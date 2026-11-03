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Haas, debutto anticipato per Câmara: Ocon fuori fino a fine stagione

Il ventunenne brasiliano farà il suo esordio in Formula 1 a Interlagos al fianco di Oliver Bearman. La Haas ha ufficializzato l'uscita definitiva di Esteban Ocon e la promozione del pilota della Ferrari Driver Academy, già confermato titolare per il 2027. Komatsu: "Una scelta nell'interesse della squadra".

Roberto Chinchero

Pubblicato: 3 nov 2026, 20:47

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Rafael Camara, Haas F1 Team

Rafael Câmara farà il suo debutto ufficiale in Formula 1 nel Gran Premio di San Paolo. Il ventunenne brasiliano sarà al volante della Haas VF-26 al fianco di Oliver Bearman, con il quale condivide anche l'appartenenza alla Ferrari Driver Academy. La conferma è arrivata martedì attraverso un comunicato ufficiale della squadra americana, che ha contestualmente annunciato che Esteban Ocon non tornerà al volante di una Haas nel resto della stagione 2026.

La decisione anticipa così il debutto di Câmara, già annunciato lo scorso mese come pilota titolare della Haas per il campionato 2027. Il brasiliano, attualmente leader della classifica di Formula 2, avrà l'opportunità di iniziare con qualche mese di anticipo il suo percorso nella massima categoria.

Il via libera definitivo è arrivato nel pomeriggio di martedì, ma Câmara era stato messo in preallarme già durante il weekend del Gran Premio del Messico, in seguito all'improvviso allontanamento di Ocon dalla Haas. Nella gara disputata all'Hermanos Rodriguez la squadra americana aveva schierato Ryo Hirakawa, soluzione temporanea in attesa di definire il programma per gli ultimi appuntamenti stagionali.

Rafael Camara and Ayao Komatsu, Team Principal

Foto di: Haas F1 Team

Il team principal Ayao Komatsu ha confermato che la separazione da Ocon è definitiva per il 2026, senza però entrare nei dettagli delle ragioni che hanno portato alla decisione.

“Abbiamo comunicato a Esteban Ocon che non tornerà a occupare un sedile da titolare con la Haas in questa stagione - ha spiegato Komatsu - decisioni di questo tipo non vengono mai prese alla leggera, come già accaduto a Città del Messico, ma allora come oggi riteniamo che questa sia fermamente la scelta migliore nell'interesse della squadra. Le conversazioni intercorse tra il team ed Esteban restano una questione interna e continueremo a rispettare la riservatezza di quanto avvenuto a porte chiuse”.

La scelta è infine ricaduta su Câmara, che affronterà una sfida tutt'altro che semplice. Il brasiliano era già atteso in pista a Interlagos, ma soltanto per disputare la prima sessione di prove libere al volante della Ferrari. Il programma è ora cambiato radicalmente: anziché limitarsi a un'ora di attività, Câmara dovrà affrontare un intero weekend di gara, con tutte le difficoltà che comporta un debutto nella massima categoria.

Rafa Camara nei test TPC fatti con la Ferrari

Foto di: Davide Cavazza

Il giovane brasiliano non partirà completamente da zero. Nel corso della stagione ha preso parte a cinque appuntamenti di test TPC (Testing of Previous Cars), quattro al volante della Ferrari SF-25 e uno con la Haas VF-25. Quest'ultimo si è svolto nel mese di agosto sul circuito di Portimão, in Portogallo, ed è stato evidentemente importante nella valutazione della squadra americana.

“Abbiamo scelto Rafael Câmara per affiancare Ollie Bearman nel Gran Premio di San Paolo - ha confermato Komatsu - dopo l'ottima prova nel test TPC di agosto, conosciamo le capacità

di Rafa e non vediamo l'ora di accoglierlo nella squadra questo weekend e di lavorare con lui durante il suo debutto in Formula 1 al volante della VF-26 in Brasile”.

L'esperienza accumulata nei test sarà certamente utile, ma non elimina le incognite del debutto. Câmara non ha infatti mai guidato una vettura della generazione 2026 e dovrà adattarsi in tempi molto rapidi alle caratteristiche tecniche della VF-26, oltre che alle procedure operative della squadra.

A complicare ulteriormente il suo esordio c'è anche la scarsa conoscenza del circuito: nonostante sia brasiliano, Câmara non ha mai girato sulla pista di Interlagos. Dovrà quindi imparare anche i segreti di un tracciato sul quale non ha alcuna esperienza agonistica, aggiungendo un'ulteriore incognita a un weekend già particolarmente impegnativo.

Rafael Camara, pilota FDA

Al di là del risultato che potrà ottenere nel Gran Premio di casa, l'aspetto più importante sarà proprio la possibilità di accumulare chilometri e iniziare a costruire il rapporto di lavoro con gli ingegneri e i tecnici della Haas. Un apprendistato sul campo che gli consentirà di arrivare alla preparazione della stagione 2027 con un bagaglio di esperienza superiore rispetto a quello che avrebbe avuto debuttando direttamente nel prossimo campionato.

La promozione di Câmara rappresenta anche un altro risultato importante per la Ferrari Driver Academy, della quale il brasiliano fa parte dal 2021. A meno di due anni dall'esordio di Oliver Bearman, il programma giovani di Maranello porta un altro dei suoi talenti sulla griglia di partenza della Formula 1. I due piloti, cresciuti entrambi nell'ambiente Ferrari, si ritroveranno ora compagni di squadra in Haas, formando una coppia particolarmente giovane.

Il cambiamento di programma avrà infine una conseguenza anche per la Ferrari. La sessione FP1 di venerdì mattina, inizialmente destinata a Câmara, sarà affidata a Dino Beganovic, che avrà così un'ulteriore opportunità di mettersi al volante della monoposto di Maranello.

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