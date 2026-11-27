Analisi
Formula 1 Qatar
Tecnica F1 | Antonelli si esalta nei curvoni veloci del Qatar
In questo nuovo video, analizziamo gli aspetti tecnici della Formula 1 in Qatar: l'Audi è l'unica squadra ad aver portato novità sulla sua monoposto, ma la pista ci sta mostrando un Antonelli che, in coppia con la sua W17, si esalta tra i curvoni veloci del tracciato di Lusail...
Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato: 27 nov 2026, 17:00
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