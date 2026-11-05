Intervista

Formula 1 Messico

F1 | Ceccarelli: "Fra i piloti Ferrari sono possibili altre scintille perché sono due prime guide"

Secondo il mental coach viareggino, in assenza di una gerarchia precisa dettata dalla squadra, è facile che Hamilton e Leclerc possano ripetere delle ruvidezze fra di loro ora che la SF-26 sembra competitiva. I due si giocano la supremazia all'interno del Cavallino e non hanno alcuna intenzione di piegare il capo al compagno di squadra.

Franco Nugnes

Pubblicato: 5 nov 2026, 10:40

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli è campione del mondo, l'Italia ritrova un pilota al vertice della Formula 1 73 anni dopo Ciccio Ascari. Il GP del Messico 2026 passerà alla storia, ma Riccardo Ceccarelli, mental coach e titolare di Formula Medicine, vuole allargare la sua analisi, andando oltre lo straordinario bolognese di appena 20 anni.

“Abbiamo vissuto un evento incredibile. Se mettiamo insieme l'età, la carriera, la poca esperienza, non se lo sarebbe aspettato nessuno. Però, di Kimi ne abbiamo parlato tutto l'anno: abbiamo celebrato le sue vittorie e mancava solo la certificazione. Possiamo aggiungere tre parole: grandissimo, incredibile, pazzesco. Sono contento che lo stia celebrando tutto il mondo, ma allora puntiamo la nostra analisi ad altro”.

Lewis Hamilton e Max Verstappen portano in trionfo il campione del mondo Kimi Antonelli

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Il tema, inevitabilmente, diventa la lotta intestina all'interno della Ferrari. È esplosa chiaramente in Messico ma quali sono le responsabilità? L’impressione è che molto dipenda da Fred Vasseur che non ha saputo spiegare in modo chiaro quali sono i limiti in cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton possono farsi la guerra...

“Non è niente di inaspettato. Siamo stati facili profeti la settimana scorsa quando avevamo anticipato che se i due ferraristi si fossero trovati a lottare per la prima posizione, qualche ruotata se la sarebbero potuta darei. Ma perché questo? Non perché sono due piloti scorretti o due piloti che non hanno intelletto”.

Qual è la spiegazione, dunque?

“Ci sono due motivazioni. Uno, arrivare secondo nel campionato mondiale è pur sempre meglio che niente. Secondo, è in ballo la supremazia all’interno della squadra anche in funzione del prossimo anno. Quando si ha la sensazione di poter avere una monoposto competitiva è normale pensare di cercare il controllo della squadra per governare la stagione. È normale che il compagno di squadra diventi il primo avversario”.

“Si stanno giocando la supremazia in pista per il prossimo anno: è normale che combattano e questo porta anche ad andare oltre i limiti. Non ci vedo niente di nuovo, di anomalo. L'abbiamo visto quando lottavano Rosberg e Hamilton, le anche tra Vettel e Webber, ma è accaduto a tantissimi piloti, come dimenticare la rivalità fra Prost e Senna. Sto parlando di grandi nomi che hanno fatto la storia della Formula 1”.

D’accordo, ma evidentemente le regole di ingaggio non sono state spiegate bene:

“Quando scegli due prime guide questi episodi li devi mettere in conto. Paradossalmente, sarebbe peggio se questi fatti non succedessero perché vorrebbe dire che uno dei due sarebbe anestetizzato e ridotto a essere solo... un mezzo pilota”.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc, Ferrari, nel GP d'Italia alla prima Variante

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Un campanello d’allarme era suonato già a Monza, ma non è servito a niente...

"Dalla poltrona è sempre facile dare giudizi, ma sembra evidente che i due piloti ragioni per i fatti loro, senza pensare a un progetto comune parlando di futuro, mettendo in chiaro i ruoli e le responsabilità. È successo che la parte impulsiva dei piloti ha preso il sopravvento su quella razionale”.

