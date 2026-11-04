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F1 | McLaren farà esordire un'ala anteriore che dovrebbe essere la base 2027

Il team di Woking porterà un pacchetto di novità a Interlagos. Tra queste un'e ala anteriore che dovrebbe rappresentare la base che esordirà sulla prima versione della MCL41, la monoposto dedicata alla stagione 2027.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 4 nov 2026, 08:25

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Oscar Piastri, McLaren

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Il Mondiale Piloti 2026 di Formula 1 è già stato assegnato. Quello Costruttori sarà vinto da Mercedes entro pochi giorni. Eppure la stagione corrente ha ancora diverse cose da dire.

McLaren si trova ora quarta forza nel Mondiale, dopo aver preso atto del sorpasso compiuto dalla Red Bull dopo una rimonta veemente iniziata nella seconda parte dell'estate e sublimata lo scorso fine settimana con la vittoria ottenuta da Max Verstappen al Gran Premio di Città del Messico.

La squadra diretta da Andrea Stella ha perso slancio dopo i due successi colti da Lando Norris a metà stagione. A ben vedere, però in generale il 2026 della McLaren è stato sin troppo in salita se consideriamo le meraviglie che a Woking erano riusciti a fare nel corso delle ultime due stagioni.

Se le novità portate in Ungheria avevano permesso a Lando di vincere a Budapest e a Zandvoort, quelli inseriti a Baku e ad Austin non hanno dato i frutti sperati. La MCL40, infatti, è costruita su alcuni concetti che il team h riconosciuto essere inadatti alle monoposto di questa nuova era tecnica.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

A San Paolo, però, la McLaren non demorderà e porterà un nuovo pacchetto aerodinamico. Questo prevedrà modifiche all'ala posteriore, al fondo e all'ala anteriore. Proprio questa dovrebbe rappresentare la base della configurazione iniziale della MCL41, la macchina della prossima stagione che sarà affidata ancora a Lando Norris e Oscar Piastri.

"Abbiamo in programma alcuni aggiornamenti che riguarderanno l'ala anteriore, l'ala posteriore e alcuni componenti del fondo, nell'ambito del nostro normale programma di sviluppo», ha dichiarato Peter Prodromou, direttore tecnico responsabile dell'aerodinamica. «L'obiettivo è recuperare terreno, migliorare le nostre prestazioni nelle gare rimanenti e creare lo slancio necessario in vista del prossimo anno".

"San Paolo è stato in passato un circuito favorevole per noi ed è una pista piuttosto rappresentativa, quindi speriamo che questi aggiornamenti possano aiutarci a compiere un ulteriore passo avanti verso le posizioni di vertice".

"La stagione non è ancora finita: questi aggiornamenti sono stati progettati per migliorare la vettura già nell'immediato e aiutarci nella lotta per il terzo posto nel campionato. Sebbene le conoscenze acquisite grazie a queste novità confluiranno nello sviluppo della monoposto del prossimo anno, prevediamo anche di trasferire il concetto della nuova ala anteriore nella configurazione iniziale della vettura 2027".

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