Ultime notizie

Formula 1 Qatar

F1 | Il paradosso delle gomme a Lusail: si consumano ma restano veloci

Andrea Stella ha evidenziato un aspetto tecnico che potrebbe condizionare le strategie nel Gran Premio del Qatar. L'elevata usura localizzata del battistrada non si traduce in un significativo decadimento della prestazione cronometrica, incentivando le squadre a prolungare gli stint. La McLaren ha chiesto alla Pirelli di fornire indicazioni chiare.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 29 nov 2026, 10:30

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

C’è un aspetto legato alla gestione degli pneumatici che potrebbe rivelarsi cruciale nel Gran Premio del Qatar. Al termine di una sessione di qualifica che ha visto la McLaren confermarsi seconda forza alle spalle della Mercedes, Andrea Stella ha evidenziato una particolare caratteristica emersa nel corso delle prove libere sul circuito di Lusail, ovvero l’assenza di una correlazione tra il livello di usura del battistrada e il decadimento della prestazione cronometrica. Un paradosso che potrebbe mettere gli strateghi delle squadre di fronte a scelte non semplici.

Solitamente è il cronometro a suggerire il momento in cui programmare un pit stop, attraverso un bilancio tra il tempo perso nella sosta, la variabile traffico, e il guadagno che garantisce l’utilizzo di un set di pneumatici nuovi. A Lusail, però, la valutazione ordinaria potrebbe non essere rispettata, poiché le monoposto continuano a garantire tempi sul giro competitivi anche in presenza di un livello di usura molto pronunciato in una specifica zona del battistrada.

“Relativamente presto nel corso di uno stint, e credo che questo aspetto sia indipendente dalla mescola utilizzata, si raggiungerà un livello di usura molto elevato – ha spiegato Stella – gli pneumatici si ritroveranno a lavorare con pochissima gomma residua, anche se solo in una zona circoscritta. Si tratta di una fascia nella parte interna del battistrada, dove resterà pochissima gomma dopo un numero di giri inferiore al limite di percorrenza imposto per ragioni strutturali”.

“L’aspetto interessante del Qatar è che su altri circuiti esiste un meccanismo di autoregolamentazione: quando perdi gomma, perdi prestazione. Qui, invece, perdi gomma ma i tempi sul giro restano discreti. Le squadre sono quindi incentivate a restare in pista per ragioni strategiche, ma questo significa utilizzare gli pneumatici in condizioni che definirei al di fuori di quelle di progetto”.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

A rendere più complesso lo scenario è l’assenza di riscontri maturati nel corso delle prove libere. Nessuna squadra ha infatti completato uno stint di una lunghezza pari al limite massimo di percorrenza stabilito per il Gran Premio. A questo si aggiunge la difficoltà di monitorare in tempo reale il livello di usura del battistrada, non disponendo di parametri che consentano agli ingegneri di valutare con precisione le condizioni degli pneumatici.

Stella ha confermato che l’argomento è stato oggetto di discussioni con la Pirelli, precisando però che da parte della McLaren non c’è alcuna pressione affinché il fornitore riduca il numero massimo di giri consentiti.

“Non disponiamo delle informazioni e delle competenze tecniche necessarie, rispettiamo il fatto che gli pneumatici siano un prodotto della Pirelli, gestito insieme alla FIA. Chiediamo semplicemente che vengano fornite indicazioni chiare”.

“Quando si utilizza una monoposto di Formula 1 e si definiscono i limiti entro i quali deve operare, normalmente si dispone di misurazioni, come temperature e pressioni, ovvero di informazioni quantitative sulla base delle quali prendere delle decisioni. Nel caso degli pneumatici non abbiamo il lusso di poter contare su informazioni altrettanto dettagliate. Non essendo noi gli esperti in materia, chiediamo alla Pirelli di fornire indicazioni chiare a tutte le squadre, affinché ci siano dei criteri sulla base dei quali definire le strategie”.

Il rischio, in termini puramente sportivi, è che in assenza di indicazioni supplementari le squadre siano portate a privilegiare la convenienza strategica, non avendo nel cronometro un indicatore attendibile delle condizioni del battistrada. Un’ulteriore variabile in una gara nella quale la gestione degli pneumatici promette di avere un ruolo di primo piano.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Ferrari, il campanello d’allarme di Lusail suona anche per il 2027

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | Ferrari, il campanello d’allarme di Lusail suona anche per il 2027



Formula 1



Formula 1



Qatar



1 h



F1 | Ferrari, il campanello d’allarme di Lusail suona anche per il 2027





F1 | Russell ribalta il pronostico a Lusail, ma è la Mercedes a fare paura



Formula 1



Formula 1



Qatar



13 h



F1 | Russell ribalta il pronostico a Lusail, ma è la Mercedes a fare paura





F1 | Mekies: "La rinascita della Red Bull è iniziata quando Max ha scelto di restare con noi"



Formula 1



Formula 1



Qatar



23 h



F1 | Mekies: "La rinascita della Red Bull è iniziata quando Max ha scelto di restare con noi"

Ultime notizie





F1 | Il paradosso delle gomme a Lusail: si consumano ma restano veloci



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



5 min



F1 | Il paradosso delle gomme a Lusail: si consumano ma restano veloci





MotoGP | Il percorso di recupero di Razgatlioglu è mirato ad avere la spalla al 100% ai test di Sepang



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



35 min



MotoGP | Il percorso di recupero di Razgatlioglu è mirato ad avere la spalla al 100% ai test di Sepang





F1 | Ferrari, il campanello d’allarme di Lusail suona anche per il 2027



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



1 h



F1 | Ferrari, il campanello d’allarme di Lusail suona anche per il 2027





MotoGP | Valencia, Warm-Up: Marquez mette tutti in riga con la sua Ducati dorata



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



1 h



MotoGP | Valencia, Warm-Up: Marquez mette tutti in riga con la sua Ducati dorata

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti