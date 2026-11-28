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F1 | Ghini: "Le due mogli di Vasseur, un solo Daimon per Kimi e Max"
Inauguriamo il sabato mattina di Motorsport.com con un nuovo appuntamento del nostro Candido: ascoltiamo i commenti di Franco Nugnes e Antonio Ghini sui temi che stanno caratterizzando il mondo della Formula 1 negli ultimi giorni.
Franco Nugnes Antonio Ghini
Pubblicato: 28 nov 2026, 08:20
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