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F1 | Leclerc torna a casa per la nascita della figlia e Beganovic guiderà la Ferrari in FP1 in Brasile
Il monegasco è corso a casa per assistere al parto della moglie Alexandra Saint Mieux giunta alla fine della gravidanza. Leclerc conta di essere nuovamente al suo posto in FP2: la Scuderia, intanto, affianca il giovane svedese della FDA a Lewis Hamilton.
Franco Nugnes
Modificato: 4 nov 2026, 09:24
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Le roventi polemiche sono state messe momentaneamente da parte. Charles Leclerc ha lasciato il Brasile per rientrare di corsa a casa visto che sta per nascere la sua promogenita. Il monegasco vuole assistere al parto della moglie Alexandra Saint Mieux che è arrivata a conclusione della gestazione e non si vuole perdere uno dei momenti più belli per un genitore.
La notizia è rimbalzata per un post sui social pubblicato dalla Ferrari che ha ufficializzato il ritorno del collaudatore Dino Beganovic al volante della SF-26 nel primo turno di prove libere del GP del Brasile in programma a Interlagos nel weekend.
Dino Beganovic, Ferrari
Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Lo svedese del tutto a sorpresa si vede aprire le porte del box del Cavallino per partecipare alla F1 del quart'ultimo appuntamento della stagione di F1: Dino, pilota della Ferrari Driver Academy dal 2020, terzo pilota e collaudatore di Maranello, quest'anno ha già preso parte a due turni di libere con la SF-26 risultando uno dei due rookie che la FIA impone ogni anno alle squadre per dare ai giovani talenti di mettersi in mostra.
Beganovic aveva guidato nella prima ora di libere del GP di Spagna a Barcellona e del GP d'Austria a Spielberg e si trova un a ghiotta occasione per tornare nell'abitacolo della SF-26 che a Città del Messico era sembrata la monoposto più competitiva.
Dino Beganovic, Ferrari
Foto di: Eric Le Galliot
E' curioso che la Ferrari vedrà impagnati a Interlagos due giovani della FDA: oltre a Beganovic, infatti, in Brasile farà il suo debutto Rafael Câmara con la Haas. Il 21enne di Recife, come Dino avrebbe solo dovuto disputare il primo turno nella gara di casa, mentre con l'appiedamento definitivo di Esteban Ocon, la squadra americana ha deciso di far debuttare il brasiliano, in vista del suo inserimento nel team diretto da Ayao Komatsu da pilota titolare nel 2027.
Leclerc si sobbarca una doppia trasferta intercontinentale, ma sarà ben felice sentire il primo vagito della sua promogenita a Monte Carlo. Aspettiamo tutti il fiocco rosa...
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