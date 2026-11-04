Formula 1 Messico

F1 | Aston, doppio ritiro: la PU Honda è durata appena cinque giri per il surriscaldamento dell'ibrido

Disputata ad alta quota, la gara messicana è sembrata un ritorno ai problemi di inizio stagione di Honda, con entrambe le Aston Martin ritirate dopo pochissime tornate.

Benjamin Vinel

Pubblicato: 4 nov 2026, 17:31

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Nella sua anteprima del Gran Premio del Messico, Shintaro Orihara di Honda aveva descritto l'Autodromo Hermanos Rodriguez come “una pista molto impegnativa per la power unit”, ma forse non si aspettava che il weekend di Aston Martin andasse così storto.

Nonostante un buon passo e un buon chilometraggio nelle prove libere, con Fernando Alonso era a soli 0,769s dal riferimento di Charles Leclerc nelle FP2, con le AMR26 che hanno completato ben 144 giri in tutte e tre le sessioni, tutto è andato storto nelle sessioni che poi davvero contavano, ossia gara e qualifica.

Honda ha risolto alcuni problemi di guidabilità e di turbo lag tra le FP3 e le qualifiche, ma Alonso ha riscontrato “segnali anomali sui sistemi idraulici” sabato pomeriggio, cosa che non gli ha impedito di qualificarsi davanti a Lance Stroll; tuttavia, entrambe le vetture sono state eliminate in Q1, a quattro decimi dal tempo di accesso alla Q2.

In gara, la coppia si è ritirata dopo cinque giri a causa di problemi di raffreddamento. “Sapevamo che, con la particolare circostanza dell'alta quota di Città del Messico, avremmo affrontato alcune sfide aggiuntive rispetto ad altri circuiti per quanto riguarda il raffreddamento,” ha detto Orihara, general manager trackside e chief engineer di Honda, dopo la gara.

“Tuttavia, abbiamo scoperto che il nostro circuito di raffreddamento dell'ERS era sottoposto a uno stress maggiore del previsto ed è per questo che abbiamo dovuto fermare la vettura in diverse sessioni".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Nonostante avessimo completato una serie di giri durante le sessioni di prove, il problema si è verificato sia in gara che durante le qualifiche. In ogni gara di quest'anno, dobbiamo imparare in vista del 2027, anche dalle lezioni più dure. Abbiamo molti dati che possiamo riportare su questo circuito l'anno prossimo, incluso sul turbo lag, e lavoreremo sulle soluzioni".

Giovedì Orihara ha sottolineato che negli anni precedenti l'MGU-H supportava il turbo, riducendo quindi il lag, ma le nuove power unit, più semplici, non dispongono più di quel dispositivo e anche questo è stato un problema con l'aria più rarefatta dell'alta quota di Città del Messico.

Mentre uno Stroll frustrato ha dato solo risposte laconiche ai media alla fine del weekend, Alonso è stato leggermente più loquace e ha sottolineato la portata della sfida per Aston Martin e Honda.

“La macchina è molto buona” - ha detto lo spagnolo -. “Il problema è solo che, a quanto pare, non possiamo fare più giri di un certo numero con il motore. Speriamo di aver imparato la lezione e di tornare l'anno prossimo più preparati".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Giovedì, quando ci siamo seduti insieme, abbiamo detto che questa è una pista con molte curve a bassa velocità,” ha detto Mike Krack, chief trackside officer di Aston Martin. “E se riusciamo a tenere sotto controllo la guidabilità, possiamo essere competitivi. Per esempio, curve come la sezione dello stadio, [curve] 4-5-6, tratti a bassa velocità”.

L'affidabilità è quindi il nodo della questione, così come mantenere alto il morale. “È difficile per tutti mantenere alta la motivazione in situazioni del genere, e stiamo già faticando tutto l'anno,” ha ammesso Krack.

“Abbiamo avuto un inizio d'anno molto difficile, poi nel periodo in cui abbiamo introdotto gli aggiornamenti e l'ADUO, abbiamo [ottenuto] risultati un po' migliori. Ora abbiamo più problemi in termini di affidabilità. In Texas abbiamo avuto problemi diversi con gli incidenti. Sapete, fa parte delle corse.

“Il punto è che tutti fanno del loro meglio, tutti sono motivati a fare meglio, e non ho dubbi sulla motivazione. Non dobbiamo motivarli, è motivante per loro al massimo livello possibile.”

E se c'è qualcuno che resta motivato, quello è Alonso. “Faccio del mio meglio ogni volta, ogni giro che percorro, ogni mattina in cui mi sveglio, ogni preparazione che faccio, ogni cibo che assumo, tutto è focalizzato sul rendere al meglio al volante,” ha insistito ancora una volta nonostante il suo settimo ritiro della stagione.

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