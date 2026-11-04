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F1 | Ferrari: perché questa volta c'era davvero tutto per vincere

Attraverso i dati della telemetria offerti dall'appuntamento della Formula 1 in Messico, scopriamo perché la SF-26 avrebbe potuto vincere quello che è stato un weekend fatto più di rimpianti che soddisfazioni...

Gianluca D'Alessandro Beatrice Frangione

Pubblicato: 4 nov 2026, 11:02

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