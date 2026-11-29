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F1 | Ferrari, il campanello d’allarme di Lusail suona anche per il 2027

La peggiore qualifica della stagione in termini di prestazione pura ha riportato alla luce alcuni limiti della monoposto di Maranello. A preoccupare non è solo l’entità del distacco dalla Mercedes, ma anche la difficoltà nell’identificare con precisione le cause di una flessione così marcata.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 29 nov 2026, 09:30

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Ci sono weekend negativi che si possono archiviare senza troppe preoccupazioni ed altri che impongono delle riflessioni più approfondite. Quello che sta vivendo la Ferrari sul circuito di Lusail appartiene alla seconda categoria. Non sono tanto la settima e la nona posizione conquistate da Charles Leclerc e Lewis Hamilton a preoccupare, quanto il ritardo di oltre un secondo dalla pole position. Un divario difficile da accettare alla penultima tappa di un mondiale, soprattutto considerando che le aspettative della vigilia erano ben diverse.

Frederic Vasseur non ha avuto difficoltà a definire quella di Lusail la peggiore qualifica della stagione in termini di prestazione pura. Ma l’aspetto più interessante emerso nel debriefing del sabato è la differente lettura delle cause che hanno portato a questo risultato. Il team principal della Ferrari ha posto l’accento sulle difficoltà incontrate nel portare gli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento, un problema accentuato dalle elevate pressioni prescritte dalla Pirelli. Sia Leclerc che Hamilton, però, non ritengono che il ritardo accusato sia riconducibile principalmente alla gestione delle temperature delle gomme.

Charles ha acceso i riflettori sulle caratteristiche dell’asfalto di Lusail, particolarmente liscio, una peculiarità che nel corso della stagione si è spesso rivelata penalizzante per la Ferrari. Il lavoro svolto nelle tre sessioni di prove libere, nel corso delle quali sono state valutate configurazioni di setup molto differenti, non ha portato a risultati apprezzabili.

A rendere ancora più complessa la ricerca di una soluzione sono state le sensazioni al volante. Solitamente, quando un pilota accusa un ritardo così importante, il comportamento della monoposto evidenzia delle criticità ben precise. A Lusail Leclerc ha invece confermato di disporre di una vettura dal bilanciamento tutto sommato accettabile, ma priva del livello di aderenza degli avversari. Cercando di incrementare la velocità di percorrenza in curva, la Ferrari scivola sulle quattro ruote. Non c’è un asse sul quale intervenire per recuperare performance, è il livello complessivo di grip a rappresentare il limite.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

È un aspetto sul quale entrambi i piloti hanno chiesto di fare chiarezza in vista del prossimo anno. Leclerc ha sottolineato come la squadra disponga degli strumenti per intervenire sul compromesso tra prestazione sul giro secco e passo gara, mentre non ci sono ancora risposte altrettanto chiare in merito alla sensibilità della monoposto alle differenti tipologie di asfalto.

Hamilton ha aggiunto un altro elemento, legato alla performance della power unit. Il terzo settore di Lusail è stato particolarmente penalizzante per la Ferrari, con la Mercedes in grado di raggiungere velocità superiori all’ingresso delle curve e mantenerle in percorrenza grazie alla disponibilità di energia. È un terreno sul quale diventa anche difficile quantificare separatamente il contributo della power unit e quello aerodinamico. Una maggiore velocità genera più carico, consentendo di incrementare ulteriormente la velocità di percorrenza. Leclerc lo ha definito un circolo vizioso, dal quale la Ferrari non è riuscita a uscire.

Il quadro tracciato da Hamilton è andato anche oltre le difficoltà incontrate in Qatar. Lewis ha indicato tra le priorità del progetto 2027 la necessità di disporre di una piattaforma tecnica meno sensibile alle variabili che si incontrano nel corso della stagione. Secondo Hamilton, in sette weekend su dieci la Ferrari si ritrova a dover lavorare molto sulla messa a punto della monoposto alla ricerca di una performance che non emerge naturalmente sin dai primi giri in pista. A questo si aggiunge la necessità di compensare nelle curve quanto si perde sui rettilinei, con conseguenze anche sulla gestione degli pneumatici.

La Ferrari ha dimostrato nel corso della stagione di poter essere competitiva, arrivando in alcune occasioni a lottare per la pole position. Ma è proprio l’ampiezza delle oscillazioni prestazionali a rappresentare uno degli aspetti sui quali sarà necessario intervenire. Per ambire a un campionato del mondo non basta incrementare i picchi di performance, è altrettanto importante alzare il livello minimo di competitività.

Il weekend di Lusail potrebbe comunque consentire alla Ferrari di blindare la seconda posizione nella classifica Costruttori, grazie anche alla superiorità della Mercedes nei confronti della McLaren. Vasseur ha però ammesso che preferirebbe raggiungere questo traguardo grazie ai risultati della propria squadra, piuttosto che a quelli degli avversari. Una considerazione che fotografa bene il momento. Il secondo posto nel mondiale Costruttori è alla portata, ma sono altre le risposte che la Ferrari sta cercando.

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