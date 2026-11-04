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F1 | McLaren, Stella difende Fornaroli: “In Brasile avrà più spazio per cercare la prestazione”
Il team principal della McLaren spiega il lavoro svolto dal pilota italiano nelle sessioni FP1 e invita a non giudicarlo dalla classifica. "Siamo molto contenti di Leo, ma ha bisogno di guidare". Nel venerdì di Interlagos potrà contare su un programma più prestazionale.
Roberto Chinchero
Pubblicato: 4 nov 2026, 14:40
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Leonardo Fornaroli, McLaren
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Leonardo Fornaroli avrà una nuova opportunità di tornare in pista nella sessione FP1 del Gran Premio del Brasile, e questa volta con un programma maggiormente orientato alla ricerca della prestazione. Lo ha anticipato Andrea Stella, spiegando il percorso che McLaren ha pianificato per Fornaroli, confermato nel ruolo di terzo pilota anche per il 2027. Il team principal ha voluto soprattutto chiarire un aspetto poco visibile dall'esterno: i risultati ottenuti da Leonardo nelle sessioni FP1 non raccontano completamente il lavoro svolto.
“Siamo contenti di Leo, ci piace molto il suo atteggiamento fuori e dentro la macchina - ha spiegato Stella - vogliamo farlo crescere, ma la Formula 1 attraversa una fase nella quale è difficile far maturare i giovani piloti. Per questo gli abbiamo messo a disposizione le sessioni FP1 e un programma di test con le vetture precedenti”.
Il punto centrale riguarda proprio il contenuto delle sessioni. “Gli chiediamo di svolgere un lavoro molto importante per la squadra, anche se questo non gli permette di mettersi particolarmente in mostra. In Messico, per esempio, ha effettuato diverse prove di configurazione della monoposto, soprattutto legate al raffreddamento. E questo ha limitato inevitabilmente l’aspetto prestazionale”.
Leonardo Fornaroli, McLaren
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Stella ha poi analizzato alcuni episodi che hanno penalizzato i riscontri cronometrici dell'italiano. “Sia a Barcellona sia in Messico, quando ha cercato il giro veloce, ha perso parecchio tempo sul rettilineo perché non aveva preparato correttamente il boost”. In Ungheria, invece, un bloccaggio in frenata ha compromesso le gomme, impedendogli di migliorare successivamente.
Il messaggio che arriva dalla McLaren è molto chiaro: la squadra crede tanto in Fornaroli e sta lavorando sulla sua crescita. “Ci sono ancora elementi legati all'inesperienza, perché Leo non ha guidato abbastanza. In particolare deve migliorare la frenata, un aspetto fondamentale per chi arriva in Formula 1. In Messico, poi, abbiamo visto che è stata particolarmente difficile anche per gli stessi piloti titolari”.
La fiducia della McLaren è intatta. Stella ha sottolineato come sia responsabilità della squadra costruire programmi adeguati per i giovani piloti, evitando che il loro valore venga giudicato esclusivamente attraverso una classifica. “In Brasile cercheremo di dargli a Leonardo la possibilità di effettuare qualche ‘run’ maggiormente orientato alla performance”.
Leonardo Fornaroli, McLaren
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Il discorso si allarga a un problema strutturale della Formula 1 moderna: le limitate opportunità di test. Stella ha ricordato come in passato, lavorando con Michael Schumacher, fosse possibile dedicare molto tempo allo sviluppo della monoposto e alla crescita dei piloti attraverso prove specifiche. Oggi questo percorso è molto più complicato.
“Abbiamo la fortuna di poter contare su diverse categorie nelle quali McLaren è impegnata e vogliamo far guidare Leo il più possibile. È ciò di cui ha bisogno”. Il riferimento è al programma WEC 2027, progetto di cui Fornaroli è parte integrante. Insieme al lavoro nell’area Formula 1,
la prossima stagione sarà al via del mondiale Endurance con la prima McLaren Hypercar e, ovviamente, disputerà la sua prima 24 ore di Le Mans.
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