita della Red Bull è iniziata quando Max ha scelto di restare con noi"



Formula 1



Formula 1



Qatar



1 g



F1 | Mekies: "La rinascita della Red Bull è iniziata quando Max ha scelto di restare con noi"





F1 | Svelato il... mistero: ecco la prima immagine del disco forato Brembo montato da Red Bull e Audi



Formula 1



Formula 1



Qatar



1 g



F1 | Svelato il... mistero: ecco la prima immagine del disco forato Brembo montato da Red Bull e Audi





F1 | Verstappen: “Il motore non deve prevalere sul piacere di guidare. Indy? Non ci correrò mai”



Formula 1



Formula 1



Qatar



2 g



F1 | Verstappen: “Il motore non deve prevalere sul piacere di guidare. Indy? Non ci correrò mai”

More from

Red Bull Racing





F1 | Hadjar spiega il cedimento dell’ala anteriore a Las Vegas: “Due decimi prima e non sarebbe successo”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



2 g



F1 | Hadjar spiega il cedimento dell’ala anteriore a Las Vegas: “Due decimi prima e non sarebbe successo”





F1 | Hadjar dopo una GP all'attacco anche di Max, rompe l'ala e viene penalizzato per aver rallentato in safety



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



7 g



F1 | Hadjar dopo una GP all'attacco anche di Max, rompe l'ala e viene penalizzato per aver rallentato in safety





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





LIVE MotoGP | Gran Premio di Valencia, Gara



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



LIVE MotoGP | Gran Premio di Valencia, Gara





F1 | Red Bull: Hadjar sorprende, mentre Verstappen ritrova i vecchi problemi della RB22



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



F1 | Red Bull: Hadjar sorprende, mentre Verstappen ritrova i vecchi problemi della RB22





Video WEC | Il viaggio di Ford Racing: dal 1966 al 2026 tra GT40 e GT41, per tornare a vincere Le Mans



WEC



WEC WEC 30 min



Video WEC | Il viaggio di Ford Racing: dal 1966 al 2026 tra GT40 e GT41, per tornare a vincere Le Mans





F1 | GP del Qatar: dai timori della vigilia si è tornati alla normalità del paddock



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



1 h



F1 | GP del Qatar: dai timori della vigilia si è tornati alla normalità del paddock

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti