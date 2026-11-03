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F1 | Wolff rivela: "Perdemmo 2 sponsor quando scegliemmo Kimi. Lui ha ripagato la nostra scelta"

Il team principal della Mercedes racconta come il team di Brackley abbia perso 2 sponsor quando decise di sostituire il partente Lewis Hamilton con l'allora 18enne bolognese. La scelta di Toto, come sappiamo, ha pagato...

Giacomo Rauli

Pubblicato: 3 nov 2026, 18:06

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Luca Martini / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

E' evidente: questa non può che essere la settimana di Andrea Kimi Antonelli. Il 20enne di Bologna ha riportato in Italia il titolo iridato Piloti di Formula 1 che mancava dal lontano 1953. Ben 73 anni di attesa andati finalmente in frantumi lo scorso fine settimana.

Kimi iridato alla seconda stagione in Formula 1 è una dichiarazione d'intenti non solo per il presente, ma anche per il futuro. Ed è normale, in questi giorni, soffermarsi su storie particolari che hanno costellato le prime due annate dell'azzurro nel Circus iridato.

Oggi tutto sembra bello, facile e quasi surreale, ma poco meno di un anno fa Kimi viveva nell'incertezza di una conferma che stentava ad arrivare.

Come se non bastasse, Mercedes aveva perso all'inizio del 2025 due sponsor. Il motivo? E' presto detto. Avere perso Lewis Hamilton e averlo visto sostituire con un 18enne di belle speranze - ma pur sempre un esordiente che era reduce da una stagione difficile in FIA F2 - aveva convinto queste aziende ad abbandonare la nave.

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Getty Images

"È incredibile. A volte dobbiamo darci un pizzicotto per renderci conto di quello che è successo, perché sembra ieri quando aveva 11 anni ed era in un garage, impegnato nei kart junior. Il tempo passa velocissimo. Poi vince nelle categorie propedeutiche, arriva un anno difficile in F2 e già in quel momento, dall'esterno, le persone iniziano a dubitare di lui", ha dichiarato Toto Wolff parlando del percorso fatto da Antonelli negli anni che è stato seguito dalla Stella a tre punte.

"Quando poi Lewis mi ha detto che sarebbe andato in Ferrari, la mia reazione è stata immediata: dobbiamo mettere Kimi in macchina. Io e Lewis eravamo seduti a casa mia quando me lo ha comunicato. Bisogna accettarlo, perché era una sua decisione. Ma la mia reazione è stata istintiva: Lewis se ne va, chiamo Bradley (Lord, oggi vice team principal Mercedes, ndr) e gli dico che il prossimo anno Kimi sarà al volante. Conoscevamo già i dati, quindi ci sembrava la scelta giusta. Credo sia sempre stato un rischio calcolato, non un vero e proprio azzardo".

"Ma la gente dubitava. Ricordo che, prima ancora di arrivare a quel momento, avevamo perso due sponsor proprio per questa decisione, perché si chiedevano: 'Ma chi è questo ragazzo?'. Altri, invece, sono rimasti con noi fino a oggi e alcuni sono qui con noi: hanno potuto raccogliere tutti i frutti di quella scelta".

"Poi è arrivato quell'anno difficile e le critiche sono ricominciate: qualcuno diceva che non avrebbe nemmeno dovuto essere in Formula 1, oppure che avrebbe dovuto correre in una squadra più piccola. Per nove gare non ha conquistato punti, ci sono state le lacrime a Spa e poi è arrivato questo risultato".

"Sono semplicemente molto orgoglioso del team, perché tutti hanno continuato a credere in lui e a dargli fiducia. E lui ha ripagato quella fiducia". E il resto, aggiungiamo noi, è già storia.

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