Intervista

Formula 1 Qatar

F1 | Leclerc spiega le difficoltà Ferrari: "Su asfalti super lisci siamo in crisi da inizio anno"

Il monegasco della Ferrari non è andato oltre il settimo tempo nelle Qualifiche del Qatar, staccato di 1"2 dalla Mercedes di Russell. Leclerc vede una gara dura per domani: "Potremmo essere in lotta più con le Racing Bulls che con le Red Bull".

Giacomo Rauli

Pubblicato: 28 nov 2026, 19:59

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

In Formula 1 i miracoli accadono, ma non certo da un giorno all'altro. Dopo avere mostrato tutti i suoi limiti nel corso delle tre sessioni di libere a Lusail, la Ferrari si è confermata nel peggiore dei modi, non andando oltre il settimo e il nono tempo in qualifica, staccata per altro di oltre un secondo dal poleman con entrambe le vetture.

Charles Leclerc è stato il migliore - o il pilota Ferrari qualificato meno indietro - nel corso delle prove ufficiali, ma il settimo tempo a 1"2 da Russell spiega perfettamente quello che sta diventando il fine settimana più complicato della stagione dal punto di vista delle prestazioni per il Cavallino Rampante.

Presentatosi nella media zone di Lusail, Leclerc non ha accampato scuse, ma ha offerto una spiegazione interessante per ciò che riguarda il motivo che sta tenendo le SF-26 così lontane dalle posizioni che contano.

Questo è legato all'adattamento delle Rosse a un certo tipo d'asfalto, quello molto liscio, su cui hanno faticato sin dalle prime uscite stagionali.

"Il deployment della vettura non è il problema più grosso in questo fine settimana. Lo è il grip. C'è qualcosa di fondamentale che non sta funzionando su questa pista. E' una pista molto liscia e parlando con Russell e Antonelli mi hanno detto che nemmeno loro riescono a capire bene il perché del grande vantaggio che stanno mostrando su tutti gli altri", ha detto Leclerc.

"Detto questo il nostro lavoro è quello di capire come migliorare la situazione e colmare il gap che abbiamo su queste piste. Perché è da inizio anno che la nostra macchina fatica in certe condizioni. Ci sono le caratteristiche della pista, ma c'è anche l'asfalto che fa la differenza".

Charles Leclerc, Ferrari, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Manuel Eletto

"La macchina non sembra così male in termini di bilanciamento e questa è la cosa peggiore. Secondo me non siamo così distanti da un buon bilanciamento, è solo che se spingiamo di più semplicemente iniziamo a scivolare con tutte e quattro le ruote e non riusciamo a fare le curve. Non abbiamo abbastanza grip e non abbiamo comunque lo stesso grip degli altri".

"Ogni volta che troviamo asfalti super lisci come questo di Lusail abbiamo sempre fatto fatica. Avevamo delle domande arrivando qui e penso che questi punti interrogativi abbiano trovato risposta. E' stato chiaro dalle Libere 1 che stiamo facendo molta fatica".

Per Leclerc l'asfalto del Qatar è unico nel suo genere, ma il suo monito alla squadra guarda già al 2027: se il team vorrà tornare campione a distanza di quasi 20 anni dall'ultima volta, dovrà risolvere questi problemi per avere una macchina competitiva su tutti i tipi di piste.

"Questo è un asfalto assai più liscio di tutti quelli che abbiamo trovato nel corso della stagione. Abbiamo provato a cambiare diverse cose sulla macchina, ma c'è qualcosa che non sta funzionando. Dobbiamo fare in modo di assicurarci che l'anno prossimo non ci siano questi tipi di problemi, perché per diventare campioni abbiamo bisogno di essere forti in tutte le piste e, al momento, siamo estremamente lontani dall'esserlo".

Dopo quattro sessioni così complicate, Leclerc non pensa affatto di potersi giocare posizioni importanti in gara. Sebbene non voglia partire battuto, è naturale che il risultato di oggi non possa lasciare ben sperare in vista della gara di domani, dove le Racing Bulls potrebbero essere le vere rivali delle Ferrari in un fine settimana da incubo.

"Con chi ce la giocheremo in gara? Se guardiamo la qualifica dovremmo lottare forse più con le Racing Bulls che con le Red Bull. Ma non voglio partire pessimista. Proveremo a giocarcela con quelli davanti, ma a oggi non c'è una vera possibilità di giocarcela con quelli davanti".

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