“Non si sono sfidati alla prima curva, ma più avanti man mano che la parte impulsiva ha preso il controllo perché l’unico obiettivo era andare in testa per vincere il GP. Ed è un attimo perdere il controllo. Quante volte abbiamo visto un giovane Verstappen commettere degli errori in partenza quando era in lizza per le prime posizioni. Eppure, Max adesso lo celebriamo perché è uno dei piloti più grandi della storia, ma di errori ne ha fatti anche lui”.

La posta in palio era alta...

“C’è un pilota che ha vinto sette mondiali e che vorrebbe concludere la carriera in bellezza con un altro mondiale con la Ferrari. Nessuno lo toglierebbe dalla prima pagina della storia della Formula 1. E dall'altra parte abbiamo un pilota che in questo momento non ha ancora vinto un titolo, però che si sente che l'avrebbe meritato. In certi momenti viene fuori il DNA dei piloti che non vogliono non mollare mai, per cui certi comportamenti vanno messi in preventivo”.

Frederic Vasseur con il CEO Ferrari, Benedetto Vigna

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Certo, ma è compito della squadra mettere dei limiti agli eccessi...

“Certo, bisognerebbe riuscire ad arginare questa voglia di primeggiare: sta al management dettare le regole, ma non è detto che ci si riesca”.

La Ferrari poteva portare a casa una doppietta dal Messico: quest’anno abbiamo detto tante volte che mancava la macchina, ma questa volta la rossa c'era e sono mancati i piloti.

“Sì, però alla Ferrari interessa più il campionato Costruttori, mentre ai conduttori il titolo piloti. E non può essere diversamente, perché i piloti sono egocentrici se vogliono vincere. Altrimenti accettano un ruolo subalterno da seconda guida: basta ricordare Berger nei confronti di Senna. L’austriaco aveva capito che con Ayrton poteva essere solo lo scudiero”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

“È chiaro che certi episodi non dovrebbero succedere, non li sto giustificando, ma comprendo quello che può succedere nella testa di un pilota quando si trova in quelle condizioni, fa un errore e poi lo riconosce. Charles ha tirato un po' troppo la staccata, Hamilton gli è andato dietro e sono usciti fuori pista tutti e due, aprendo la porta allo scaltro Verstappen. Non dovrebbe accadere, ma è sempre avvenuto”.

Ci dobbiamo aspettare altre ruvidità fra i due ferraristi?

“Non lo possiamo escludere. A meno che il vantaggio di Hamilton su Leclerc in Brasile cresca al punto che si delinei una supremazia netta, non credo che ci sarà chi farà un passo indietro. Non ci scommetterei un centesimo: non arriveranno alla sportellata, resteranno nell’ambito della correttezza, ma non si risparmieranno per portare il... compagno all’errore”.

George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

In casa Mercedes Antonelli ha letteralmente annichilito George Russell...

"Era prevedibile che sarebbe stato molto difficile per Russell il momento in cui Kimi ha vinto il mondiale. George è consapevole che aveva la macchina vincente, l'età e la maturità giusta. Ha iniziato la stagione con la convinzione di essere la prima guida, perché l'altro era ancora un ragazzino che l'anno scorso ha dimostrato di avere buone doti, ma era sicuro di batterlo. Ad un certo momento ha scoperto che la storia era un’altra e, addirittura, rischi di non chiudere nemmeno secondo. È normale che ti crolli il mondo addosso perché l’inglese è arrivato alla fine di un sogno. Ha stretto la mano a Kimi, ma poi è scappato via piangendo, senza partecipare alle interviste né alla festa del team. Chi si aspettava che Russell incapace di controllare le sue reazioni?

Si sente declassato a seconda guida?

“La Mercedes di certo non lo dequalificherà, ma George nell’inverno dovrà trovare le forze per rimettersi in discussione. È un pilota forte, è ancora giovane: fino al confronto con Antonelli non ha mai subito i compagni di squadra. Deve placare la sua parte emotiva e riprendere il controllo di quella razionale. E deve cancellare quel tarlo che si è insinuato nella sua mente. Non sarà facile ma ci riuscirà...”.

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