Analisi

Formula 1 Qatar

Tecnica F1 | Antonelli si esalta nei curvoni veloci del Qatar

In questo nuovo video, analizziamo gli aspetti tecnici della Formula 1 in Qatar: l'Audi è l'unica squadra ad aver portato novità sulla sua monoposto, ma la pista ci sta mostrando un Antonelli che, in coppia con la sua W17, si esalta tra i curvoni veloci del tracciato di Lusail...

Franco Nugnes Beatrice Frangione

Pubblicato: 27 nov 2026, 17:00

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