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F1 | E' morto Alan Jones: il primo campione del mondo della Williams aveva 80 anni

L'australiano, iridato nel 1980, si è spento dopo una breve malattia, tre giorni dopo aver compiuto 80 anni. In carriera ha conquistato 12 vittorie in Formula 1, legando il suo nome alla prima grande stagione della Williams e firmando anche l'unico successo della Shadow. Era considerato uno dei piloti più duri e determinati della sua generazione.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 5 nov 2026, 08:03

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Alan Jones, Shadow festeggia al GP d'Austria

Foto di: Sutton Motorsport Images

Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa di Alan Jones. L'ex pilota australiano, campione del mondo nel 1980 al volante della Williams, è morto oggi, 5 novembre, all'età di 80 anni, compiuti appena tre giorni fa. La notizia è stata confermata da Motorsport Australia attraverso un comunicato diffuso a nome della moglie Amanda. Jones era stato recentemente colpito da una malattia.

Con la sua scomparsa la Formula 1 perde uno dei protagonisti di un'epoca in cui la determinazione e il coraggio rappresentavano qualità indispensabili per emergere. Jones era un pilota dalla guida aggressiva, poco incline ai compromessi, capace di costruire una carriera che lo avrebbe portato a conquistare 12 vittorie nei Gran Premi e, soprattutto, a diventare il primo campione del mondo nella storia della Williams.

Nato a Melbourne il 2 novembre 1946, Jones aveva iniziato la sua carriera nel karting, conquistando il titolo australiano nel 1963. Quattro anni più tardi aveva deciso di trasferirsi in Europa per inseguire il sogno della Formula 1, affrontando un percorso tutt'altro che semplice attraverso le categorie propedeutiche.

Il debutto nel Mondiale arrivò nel 1975 con la Hesketh, prima di proseguire la stagione con la Hill. Dopo un'annata con la Surtees, nel 1977 arrivò la prima grande occasione con la Shadow, squadra con la quale conquistò un successo destinato a rimanere unico nella storia del team. Sul circuito dell'Osterreichring, in Austria, Jones vinse infatti il suo primo Gran Premio, regalando alla Shadow la sola vittoria ottenuta dalla scuderia nel Mondiale di Formula 1.

Alan Jones, Williams FW07B Ford, leads Didier Pironi, Ligier JS11/15 Ford

Foto di: Motorsport Images

Fu il risultato che contribuì ad attirare l'attenzione di Frank Williams, impegnato nella costruzione della squadra destinata a diventare una delle realtà più importanti della Formula 1. Jones entrò nella Williams nel 1978, chiudendo il campionato all'undicesimo posto. La crescita della squadra fu rapidissima. Nel 1979 l'australiano conquistò quattro vittorie, in Germania, Austria, Paesi Bassi e Canada, concludendo la stagione al terzo posto nella classifica mondiale.

Era il preludio al 1980, l'anno che avrebbe cambiato la storia della Williams. Al volante della FW07B, Jones conquistò cinque successi, in Argentina, Francia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti-Est, assicurandosi il titolo mondiale. Fu il primo campionato piloti della scuderia fondata da Frank Williams e il secondo conquistato da un australiano dopo i tre titoli di Jack Brabham.

La stagione successiva Jones rimase uno dei protagonisti della lotta iridata. Vinse i Gran Premi degli Stati Uniti-Ovest e di Las Vegas, concludendo il Mondiale al terzo posto, a soli quattro punti dal campione Nelson Piquet. Al termine del 1981 decise però di lasciare la Formula 1, una scelta che non avrebbe rappresentato un addio definitivo.

Dopo un'apparizione con la Arrows nel Gran Premio di Long Beach del 1983, Jones tornò stabilmente nel Mondiale nel 1985 con la Haas, disputando anche la stagione successiva. Il ritiro definitivo dalla Formula 1 arrivò alla fine del 1986, ma la sua attività agonistica proseguì in altre categorie, soprattutto nelle competizioni turismo australiane.

La sua carriera non si limitò alla massima formula. Nel 1978 conquistò anche il campionato Can-Am, confermando una versatilità che gli aveva permesso di ottenere risultati importanti al volante di vetture molto differenti.

Jones è rimasto una figura di riferimento per il motorsport australiano. Prima dell'arrivo di Mark Webber, Daniel Ricciardo e Oscar Piastri, il suo titolo mondiale aveva rappresentato, insieme ai successi di Brabham, il punto più alto della storia dell'Australia in Formula 1.

A ricordarlo è stata anche l'Australian Grand Prix Corporation, che ha sottolineato come il titolo conquistato nel 1980 abbia ispirato un'intera generazione di appassionati australiani. Nello stesso anno Jones vinse anche il Gran Premio d'Australia, allora non ancora valido per il Mondiale di Formula 1, diventando l'ultimo pilota di casa a imporsi nella manifestazione.

Particolarmente toccante il messaggio diffuso dalla famiglia attraverso Motorsport Australia. “Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa del nostro amato Alan, avvenuta il 5 novembre dopo una breve malattia - ha dichiarato la moglie Amanda - ci mancherà moltissimo e sarà ricordato con affetto dalle persone a lui più vicine, così come dai tanti tifosi del cui sostegno è sempre stato grato”.

“Alan ha dedicato la sua vita al motorsport, costruendo un'eredità che continuerà a vivere attraverso le innumerevoli persone che ha incontrato lungo il suo cammino. Con i suoi risultati, la sua passione e il suo carattere inconfondibile, dentro e fuori dalla pista, ha lasciato un segno indelebile in questo sport, sia in Australia sia nel resto del mondo”.

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