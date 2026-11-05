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F1 | Chi ha rapito il vero Oscar Piastri?

L’australiano della Mclaren, ancora una volta in grande difficoltà, non sta riuscendo a sfruttare le potenzialità della vettura in questa stagione, al contrario del compagno di squadra, costantemente davanti a lui e in lotta per il secondo posto nel Mondiale. In Messico Piastri non è riuscito a superare neppure la Q2. Cosa sta succedendo a Oscar?

Mattia Bonalume

Pubblicato: 5 nov 2026, 08:58

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Oscar Piastri, McLaren

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Dov’è finito l’Oscar Piastri che tanto aveva impressionato nell’annata passata? Quello che stiamo vedendo ora è un sosia o un lontano parente?

Inutile negarlo, in questa stagione Lando Norris si sta dimostrando nettamente superiore al compagno di squadra. E se, senza dubbio, grandi meriti vanno attribuiti al britannico, che sta dimostrando pienamente di essersi meritato il titolo, altrettanti sono i demeriti del numero 81.

Dall’essere il favorito principale per la conquista del primo sigillo mondiale, dal GP di Baku di un anno fa, Piastri è entrato in una spirale negativa, dalla quale non è ancora riuscito a risollevarsi.

L’australiano ha ottenuto la sua ultima vittoria nel GP d’Olanda del 2025: è passato più di un anno da quel successo. Da lì in poi, il nativo di Melbourne non è più riuscito a concretizzare il potenziale della vettura progettata dalla compagine di Andrea Stella, al contrario del compagno di squadra che è salito in cattedra, ottenendo quattro vittorie (due delle quali quest’anno) e riuscendo a concretizzare quanto la monoposto permettesse di raggiungere.

Perdere un mondiale che sembrava essere nelle sue mani, per di più ai danni del vicino di box, non può che essere stata una doccia fredda per il classe 2001. A complicare ancora di più il quadro è stata l’introduzione del nuovo ciclo regolamentare che, più di un pilota, non riesce a digerire.

La monoposto McLaren di questa stagione non è assolutamente risultata essere al livello di quella che l’ha preceduta: la finestra di funzionamento è poco ampia e la sua competitività varia notevolmente da pista a pista. Allo stesso Lando Norris, la MCL40 non è totalmente calzata a pennello, soprattutto a seguito degli ultimi aggiornamenti introdotti dalla squadra di Woking. Ma il britannico è comunque riuscito a sfruttare le occasioni che gli si sono presentate, togliendosi più di qualche soddisfazione.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Per Oscar, invece, le difficoltà di adattamento sono state, e sono tuttora, insuperabili. Al di là di un exploit nel GP del Giappone, l’#81 ha inanellato una serie di prestazioni mediocri, subendo non poco il confronto con il compagno.

Bisogna tenere in considerazione che, come molti altri piloti sulla griglia, Piastri, dal suo debutto, aveva guidato solamente monoposto di F1 ad effetto suolo, quindi, un periodo di transizione è senz’altro necessario, anche se lo stesso discorso potrebbe valere anche per altri, che in questo 2026 stanno facendo più che bene.

Tuttavia, alcuni grossolani errori in cui è incappato in questa stagione non sono attribuibili al cambiamento regolamentare o alla difficoltà di comprensione della monoposto. Quelli del numero 81 sono spesso stati errori quasi banali, non da pilota del suo calibro ed esperienza. Errori attribuibili a scarsa lucidità e valutazione delle circostanze.

Al di là della mancanza di passo e di prestazione pura, che si è verificata a più riprese a confronto con Norris, Oscar non sembra più quel pilota sicuro di sé, al riparo da pressioni esterne e, soprattutto, freddo e cinico nei momenti cruciali.

A peggiorare è stato anche quello che gli anglofoni chiamano “racecraft”, ovvero la gestione oculata della gara, tenendosi fuori da contatti o errori.

Il weekend messicano è stato un esempio lampante in questo senso: Piastri, nonostante abbia avuto a disposizione un turno di libere in più del compagno, il quale sedile, nelle FP1, era stato dato a Fornaroli, ha sempre arrancato dietro al campione del mondo del ’25 nelle sessioni di libere, ma non quanto nelle qualifiche, quando conta davvero mettere insieme un crono competitivo.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

L’australiano non è riuscito a qualificarsi per il Q3. Di per sé la cosa può sembrare grave ma non catastrofica, se non fosse che il suo giro è stato di ben 1 secondo più lento rispetto a quello di Norris: un distacco da giro delle Fiandre.

“Non so bene cosa sia successo, ma il bilanciamento era completamente diverso. Non ho davvero idea di cosa sia accaduto, sicuramente indagheremo, ma è una cosa davvero bizzarra” ha dichiarato l’australiano al termine delle qualifiche.

In gara la situazione non è migliorata: dopo un’ottima partenza, che l’aveva portato in top 10, l’alfiere di McLaren ha sofferto tremendamente con la gestione gomme, tanto da essere costretto ad una sosta molto anticipata. Ad aggiungersi alla mancanza di passo, anche il contatto con Lindblad in curva uno e i conseguenti dieci secondi di penalità, che gli hanno negato quella posizione, la settima, a cui sembra ormai essersi abbonato.

“Credo di aver fatto il possibile per evitare l’incidente, ho provato a farmi il più possibile da parte ma ci siamo toccati ancor prima di curva due” ha commentato Piastri.

“Con le soft il passo non era così male, ma poi, dopo aver montato le medie, ero davvero in difficoltà, non avevo proprio grip” ha continuato.

Sappiamo bene che il valore di Oscar non è questo, non quello dell’ultima gara e non quello di questa stagione, anzi: nella scorsa annata aveva dato prova di potersela giocare alla pari con piloti ben più quotati, fino a sfiorare il titolo.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Cos’è successo quindi? Le cause delle sue difficoltà vanno, sicuramente, in parte, ricondotte al feeling mancante con la MCL40, ma non totalmente: Oscar è, molto probabilmente, entrato in uno stato mentale in cui tutto gli risulta difficile. In questo senso vanno spiegati gli errori, quasi da “rookie” commessi in questa stagione e la mancanza di lucidità nelle fasi più calde e concitate.

Tutto ciò non fa altro che gravare anche su altri aspetti: sappiamo quanto possa contare la mente nei piloti, soprattutto nell’Olimpo motoristico della F1, dove a livello di talento tutti sono al massimo (tranne qualche rara eccezione…).

Di questo ne risente anche la prestazione pura: un pilota sfiduciato fatica ad essere veloce, è successa una cosa simile con Russell, che non ha niente da invidiare ai top driver.

Se il nativo di Melbourne ha già i suoi grattacapi da risolvere, il fatto che il vicino di box continui a precederlo, e non di poco, in pista e in classifica, non aiuta di certo. Il confronto tra i due è ormai impietoso.

Per Oscar la speranza è, quindi, quella di ottimizzare l’ultima manciata di gare della stagione, con l’obiettivo di conquistare qualche piazzamento di rilievo per ritrovare la fiducia che l’aveva guidato durante i primi due terzi dell’annata scorsa per poi lasciarsi alle spalle questo 2026 e rinascere dalle ceneri in vista del prossimo anno.

Insomma, ci manca il vero Piastri, con l’augurio che possa ritornare quello che abbiamo conosciuto in vista di un 2027 che potrebbe offrire non poche possibilità, in ragione di alcune modifiche regolamentari (niente di stravolgente) che potrebbero costringere i piloti a cambiare, ancora una volta, il proprio stile di guida.

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