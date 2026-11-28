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F1 | Kimi racconta la rabbia post qualifiche: "Ho fatto una delle prime richieste e il team non mi ha ascoltato"

Il campione del mondo 2026 ha firmato il secondo tempo nelle qualifiche del Qatar, staccato di 128 millesimi da Russell. Kimi si è lamentato per essere stato mandato in pista per primo, senza usufruire dell'aiuto delle scie sui rettilinei. Wolff spiega la scelta del team.

Giacomo Rauli

Modificato: 28 nov 2026, 20:32

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Un Antonelli così arrabbiato al termine di un turno di qualifiche non si era mai visto. A maggior ragione quest'anno, in cui è stato autore di una cavalcata trionfale che lo ha portato a vincere il titolo iridato di Formula 1 al Gran Premio del Messico lo scorso 1 novembre.

Il 20enne di Bologna è stato mandato in pista per primo nell'ultimo tentativo della Q3, quello decisivo, mentre lui aveva chiesto di entrare dopo, così da usufruire della scia di alcune monoposto e avere un vantaggio maggiore sui rettilinei.

Alla fine ha avuto ragione Kimi. L'iridato ha perso 128 millesimi nei confronti di Russell che gli sono valsi la pole, ma lui pensa di avere perso di più proprio sulle parti rettilinee della pista avendo dovuto girare da solo, senza l'ausilio e il supporto che invece gli altri hanno avuto.

"Non c'erano accordi con il team. Volevo andare per ultimo, perché c'è la pista che migliora un po'. Quando sei in pista con altri hai un effetto che ti fa andare più forte nei rettilinei, ma quando sei da solo non puoi usufruirne".

Antonelli non ha nascosto il suo dispiacere derivante dal fatto che quella fatta oggi al team fosse una delle prime richieste della stagione e che non sia stata ascoltata.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"E' stato un peccato perché ho perso un paio di decimi solo nei rettilinei, ma va bene così. Ne parlerò con il team, perché è una delle prime volte che faccio un certo tipo di richiesta e mi è dispiaciuto un po' che non mi abbiano ascoltato. Però ne parleremo e faremo meglio la prossima volta".

Al termine delle qualifiche, Toto Wolff ha parlato dell'accaduto spiegando la scelta fatta da Mercedes. Il team non voleva che Antonelli non riuscisse ad arrivare in tempo a tagliare il traguardo al termine del giro di lancio e non fare l'ultimo tentativo della Q3.

"Kimi è arrabbiato perché non voleva essere mandato in pista davanti a tutti gli altri, cosa che ci aveva detto prima di uscire, e noi abbiamo fatto esattamente il contrario".

"C'è però un buon motivo per cui abbiamo preso questa decisione: non vogliamo mai correre il rischio di trovarci nella situazione di non riuscire a tagliare il traguardo del giro di lancio entro il tempo limite. Adesso dobbiamo semplicemente trovare il giusto equilibrio tra il venire incontro alle richieste del pilota, che siano giuste o sbagliate, e le nostre esigenze".

"I piloti hanno una determinata mentalità: quando scendono in pista e pensano di non trovarsi nella posizione ideale, questo può infastidirli. Non dovrebbe essere così, ma può succedere. Dall'altra parte, però, dobbiamo anche assicurarci di prendere la decisione giusta, garantendo loro un'adeguata distanza dagli altri piloti e la possibilità di tagliare la linea del traguardo in tempo".

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