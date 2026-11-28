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F1 | Mekies: "La rinascita della Red Bull è iniziata quando Max ha scelto di restare con noi"

Il team principal di Milton Keynes ha ripercorso le tappe della rimonta che ha riportato la squadra ai vertici della Formula 1. Dalla decisione di Verstappen di confermare il suo futuro al team storico, alla reazione del personale nei momenti più difficili, fino alla consapevolezza di dover continuare a rischiare per puntare al mondiale 2027.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 28 nov 2026, 11:25

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Ci sono decisioni che assumono un peso specifico maggiore alla luce di quanto accade nei mesi successivi. All’inizio dell’estate Max Verstappen ha scelto di confermare il suo futuro in Red Bull, una decisione maturata in un momento in cui non c’erano garanzie sulla possibilità della squadra di tornare ai vertici della Formula 1. La RB22 accusava un ritardo importante rispetto alle monoposto di riferimento, sia sul fronte telaistico che motoristico, ed a Milton Keynes si facevano ancora i conti con le partenze di diverse figure professionali di primo piano.

Cinque mesi dopo lo scenario è radicalmente cambiato. Verstappen è reduce da una striscia di nove podi consecutivi, quattro dei quali ottenuti sul gradino più alto e la Red Bull è tornata ad essere uno dei riferimenti tecnici della Formula 1. Laurent Mekies ha ripercorso le tappe della rimonta, identificando nella scelta di Verstappen uno dei momenti cruciali della stagione.

“Credo che le decisioni di Max siano state determinanti nella nostra rimonta. Quando le cose erano più difficili, all’inizio dell’estate, ha scelto di rinnovare il suo impegno con la squadra, in un momento in cui non era affatto scontato che saremmo riusciti a tornare competitivi e a conquistare questa serie di podi. La sua decisione ha rappresentato un importante punto di svolta”.

Mekies non crede che il Verstappen visto all’opera nella prima parte del mondiale fosse diverso da quello ammirato nelle ultime gare. È stata la ritrovata competitività della monoposto a consentire a Max di esprimere appieno il suo potenziale.

“Man mano che ci si avvicina al vertice dello schieramento, Max continua ad alzare il livello delle sue prestazioni. Se guardiamo a ciò che ha fatto a Las Vegas, in Brasile e in Messico, se non è la migliore versione di Verstappen, probabilmente ci siamo molto vicini”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“C’era fermento dietro ogni porta”

La fiducia riposta da Verstappen nella Red Bull è stata la stessa che la dirigenza della squadra ha avuto nei confronti del proprio personale. Negli ultimi due anni e mezzo a Milton Keynes hanno dovuto fare i conti con un importante ricambio di figure professionali, molte delle quali indicate dall’esterno come insostituibili. La risposta è arrivata valorizzando le risorse interne, una scelta che oggi Mekies rivendica con orgoglio.

“Anche nei momenti più difficili abbiamo sempre avuto la convinzione di disporre delle persone migliori. Abbiamo dovuto affrontare delle partenze e gestire altre pressioni, ma siamo sempre stati convinti di avere grandi professionalità a diversi livelli della nostra struttura, sia sul fronte telaistico che su quello della power unit”.

“A tutto questo si aggiunge lo spirito della Red Bull Racing. Accusavamo un ritardo di un secondo e tre decimi, ma quando il lunedì mattina dopo una gara tornavi in fabbrica vedevi che c’era fermento dietro ogni porta. Tutti cercavano di spingere di più, di assumersi maggiori rischi nei rispettivi reparti per capire dove fosse possibile trovare della performance. È stato un approccio condiviso da tutta l’azienda. Siamo tornati competitivi grazie a un milione di piccole cose, ed è qualcosa di straordinario di cui va dato merito al nostro personale”.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Il miglior sensore della RB22

Nella lunga rincorsa tecnica della Red Bull un contributo importante è arrivato anche dal cockpit. Al di là di quanto Verstappen riesce a garantire in termini di performance, Mekies ha sottolineato il valore aggiunto rappresentato dalla sensibilità tecnica di Max, una qualità che consente agli ingegneri di accelerare il lavoro di sviluppo.

“Crediamo che rappresenti un enorme vantaggio competitivo. Lo definiamo il miglior sensore presente sulla monoposto perché ci permette di individuare dei limiti prima ancora che ci vengano segnalati dai nostri sistemi di acquisizione dati. È anche un amplificatore di questi limiti, rendendo più semplice il nostro lavoro di identificazione dei problemi. Non ci fornisce ancora la soluzione per risolverli, ma contiamo che possa evolversi anche in questa direzione”, ha scherzato Mekies.

“Al di là della sua velocità, è un enorme vantaggio poter contare su un pilota con un simile livello di sensibilità rispetto a ciò che accade sulla monoposto e a ciò di cui ha bisogno per andare più forte”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Nel 2027 sarà ancora necessario rischiare

La Red Bull si appresta a concludere la stagione con ben altre prospettive rispetto a quelle che si delineavano alla vigilia della pausa estiva. La rimonta ha confermato la bontà del progetto che ha trasformato la squadra in un costruttore a tutti gli effetti, ma Mekies è consapevole che quanto ottenuto nella seconda metà del 2026 non rappresenta una garanzia in vista della prossima stagione.

“Crediamo che l’epoca in cui la Formula 1 proponeva una sfida tra due sole squadre, come quella tra Mercedes e Red Bull, sia terminata. Oggi ci sono quattro top team molto forti che sulla maggior parte dei circuiti sono racchiusi in uno o due decimi di secondo. Se fai tutto bene sei in pole position, altrimenti ti ritrovi settimo o ottavo sulla griglia di partenza. E come sport dovremo probabilmente prepararci a uno scenario in cui le quattro squadre di vertice diventeranno cinque o sei, considerando i colossi che si stanno attrezzando in Formula 1”.

La ricetta per il prossimo anno non sarà quindi diversa da quella che ha consentito alla Red Bull di risalire la china. La ritrovata competitività non dovrà tradursi in un approccio più conservativo, né sul fronte telaistico né su quello motoristico.

“Dovremo guadagnarci la nostra competitività, continuando ad assumerci gli stessi rischi che ci hanno permesso di invertire la rotta quest’anno. Dovremo farlo sia sul fronte del telaio che della power unit per avere la possibilità di essere parte della lotta al vertice. Sappiamo di essere arrivati tardi alla festa quest’anno, il prossimo cercheremo di essere un po’ più puntuali”.

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