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F1 | Cadillac: i padroni del Liverpool interessati alle quote di TWG per entrare nel team USA

Secondo le recenti indiscrezioni, una parte delle azioni tenute da TWG Global nel team di Formula 1 Cadillac sarebbe in vendita.

Filip Cleeren

Pubblicato: 4 nov 2026, 17:00

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Emergono nuovi dubbi sul futuro dell'assetto proprietario di maggioranza del team di F1 Cadillac: secondo alcune voci, TWG Global – società che fa capo a Mark Walter – starebbe cercando di cedere parte delle proprie quote. Tra gli interessati figurerebbe il Fenway Sports Group, la società proprietaria del Liverpool FC.

Il miliardario statunitense Mark Walter e le sue aziende sono al centro di un'indagine federale condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'inchiesta mira a verificare se le compagnie assicurative di Walter – tra cui Delaware Life Insurance Company e Clear Spring Life and Annuity – abbiano investito in modo improprio i fondi dei propri assicurati in società collegate. Si tratterebbe di operazioni che coinvolgono circa 20 miliardi di dollari in prestiti e investimenti, i quali, secondo le accuse, non sarebbero stati adeguatamente dichiarati.

Parte di tali risorse sarebbero state utilizzate per espandere il vasto impero sportivo di Walter, che in passato ha incluso la squadra di baseball dei LA Dodgers, quella di basket dei LA Lakers, una quota di minoranza nel club calcistico Chelsea e la franchigia WNBA delle LA Sparks.

TWG Global, che ha sempre respinto ogni addebito, è inoltre la società madre di TWG Motorsports, che detiene la maggioranza del team di F1 Cadillac, oltre delle scuderie impegnate in NASCAR, IndyCar, IMSA e nel campionato australiano Supercars.

General Motors, casa madre del marchio Cadillac, detiene a sua volta una quota di minoranza (di entità non resa nota) nel team di F1, fornendo infrastrutture e personale, oltre a occuparsi dello sviluppo delle future power unit.

Dan Towriss, Cadillac Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Il team di F1 Cadillac finirà sul mercato?

Walter ha già avviato la vendita della sua quota nei LA Lakers e del 12,8% detenuto nel Chelsea; anche le LA Sparks sono in vendita. Secondo quanto riportato dal portale specializzato in business sportivo Sportico, Walter starebbe ora cercando di cedere parte della sua quota di maggioranza nel team di F1 Cadillac, che viene valutato circa 3 miliardi di dollari.

Il Washington Post ha riferito che, tra i vari soggetti interessati, vi sarebbe il Fenway Sports Group di John Henry, proprietario del Liverpool FC e della squadra di baseball dei Boston Red Sox. FSG ha recentemente ceduto il 38% della propria quota del Liverpool ed è già presente nel mondo dei motori come socio al 50% del team RFK Racing della NASCAR.

Sebbene TWG Global abbia inizialmente smentito l'ipotesi di una vendita parziale della scuderia di F1, esistono ragioni plausibili per cui questa potrebbe essere la prossima attività a finire sul mercato, qualora Walter fosse costretto a sostituire i prestiti tra parti correlate con nuovo capitale.

Il gruppo di Walter, Guggenheim Baseball Partners, ha acquisito i LA Dodgers nel 2012, nell'ambito di una procedura fallimentare per 2,15 miliardi di dollari.

Grazie a lucrosi diritti televisivi locali e a un'ondata di popolarità e ricavi da sponsorizzazioni all'estero — favorita dall'ingaggio della superstar giapponese Shohei Ohtani — il club è diventato la prima franchigia di baseball a raggiungere 1,1 miliardi di dollari di ricavi lordi nel 2025. Questo successo ha proiettato i Dodgers nella stessa fascia delle più grandi franchigie sportive al mondo, come il Real Madrid, il Barcellona e i Dallas Cowboys della NFL.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Con una valutazione che, secondo Forbes, avrebbe raggiunto circa 7,8 miliardi di dollari, e dopo aver conquistato due titoli consecutivi nelle World Series nel 2024 e nel 2025, i Dodgers rappresentano per Walter la "gallina dalle uova d'oro": è probabile, dunque, che siano l'ultimo asset sportivo di alto livello a cui TWG Global vorrà rinunciare.

La situazione del team di F1 Cadillac è ben diversa: la scuderia ha fatto il suo ingresso nel mondiale solo quest'anno, al termine di un lungo e complesso processo di ammissione. Dopo aver versato una "tassa" di 450 milioni di dollari per avere il diritto di partecipare come undicesimo team, TWG Global e il suo partner General Motors avrebbero investito oltre un miliardo di dollari nello sviluppo della scuderia, che include sedi sviluppate a Silverstone, nel Regno Unito e a Fishers, nell’Indiana.

Cadillac ha avuto un avvio tutto difficile nel mondo della F1, con prestazioni dignitose per una scuderia appena nata, sebbene penalizzate da un'affidabilità non ottimale; il percorso per trasformarsi in un team di F1 di successo rimane, tuttavia, un obiettivo a lungo termine.

Dettaglio tecnico Cadillac MAC-26

Foto di: AG Photo

Nel frattempo, il boom di popolarità della F1 e l'introduzione del tetto alle spese hanno fatto impennare le valutazioni delle scuderie negli ultimi anni, tanto che i team di vertice stanno ora registrando dei profitti. Se a ciò si aggiunge la scarsità di posti disponibili – dato che la griglia è chiusa a un massimo di 11 scuderie – si ottiene una valutazione gonfiata di 3 miliardi di dollari per un team attualmente non competitivo, ma che gode del sostegno della GM.

TWG Global è stata contattata per un commento, mentre i rappresentanti di GM hanno preferito non rilasciare dichiarazioni in merito alle recenti indiscrezioni.

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