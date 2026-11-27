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F1 | La FIA conferma il congelamento dei motori e impone restrizioni sui test in vista del ritorno dei V8

Lo sviluppo delle attuali power unit di F1 sarà congelato a partire dalla 13ª gara della stagione 2028. La FIA ha inoltre imposto restrizioni al lavoro al banco sui motori 2030 per evitare qualsiasi sovrapposizione

Ronald Vording

Pubblicato: 27 nov 2026, 17:25

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Arvid Lindblad, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Franco Colapinto, Alpine

Foto di: Jim Watson / AFP via Getty Images

I costruttori di Formula 1 non potranno più lavorare sull'attuale generazione di power unit da metà 2028, ha rivelato il direttore monoposto della FIA Nikolas Tombazis in un'intervista esclusiva con Motorsport.com.

Rivelata per la prima volta da Motorsport.com durante il weekend del Gran Premio di Las Vegas, la misura ha lo scopo di impedire ai costruttori di dover lavorare su due progetti contemporaneamente e anche di evitare che alcuni ottengano un vantaggio indesiderato. Per le stesse ragioni, il lavoro sui prossimi motori V8 è in gran parte vietato fino a quello stesso momento.

In pratica, ciò significa che lo sviluppo delle attuali power unit ibride V6 sarà congelato dalla 13ª gara della stagione 2028. Da quel momento in poi saranno consentiti solo aggiornamenti legati all'affidabilità, senza ulteriori evoluzioni prestazionali permesse.

Prima di quel momento, saranno in vigore restrizioni sullo sviluppo del V8 turbo da 2,1 litri per il 2030. Fino al 1° ottobre 2027, i costruttori di F1 non potranno svolgere lavori al banco con un singolo cilindro, mentre nessun lavoro al banco con la power unit completa – in altre parole, l'intero V8 – sarà consentito fino al 1° luglio 2028.

Queste restrizioni non si applicano ai nuovi arrivati, il che significa che General Motors potrà svolgere prima il lavoro di simulazione per la propria power unit Cadillac.

La data del 1° luglio 2028 coincide grosso modo con la 13ª gara di quell'anno e quindi con il congelamento dei motori per le power unit attuali. In questo modo, la FIA impedisce ai costruttori di dover lavorare su due progetti contemporaneamente, il che comporterebbe costi elevati e una corsa allo sviluppo fuori controllo.

L'organo di governo vuole anche evitare una situazione in cui un costruttore – come Honda – sia ancora significativamente indietro quando il congelamento entrerà in vigore. Questo è strettamente legato al ripensamento dell'ADUO ritenuto necessario nel paddock, anche se, secondo Tombazis, su questo fronte non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva.

Nikolas Tombazis, FIA

Photo by: Kym Illman / Getty Images

“Ci siamo concentrati sul quadro relativo alle PU e, francamente, siamo un po' in ritardo sul fronte ADUO”, ha detto Tombazis a Motorsport.com.

“Dobbiamo considerare tutto questo tema in relazione alla nostra intenzione e a ciò di cui abbiamo discusso con i costruttori di PU, ovvero congelare l'attuale generazione di motori a partire da un certo momento. Sarà a metà 2028. Quello che vogliamo evitare per ragioni di costi è che abbiano due programmi paralleli".

C'è anche un'altra ragione per il congelamento dei motori: senza queste restrizioni, un costruttore con una power unit altamente competitiva secondo l'attuale regolamento potrebbe spostare la propria attenzione al 2030 prima di un costruttore che è in ritardo e deve fare tutto il possibile per rendere più competitivo il proprio motore attuale.

“Quello che vogliamo anche evitare è che alcuni degli attuali costruttori di PU possano ottenere un vantaggio significativo se sono molto competitivi al momento. Possono fermarsi prima e allora altri che magari stanno inseguendo potrebbero essere svantaggiati".

“Quindi abbiamo questo tema da affrontare e tutto ciò è legato all'ADUO come punto di discussione. E quindi dobbiamo semplicemente fermarci e riflettere attentamente su ciò che facciamo".

Il congelamento dei motori è stato confermato e concordato con tutte le parti coinvolte, ma il passo successivo è stabilire le modifiche all'ADUO e assicurarsi che nessun costruttore si trovi ancora di fronte a un enorme deficit a metà 2028 che non possa più essere colmato una volta entrato in vigore il congelamento.

“Chiaramente, dobbiamo dare l'opportunità di una convergenza quanto più ampia possibile prima di quel momento. Non vogliamo che qualcuno resti congelato e sia molto indietro”, ha continuato Tombazis.

“Quindi abbiamo questi temi da affrontare che sono legati all'ADUO e ci sono alcune questioni delicate che dobbiamo sostanzialmente valutare prima di andare avanti".

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