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F1 | Vasseur è realista: "La pressione delle gomme alta non deve essere una scusa, abbiamo lavorato male"
Il team principal della Ferrari è deluso per il comportamento della rossa in qualifica in Qatar: "Ci siamo plafonati: dalla Q1 non siamo migliorati. Non è una questione di telaio o di motore, ma di adattamento alle condizioni, alla pista. C’era da mettere le gomme nelle giuste condizioni per il giro secco, ma non ci siamo riusciti”.
Franco Nugnes
Pubblicato: 28 nov 2026, 20:19
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Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
La Ferrari è in caduta libera, come se la squadra del Cavallino avesse completamente perduto la bussola nella gestione della SF-26. La pista di Lusail, almeno sulla carta, doveva essere l’ultima favorevole alla rossa e, invece, ha portato in chiara vista tutte problematiche che nel corso della stagione sono state coperte dalle carenze di motore.
Charles Leclerc è settimo in Q3 con Lewis Hamilton nono: i due piloti ci hanno messo il massimo impegno per estrarre il potenziale dalla macchina, ma a parlare in chiaro è più il distacco di 1”2 dal redivivo George Russell che il piazzamento.
La Scuderia è precipitata a essere quarta forza, insidiata molto da vicino anche dall’ottima Racing Bulls, mentre l’ambizione era altra. È evidente che qualcosa di macroscopico non ha funzionato, ma si tratta di una situazione che si trascina dal primo turno di prove libere, senza che si sia trovato uno straccio di soluzione.
Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari
Foto di: Eric Le Galliot
Fred Vasseur cerca di fare un’analisi a caldo, cominciando ad allontanare qualche fantasma.
“Abbiamo tutti la stessa vettura negli ultimi eventi del campionato, per cui il problema non viene tanto dal potenziale del motore o del telaio, ma è più una questione legata all'adattamento alle condizioni, alla pista. C’era da mettere le gomme nelle giuste condizioni per il giro secco, ma non abbiamo fatto un buon lavoro in questi aspetti”.
Questo è il Gran Premio nel quale la Pirelli ha alzato la pressione delle gomme anteriori come non mai portandola a 29 PSI: è possibile che sia questa la causa che ha scatenato dei problemi di assetto e di gestione delle gomme?
“Questa può essere una scusa perché tutti hanno avuto le stesse prescrizioni: ciò significa che avremmo dovuto fare un lavoro migliore e sistemare la situazione. È vero che stiamo faticando parecchio: siamo al punto che si possono fare quattro tentativi di fila senza riuscire a migliorare sostanzialmente il tempo: la prestazione non è cambiata dalla Q1 alla Q2 e nell’ultimo tentativo".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Manuel Eletto / Getty Images
"Sostanzialmente ci siamo plafonati: è una questione di adattamento dell'assetto, delle gomme alla pista e alle condizioni del tracciato, senza dover cercare altri aspetti, però non possiamo assolutamente aggrapparci ad una scusa perché la Pirelli ha dato le stesse indicazioni a tutti i team”.
In questi giorni si sono sentite molte indiscrezioni riguardo al contratto di Charles: c’è chi sostiene che lo disegnerebbe come primo guida. E allora cosa sta succedendo nel team?
“Essendo la Ferrari, siamo sempre più esposti di chiunque altro, non possiamo impedire ad alcuni dei vostri colleghi di continuare a dire stupidaggini. La cosa più importante è che io, Charles e Lewis abbiamo potuto discutere e sistemare la situazione di Las Vegas, per cui non vogliamo nemmeno rispondere alla storia del contratto di Charles, perché è davvero stupida. Dopo i fatti di Las Vegas ci siamo parlati e credo che sia stata una buona discussione. Abbiamo chiarito ogni punto e credo che ora possiamo concentrarci solo sul futuro...”.
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