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Formula 1 Qatar

F1 | Russell ribalta il pronostico a Lusail, ma è la Mercedes a fare paura

George ha dominato tutte e tre le sessioni di qualifica in Qatar, precedendo Antonelli, contrariato dalle scelte del box nell’ultimo run della Q3. Le McLaren hanno scalzato le Red Bull dalla seconda fila, ma in vista della gara resta un grosso interrogativo legato alla gestione degli pneumatici.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 28 nov 2026, 20:50

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George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il pronostico della vigilia è stato rispettato a metà. La Mercedes ha confermato la superiorità emersa nelle prove libere del venerdì monopolizzando la prima fila della griglia di partenza del Gran Premio del Qatar, ma a conquistare la pole position non è stato il favoritissimo Kimi Antonelli, bensì George Russell. E non si è trattato di una zampata nel momento decisivo, ma di una superiorità emersa sin dai primi minuti delle qualifiche.

Russell ha concluso al comando tutte e tre le sessioni, precedendo il compagno di squadra di 151 millesimi in Q1, 265 in Q2 e 128 in Q3. Una delle migliori qualifiche stagionali di George, premiato con la sesta pole position del 2026.

A tenere banco nel dopo gara delle qualifiche è stato però il malcontento manifestato da Antonelli nei confronti del muretto Mercedes. “Se chiedo qualcosa, per favore fatelo”, ha commentato Kimi via radio rivolgendosi al suo ingegnere di pista Peter Bonnington. Antonelli aveva chiesto di essere tra gli ultimi piloti a lasciare la pit-lane in occasione del run conclusivo della Q3, una posizione che gli avrebbe offerto maggiori possibilità di una pista più gommata e una potenziale scia, ma si è ritrovato in testa al gruppo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Ha avuto un po’ di impatto, anche dal punto di vista mentale – ha spiegato Antonelli – volevo uscire per ultimo per mettermi nelle migliori condizioni possibili, ma non è andata così e dovremo capire con la squadra il perché di questa decisione. Detto questo, George ha disputato una grande qualifica, è stato molto veloce, mentre io non sono riuscito a fare abbastanza bene nel secondo settore per tutta la sessione”.

Al di là dell’incomprensione con il box, è proprio quest’ultima considerazione a fotografare meglio quanto visto in pista. Né Russell, né Antonelli sono riusciti a migliorarsi nell’ultimo tentativo, e la performance espressa da George nell’arco dell’intera qualifica lascia pochi dubbi sulla legittimità della sua pole position.

Toto Wolff ha spiegato che sulla scelta del muretto ha pesato anche quanto accaduto una settimana fa a Las Vegas, quando Antonelli era riuscito per un soffio a transitare sotto la bandiera verde per iniziare il suo ultimo giro.

“Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra assecondare le richieste dei piloti e garantirci le condizioni per iniziare il giro lanciato in tempo. Quando un pilota scende in pista pensando di non essere nella posizione giusta, questo può innervosirlo. Forse avremmo potuto trovare un compromesso, ma c’è sempre un rischio”.

Wolff ha anche escluso che la Mercedes abbia deciso di dare priorità a Russell negli ultimi due appuntamenti stagionali per consentirgli di migliorare la sua posizione nella classifica generale. George è a soli tre punti dal terzo posto occupato da Lewis Hamilton. “Non vogliamo imporre ordini di squadra e privare qualcuno di una vittoria – ha chiarito Toto – discuteremo dei possibili scenari che potrebbero aiutare George senza togliere nulla a Kimi”.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Il cambio di passo della Q3

Un aspetto interessante emerso dalle qualifiche di Lusail è stato il diverso margine di performance a disposizione delle tre squadre che si sono confermate ai vertici. Al termine della Q2 le Red Bull sembravano essere le principali avversarie della Mercedes, ma il quadro è cambiato sensibilmente nei dodici minuti conclusivi.

Antonelli ha migliorato di mezzo secondo il suo riferimento della Q2, Russell di quattro decimi, mentre entrambe le McLaren hanno abbassato di tre decimi i rispettivi tempi. Le due Red Bull, che avevano già sfruttato il massimo potenziale della power unit nella seconda sessione, hanno invece trovato solo un decimo, scivolando in terza fila alle spalle di Norris e Piastri. Anche in casa Red Bull non è mancata una sorpresa, con Isack Hadjar che è riuscito a precedere Max Verstappen.

La Mercedes ha confermato di avere nella tipologia di pista di Lusail un’alleata preziosa. L’asfalto poco abrasivo e soprattutto la lunga sequenza di curve ad alta velocità esaltano le caratteristiche della monoposto, come confermato dallo stesso Antonelli. Una superiorità che Kimi non dà per scontata di ritrovare tra una settimana a Yas Marina, dove il quadro tecnico sarà molto differente.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Notte fonda in casa Ferrari

Settimo e nono posto, un secondo e tre decimi di ritardo dalla pole position: troppo per chiamare in causa il solo deficit di potenza della power unit. Le curve di Lusail possono non essere l’habitat ideale per una monoposto che non riesce a vincere neppure sui tracciati più congeniali alle sue caratteristiche, ma l’impressione è che questa volta anche il lavoro svolto in pista non sia andato nella direzione giusta. Le prime avvisaglie erano emerse nelle prove libere del venerdì, e già allora non sembrava essere solo una questione di motore.

Neppure con le power unit fresche montate per la giornata di sabato la situazione è migliorata, anzi. La Ferrari pensava di potersela giocare con le McLaren, invece si è ritrovata a fare i conti con la Racing Bulls. È probabile che in gara le cose vadano meglio, ma, al netto di eventuali colpi di scena, l’obiettivo si limiterà a racimolare i punti necessari per blindare il secondo posto nel mondiale costruttori.

L’ultimo punto interrogativo

Alla luce di quanto visto nelle due giornate di attività in pista, è difficile ipotizzare un Gran Premio senza le due Mercedes a dettare il passo. Resta però un ultimo punto interrogativo, tutt’altro che marginale.

Prima delle qualifiche nel paddock si è parlato molto delle scelte di setup fatte dalle squadre in funzione della gestione degli pneumatici. I 57 giri in programma domani rappresentano una sfida molto insidiosa, soprattutto per la gomma anteriore sinistra, e non è da escludere che qualcuno abbia sacrificato qualcosa sul giro secco per garantirsi maggiori margini sulla distanza di gara.

È l’ultima variabile che potrebbe rimettere in discussione una gerarchia tecnica apparsa finora molto chiara. La Mercedes ha messo una pesante ipoteca sul Gran Premio del Qatar, ma per gli avversari la speranza è che la qualifica più importante del weekend sia stata quella delle scelte di assetto.

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