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F1 | Audi svela la livrea dedicata alla gara di casa di Gabriel Bortoleto

Il team tedesco correrà a San Paolo del Brasile in verde-oro. Una colorazione pensata da Revolut, title sponsor di Audi.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 5 nov 2026, 10:21

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Livrea speciale Audi F1Team per il GP del Brasile

Foto di: Audi

Audi si rifà il guardaroba per il Gran Premio di San Paolo del Brasile, appuntamento che andrà in scena questo fine settimana e che concluderà la tripletta americana di Formula 1.

Il team diretto da Mattia Binotto ha presentato una nuova livrea realizzata da Revolut, title sponsor della squadra di Hinwil, in virtù del fatto che è stata recentemente svelata una nuova carta dedicata a San Paolo. E' stata così una bella occasione per celebrare il gran premio di casa di Gabriel Bortoleto.

Livrea speciale Audi F1Team per il GP del Brasile

Foto di: Audi

Il brasiliano è tornato in zona punti proprio lo scorso fine settimana al Gran Premio di Città del Messico, sfruttando bene le disavventure delle Alpine, e ora potrà correre davanti ai suoi connazionali con i colori della sua bandiera.

Le R26, infatti, saranno entrambe colorate di verde e oro, al pari delle tute da corsa. Queste sono molto belle: di un verde scuro e tinta unita, impreziosite da dettagli dorati. La livrea della macchina presenta gli stessi colori, ma con molte più sfumature e un disegno assai eccentrico.

Livrea speciale Audi F1Team per il GP del Brasile

Foto di: Audi

Il verde occupa gran parte del corpo vettura, ma è decolinato in più tonalità, tanto da farla sembrare quasi una colorazione militare. A renderla meno impegnativa, ecco le pennellate d'oro opaco sul muso (numeri dei piloti compresi), sugli specchetti e sulle fiancate.

Il nero rimane dominante sul cofano motore e sulle ali, anch'esse, però, prevedono gli sponsor bianchi o dorati. A spezzare il predominio dei colori brasiliano ecco il rosso, centellinato solo nei bordi dell'airscope e della bocca verticale delle pance.

Livrea speciale Audi F1Team per il GP del Brasile

Foto di: Audi

"San Paolo ha un’identità inconfondibile e volevamo che questa caratteristica permeasse tutto ciò che portiamo in pista per questa gara", ha dichiarato Stefano Battiston, Chief Brand and Commercial Officer di Audi Revolut F1 Team. "La livrea speciale della Revolut Audi R26 trasferisce questa storia direttamente sul circuito, sviluppando il concept della carta Revolut e della collezione Adidas Sampa Soul, con le tute da gara e il branding del garage a completare questo linguaggio creativo condiviso".

"È la dimostrazione di ciò che possiamo realizzare quando mettiamo insieme i nostri partner: ciascuno contribuisce con le proprie competenze, dando vita a un risultato armonioso e coerente. In occasione della gara di casa di Gabi, questa iniziativa rappresenta un’espressione particolarmente significativa della nostra identità come team e del modo in cui creiamo un legame con i tifosi".

Livrea speciale Audi F1Team per il GP del Brasile

Foto di: Audi

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