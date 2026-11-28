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F1 | Hamilton: “Ferrari sta spingendo molto, ma siamo un anno indietro sul motore. È dura recuperare”

Il nono posto in qualifica a quasi un secondo e mezzo dalla vetta è un verdetto che pesa, ma a lasciare l'amaro in bocca sono soprattutto i motivi. La SF-26 non ha avuto grip sin dal primo istante questo weekend, ma per Hamilton c'è anche una questione di motore che ha sempre il suo peso. Per il 2027 si sta lavorando duramente, ma basterà?

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 28 nov 2026, 20:50

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Al termine delle libere del venerdì, Charles Leclerc aveva evidenziato come fosse difficile trovare i motivi che potessero spiegare le difficoltà della Rossa, sottolineando come tutto nascesse da un’anomalia di cui, però, non si era ancora certi della fonte. Oggi, però, sembra esserci un indiziato: l’asfalto. Un fattore che aiuterebbe a spiegare il perché di una qualifica deludente, chiusa a oltre un secondo dalla pole.

Mentre il monegasco è riuscito ad agguantare quantomeno la settima posizione, Lewis Hamilton non è andato oltre il nono posto, alle spalle anche della Racing Bulls di Arvid Lindblad, chiudendo addirittura a un secondo e quattro decimi dalla vetta. Tuttavia, più che il distacco, a pesare sono i motivi per cui la Rossa è sembrata così… spenta sotto i riflettori di Lusail.

Secondo Leclerc, il principale indiziato è l’asfalto, che qui è estremamente liscio, tanto che nelle scorse stagioni con le vetture a effetto suolo si poteva abbassare molto la vettura alla ricerca del carico. Per la Ferrari, questa volta sembra che ciò si sia tradotto in una difficoltà nel trovare grip ma anche nel gestire il bilanciamento, come confermato da Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Non so davvero da cosa dipenda, ma deve esserci un motivo per cui un weekend siamo in pole position e qui invece ci ritroviamo a 1,2 secondi di distanza”, ha spiegato il britannico durante le interviste dopo le qualifiche, riferendosi al fatto che in Messico abbia chiuso in pole.

“È un circuito che chiede tanto in termini di potenza oltre che di carico aerodinamico. Dovendo anche spingere così tanto, andiamo a rovinare le gomme per recuperare terreno. Questo weekend non siamo riusciti a farlo, purtroppo questa pista è molto liscia e noi fatichiamo su questo genere di asfalti, per altri funziona meglio che per noi. Però per il momento non so la risposta”.

All’atto pratico, queste difficoltà si manifestando in due modi: carenza di grip e di bilanciamento. Già al venerdì avevamo sottolineato come i piloti evidenziassero diversi problemi nella gestione della vettura, magari alle volte troppo sottosterzante o l’opposto, proprio perché piccoli dettagli, quando la macchina è così fuori finestra, possono variare il comportamento in modo molto repentino.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

In parte, però, deriva anche dalla mancanza di grip che, questa volta, non dipende dalle gomme. Su un tracciato così, dove c’è una sequenza di curve veloci alla fine del giro, è più semplice portare le gomme in una buona finestra operativa, cosa che in altri appuntamenti invece aveva pesato, anche in maniera decisiva, sulle ambizioni della Ferrari. Ma non questa volta, o almeno non per quel motivo.

“Penso che le gomme siano a posto. Nell'ultimo settore si riesce a portarle rapidamente in temperatura, quindi non credo che ci sia molto altro da tirar fuori. Finora è stato un weekend estremamente difficile”, ha poi aggiunto Lewis, sottolineando come questo sia un tracciato dove conta anche la potenza.

È vero che la FIA ha concesso alle squadre diverse aree in cui poter spegnere il motore elettrico, ma più si è in grado di tenerlo attivo, anche nella percorrenza dei curvoni veloci, più c’è la possibilità di trovare velocità in percorrenza, che non dipende necessariamente solo dal puro carico aerodinamico.

Il fatto è che alla fine questi due elementi si sommano, perché più si va lenti in quel tratto, meno carico si ha ed è come un circolo vizioso: “Ci è mancato grip, sì. Il grip e il bilanciamento sono stati difficili da gestire per tutto il weekend. Qui ci sono molti tratti in cui conta soprattutto la potenza. È un circuito molto dipendente dalla potenza e questo per noi è stato molto complicato”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Un tema che inevitabilmente tocca anche le difficoltà che sta vivendo la Ferrari lato motoristico, perché sin da inizio anno c’è un gap che pesa sulle ambizioni del Cavallino perché porta a dover scendere a dei compromessi. Qui non è certamente il tema principale, ma è logico che quando c’è una carenza di PU e si fatica anche lato telaistico, diventa difficile compensare. Per il 2027 la Rossa sa dove intervenire e dietro le quinte il lavoro è iniziato tanto tempo fa, ma per Lewis resta un deficit che forse resterà anche in futuro, perché recuperare, anche con le opportunità concesse dalla FIA, non è facile.

"Questo è il mio secondo anno. Sono al secondo anno con la power unit Ferrari, quindi loro sanno dove hanno sbagliato con questo motore. Credo che i ragazzi stiano lavorando e spingendo davvero duramente per cercare di rimediare in vista del prossimo anno, ma siamo un anno indietro rispetto a tutti gli altri”, ha poi aggiunto Hamilton, sottolineando che anche con l’ADUO le opportunità di recupere siano limitate, anche perché a livello di costi introdurre una nuova specifica durante la stagione non è economico tenendo poi conto che si devono portare anche le scorte in caso di necessità.

“Per fortuna il regolamento dell'omologazione ti offre forse qualche possibilità di ridurre il gap, ma da quello che si è visto quest'anno non fa poi una grande differenza. È molto difficile riuscirci. Honda non è stata davvero in grado di fare enormi passi avanti nel corso della stagione. Se hai un anno di ritardo, recuperare resta molto complicato. Davvero molto complicato”.

“È lo stesso discorso per le squadre che si trovano in fondo allo schieramento. In termini di carico aerodinamico è difficile per loro recuperare terreno. Chi sta davanti continua a progredire perché sviluppa costantemente la vettura, dispone della propria galleria del vento, di tutte queste risorse e della manodopera necessaria. È una sfida continua rincorrere chi è già davanti”.

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