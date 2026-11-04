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F1 | Oltre il numero 12: Kimi nella Lotus di Ayrton. Quando l'emulazione diventa ricerca della perfezione
Antonelli appena arrivato in Brasile dopo la conquista del mondiale, non ha perso l'occasione di incontrare la famiglia Senna a Tauì nella Fazenda Dois Lagos: il bolognese si è infilato nell'abitacolo della 98T del 1986 guidata da "Magic". Inizia così il GP di Interlagos: Kimi proporrà un casco celebrativo dedicato al tre volte iridato.
Franco Nugnes
Pubblicato: 4 nov 2026, 15:28
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Andrea Kimi Antonelli con la famiglia di Ayrton Senna
Foto di: Lallali Senna
Il numero 12 non era il suo, anche se l’ha adottato. Nemmeno la monoposto era la Mercedes con cui si è laureato campione del mondo domenica a Città del Messico. Kimi Antonelli, appena atterrato in Brasile con tutta la famiglia al seguito, è andato a Tauì nella Fazenda Dois Lagos, la tenuta dei Senna che si trova a 140 km da San Paolo dove il campione bolognese è stato ospitato da Bruno e Bianca Lalli, i figli di Viviane, sorella di Ayrton.
L’attrazione è stata troppo forte e Kimi si è subito infilato nell’abitacolo della Lotus 98T-Renault, la vettura di Gerard Ducarouge con la quale nel 1986 aveva siglato otto pole position, otto podi e solo due vittorie a causa di una carenza di affidabilità.
Deve essere stata un’emozione profonda entrare nel cockpit del suo idolo: “Ayrton Senna è il mio punto di riferimento da sempre, per quello che ha fatto in pista ma anche fuori”, ama ripetere l’emiliano che non scimmiotta una simpatia per il tre volte campione brasiliano, ma manifesta una vera e profonda vicinanza per “Magic”. Ha letto i principali libri che sono stati scritti e ha guardato e riguardato i molti video pubblicati su YouTube.
Kimi Antonelli con il busto di Ayrton e la famiglia Senna, insieme a papà Marco
Foto di: Lallali Senna
Il numero 12 che lo accompagna da quando ha iniziato a correre resterà sul muso della sua Mercedes anche il prossimo anno, rinunciando al numero 1 che sarebbe riservato al campione del mondo “Mi tengo il 12 – ha detto Antonelli –un po’ per scaramanzia e un po’ perché questo mi aiuta a mantenere i piedi per terra, per ricordarmi che il viaggio da fare è ancora molto lungo”.
C’è chi vede delle somiglianze fisiche con “Beco”, ma il legame è mentale. “Push to the limit” era il motto di Ayrton che diceva “...pensi di avere un limite, così provi a toccare questo limite. Accade qualcosa. E immediatamente riesci a correre un po' più forte, grazie al potere della tua mente, alla tua determinazione, al tuo istinto e grazie all'esperienza. Puoi volare molto in alto".
Il brasiliano aveva la sua forza nel talento naturale alla guida ma, soprattutto, nella capacità di saper mantenere alta la concentrazione. Non solo in macchina, ma in generale nella vita. E il 20enne che ha la faccia di un ragazzino ma ha già la testa di un uomo maturo sa sviluppare entrambe le doti, perché consuma poche energie mentali e non soffre troppo la pressione proprio come Ayrton.
Kimi Antonelli con Bianca Senna
Foto di: Lallali Senna
E qui ci viene incontro papà Marco che spiega: “Kimi abbiamo imparato a conoscerlo e ci siamo un po' adattati a quello che era il suo carattere. Non si fascia mai la testa prima di essersela rotta. Non vede mai le cose in negativo e anche quando qualcosa non funziona cerca la soluzione per rimetterla a posto. È una grande qualità che ha sviluppato, mentre io ero decisamente più emotivo. L'altra cosa che mi colpisce molto è la sua capacità di mantenere la concentrazione”. Appunto.
Interlagos, quindi, non sarà solo il primo GP da campione del mondo: Kimi sarà libero di correre senza fare alcun ragionamento, ma sarà un appuntamento importante, speciale: “Sono trascorsi 35 anni dalla vittoria di Ayrton nella gara di casa: era un successo conquistato con il cambio della McLaren bloccato in sesta marcia”. Uno sforzo che creò spasmi muscolari e una vampata di febbre. E per questo Kimi celebrerà il GP del Brasile indossando un casco celebrativo dedicato a Senna. La livrea l’ha concepita e studiata personalmente cercando di rendere adeguatamente omaggio al suo idolo. Perché i segni a volte contano più delle parole. E le emozioni più profonde che certe situazioni suscitano non vanno raccontate, ma celate preziosamente nel proprio intimo.
Alla ricerca della perfezione, per migliorarsi sempre...
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