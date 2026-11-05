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F1 | Retroscena Antonelli: ha rischiato il ritiro in Messico per una perdita d'olio

Quella che oggi appare come una domenica perfetta avrebbe potuto avere un finale ben diverso. A pochi giri dalla conquista del suo primo titolo mondiale, l'italiano ha infatti rischiato di ritirarsi per una perdita d'olio che ha iniziato a mettere in crisi il motore. Kimi però ha mantenuto la calma e sangue freddo fino alla bandiera a scacchi.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 5 nov 2026, 09:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

In Messico, Andrea Kimi Antonelli ha scritto una splendida pagina di storia, sia della Formula 1 che dello sport italiano, conquistando il suo primo titolo iridato nella classe regina al termine di un anno straordinario. Un traguardo arrivato al culmine di un anno da assoluto protagonista, non solo per la velocità mostrata, ma anche per la costanza e la maturità con cui si è preso la Mercedes sulle spalle, trascinandola nella corsa al mondiale.

Kimi ha celebrato il titolo sul podio, accanto a Lewis Hamilton e Max Verstappen, che lo hanno poi alzato in trionfo in uno scatto dal forte valore simbolico, quasi una fotografia capace di racchiudere il presente e il futuro della Formula 1. Eppure, quella festa avrebbe potuto assumere contorni molto diversi, perché Antonelli ha rischiato seriamente il ritiro a pochi giri dalla bandiera a scacchi.

Negli ultimi passaggi di gara, infatti, l'italiano ha dovuto fare i conti con un problema alla Power Unit della sua W17, arrivando a sfiorare il ritiro, come rivelato dal Vice Team Principal della Mercedes, Bradley Lord, nel podcast High Performance.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Se volete un segnale che questo sia l'anno di Kimi, abbiamo recuperato la macchina dopo la gara e abbiamo smontato il fondo: era completamente coperto d'olio", ha spiegato Lord, raccontando gli ultimi passaggi della corsa, in una fase in cui Antonelli seguiva da vicino sia Verstappen sia Hamilton dopo l'ingresso della Safety Car per l'incidente tra Oscar Piastri e Arvid Lindblad.

"La coppa dell'olio si era crepata e Kimi ci ha detto di aver iniziato a sentire il motore in difficoltà a circa quattro giri dalla fine. Era davvero sul punto di ritirarsi dalla corsa, eppure è riuscito a resistere fino al traguardo".

Un ulteriore segnale della maturità raggiunta quest'anno dal pilota italiano, che nei momenti decisivi non ha perso la lucidità, pur avendo davanti agli occhi il traguardo sognato per tutta la vita e ormai distante appena pochi chilometri.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Realisticamente, Antonelli avrebbe comunque conquistato il mondiale, perché per mantenere aperta la lotta, seppur soltanto dal punto di vista matematico, Hamilton avrebbe dovuto vincere la gara superando anche Verstappen.

Uno scenario che si è rivelato quasi impossibile a causa della limitazione della potenza dell'MGU-K sul lungo rettilineo dell'Autodromo Hermanos Rodríguez una volta superata una certa soglia di velocità, come abbiamo raccontato. Kimi aveva già rischiato di perdere un motore a Baku a causa di un problema al sistema idraulico nelle libere.

Tuttavia, poter festeggiare quel titolo in Messico sul podio assieme a Hamilton e Verstappen, con una fotografia destinata a rimanere nella memoria, ha avuto un significato diverso. Un campione tra i campioni. Sarebbe stato difficile immaginare una conclusione più simbolica di quella vissuta in Messico.

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