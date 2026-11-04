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F1 | Vasseur: "A Interlagos dovremo rimanere concentrati per sfruttare al meglio ogni opportunità"
Il team principal della Ferrari, dopo le polemiche del Messico, guarda avanti: “Siamo contenti di tornare in pista a meno di una settimana dalla gara in Messico, dove abbiamo avuto la conferma che stiamo andando nella giusta direzione in termini di prestazione”.
Franco Nugnes
Pubblicato: 4 nov 2026, 16:01
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Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari
Foto di: Eric Le Galliot
La Ferrari benedice il fatto di tornare subito in pista per mettersi alle spalle le violente polemiche che hanno accompagnato il GP del Messico, con i due piloti del Cavallino che hanno perso l’occasione di conquistare una brillante doppietta sul circuito dedicato ai fratelli Rodriguez.
Chissà se il fattaccio alla curva 4 del primo giro, che ha permesso a Max Verstappen di prendere il comando della corsa con la Red Bull, è stato poi ridiscusso da Fred Vasseur e i due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a porte chiuse. Il debriefing pare sia stato molto agitato.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Per il momento non si conoscono strascichi, ma a giudicare dalle parole del team principal transalpino la volontà è di non guardare alle spalle ma al terzo appuntamento della triplice che propone il GP del Brasile ad Interlagos...
“Siamo contenti di tornare in pista a meno di una settimana dalla gara in Messico, dove abbiamo avuto la conferma che stiamo andando nella giusta direzione in termini di prestazione”.
Il tracciato alle porte di San Paolo si trova in altura a 700 metri di quota: l’aria è rarefatta anche se non come sull’altopiano di Città del Messico posto a oltre 2.200 metri...
“Interlagos è un circuito impegnativo, con un giro molto corto, diversi cambi di pendenza e un’ampia varietà di curve, con le condizioni meteo che possono rendere il weekend ancora più imprevedibile. Dovremo costruire la nostra competitività sessione dopo sessione e rimanere concentrati per sfruttare al meglio ogni opportunità”.
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