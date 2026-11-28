Qualifiche

Formula 1 Qatar

F1 | Dominio Mercedes nelle qualifiche di Lusail con Russell in pole e Kimi secondo. Ferrari, è notte fonda

Le Mercedes annichiliscono tutti nelle qualifiche in Qatar, infliggendo distacchi enormi. McLaren in seconda fila, poi Hadjar davanti a Max. Leclerc settimo a 1"2, mentre Hamilton partirà nono e il ritardo è di 1"4: un'eternità.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 28 nov 2026, 19:12

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George Russell, Mercedes

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Mercedes aveva già mostrato tutto il suo potenziale a Lusail nel corso dei tre turni di libere e le qualifiche del Gran Premio del Qatar non hanno regalato sorprese: le W17 hanno ottenuto l'intera prima fila con George Russell in pole e Andrea Kimi Antonelli secondo.

La lotta per la pole è stata circoscritta tra Russell e Antonelli, ma George è stato molto bravo a mettere tutto insieme nei due giri della Q3, mentre Antonelli ha ripetuto due sbavature nel secondo settore che, a conti fatti, sono stati decisivi ai fini del risultato di queste qualifiche.

Come dicevamo, le W17 hanno fatto un altro sport. Basti pensare che le McLaren - che hanno colto l'intera seconda fila - sono staccate rispettivamente di quasi mezzo secondo e oltre mezzo secondo.

Lando Norris ha fatto meglio di Oscar Piastri per 70 millesimi nel duello interno che, finalmente, ha rivisto l'australiano molto presente nel corso di questo fine settimana.

La lotta per la seconda, fila, però, è stata a dir poco tirata, con le McLaren seguite molto da vicino dalle Red Bull RB22 di Isack Hadjar e Max Verstappen. Le 4 vetture in questione sono racchiuse in meno di un decimo e mezzo, ma la notizia è vedere il parigino davanti al quattro volte campione del mondo.

La Ferrari non sembrava avere possibilità di lottare per le prime tre file e così è stato. Charles Leclerc ha portato la prima Ferrari al settimo posto e staccata di un secondo e due decimi da Russell: un'eternità. Ha fatto peggio Lewis Hamilton, solo nono a 1"4 dalla W17 numero 63.

Tra e due Rosse ecco la prima Racing Bulls, quella di un Arvid Lindblad grande protagonista. La seconda, quella di Liam Lawson, è decima. Il team di Faenza ha l'opportunità di mettere al sicuro il quinto posto nel Mondiale Costruttori.

Beffa per Oliver Bearman eccellente a portare la prima Haas in 11esima posizione. Il pilota britannico è stato bravo a mettere alle spalle entrambe le Alpine, con Pierre Gasly 12esimo e Franco Colapinto 14esimo.

Tra le due vetture di Enstone troviamo invece la prima Audi, quella di Gabriel Bortoleto. Il brasiliano ha fatto decisamente meglio rispetto a Nico Hulkenberg, oggi solo 16esimo e staccato di 2 decimi e mezzo rispetto al compagno di squadra. Oltre a questo, Nico si è visto superare anche dal debuttante Rafael Camara con la seconda Haas. Il giovane rookie, però, ha denotato oltre mezzo secondo di distanza dal crono di Bearman.

Qualifiche difficili per la Williams. Entrambe le FW48 sono state eliminate in Q1, con Carlos Sainz che ha fatto meglio rispetto ad Alexander Albon di 182 millesimi, chiudendo al 17esimo posto.

Oltre alle due monoposto di Grove, la Q1 ha visto le eliminazioni di quattro vetture che quest'anno hanno spesso - quasi sempre - ottenuto risultati tali da non permettere loro di superare il primo taglio nelle qualifiche. Stiamo parlando di Aston Martin e Cadillac.

Fernando Alonso è risultato l'unico vicino ai tempi delle Williams, finendo a 158 millesimi da Alexander Albon. Lance Stroll, 20esimo e alle spalle dell'asturiano, ha denotato un ritardo di oltre mezzo secondo da Fernando.

Chiudono la griglia di partenza le due Cadillac, con Valtteri Bottas che si è tolto la piccola soddisfazione di risultare vicino a Stroll e di mettersi alle spalle il compagno di squadra Sergio Perez, il quale partirà così in ultima posizione.

GRIGLIA DI PARTENZA

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Tempo Gomme km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes

1'21.695

238.795 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes

+0.128

1'21.823

238.421 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes

+0.480

1'22.175

237.400 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes

+0.550

1'22.245

237.198 5

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull

+0.596

1'22.291

237.066 6

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull

+0.637

1'22.332

236.947 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari

+1.260

1'22.955

235.168 8

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull

+1.337

1'23.032

234.950 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari

+1.413

1'23.108

234.735 10

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull

+1.439

1'23.134

234.662 11

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari

+1.672

1'23.367

234.006 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes

+1.873

1'23.568

233.443 13

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi

+1.959

1'23.654

233.203 14

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes

+1.964

1'23.659

233.189 15

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari

+2.168

1'23.863

232.622 16

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi

+2.204

1'23.899

232.522 17

C. Sainz Jr. Williams

55 Williams Mercedes

+2.675

1'24.370

231.224 18

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes

+2.857

1'24.552

230.726 19

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda

+3.015

1'24.710

230.296 20

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda

+3.555

1'25.250

228.837 21

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 Cadillac Ferrari

+3.668

1'25.363

228.534 22

S. Perez Cadillac-Ferrari

11 Cadillac Ferrari

+4.104

1'25.799

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