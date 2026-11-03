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F1 | Messico senza sorpassi: il limitatore di potenza dell'MGU-K ha reso quasi impossibile attaccare

L’altitudine e l’aria rarefatta di Città del Messico hanno fatto riemergere un problema molto particolare legato ai sorpassi, complici le mappature predefinite FIA per l’MGU-K. Superata una certa soglia di velocità, la potenza del motore elettrico si riduce senza creare il delta per attaccare e ciò ha reso quasi impossibili gli attacchi.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 3 nov 2026, 14:56

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

C’è un elemento che a Città del Messico spesso è dato quasi per scontato: su una pista dove, complice l’aria rarefatta dovuta all’altitudine, anche con ali da massimo carico i livelli di downforce sono paragonabili a quelli di Monza, sorpassare diventa più difficile di quanto si possa immaginare, nonostante sulla carta il lungo rettilineo dovrebbe favorire le manovre di attacco.

Era un tema già emerso in passato con la scarsa efficacia del DRS a causa delle condizioni, ma l’aspetto più curioso è che quest’anno si è riproposto, ma in una salsa totalmente differente, in parte a causa dei limiti imposti dall’attuale regolamento, in parte proprio per alcune caratteristiche specifiche in Messico.

Esistono infatti delle mappature prestabilite dalla FIA che determinano come ogni vettura possa sfruttare l’energia elettrica disponibile. Oltre una certa velocità, la centralina riduce progressivamente la potenza dell’MGU-K: nelle modalità standard, l’erogazione passa dai 350 kW massimi a partire dai 290 km/h fino a scendere a 0 kW a 345 km/h.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Quando si attacca con l’overtake, questi limiti sono meno restrittivi, dato che è concesso usare il motore elettrico a potenze più alte più a lungo (fino attorno ai 340 km/h), ma in Messico si è assistito a un caso molto particolare. Anche in qualifica, infatti, si sono viste differenze molto ridotte di velocità di punta sul lungo rettilineo tra i vari costruttori, anche per chi aveva meno potenza dal motore termico.

Arrivate attorno ai 345/350 km/h, le vetture "plafonavano", non salivano più di velocità, e ciò ha appiattito le differenze tra le varie squadre, sia sul giro secco che in gara. Inoltre, prima del lungo rettilineo c’era la sezione dello stadio, estremamente lenta, in cui i piloti potevano ricaricare a fondo la batteria, al punto che la FIA ha concesso un valore di ricarica durante il giro molto elevato.

La possibilità di sfruttare efficacemente l’MGU-K in uscita dall’ultima curva, insieme alla ridotta resistenza aerodinamica garantita sia dall’apertura delle ali sia dall’aria rarefatta, permetteva alle vetture di raggiungere molto rapidamente i 340 km/h, velocità oltre la quale finivano sostanzialmente per plafonare perché la potenza del motore elettrico cala rapidamente anche per chi attacca.

Gestione potenza con le Power Unit 2026

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Messico, tempesta perfetta: non si era visto neanche a Monza

Si tratta di un caso piuttosto unico. A Baku le vetture arrivavano a circa 330 km/h, ma dovevano comunque affrontare un secondo lungo rettilineo, mentre a Monza l'energia utilizzabile nel corso del giro era molto più limitata a causa dei numerosi allunghi consecutivi, con velocità massime sui 320 km/h. Un discorso simile vale anche per Spa, altro tracciato rapido ma dal DNA molto diverso rispetto a quello messicano.

Essendo anche una pista medio-lenta, i 0,5 MJ aggiuntivi concessi dalla modalità overtake hanno finito per incidere poco. Su un totale di 8,5 MJ disponibili, quel surplus aveva infatti un peso inferiore rispetto a quanto accadrebbe su circuiti più veloci. Non sorprende quindi che domenica si siano visti pochi tentativi di sorpasso, anche in presenza di differenze significative sul fronte degli pneumatici.

Questo è esattamente ciò che ha spinto la Red Bull, che di solito ha un delta prestazionale sulla Ferrari lungo i rettilinei, a decidere di anticipare il pit stop di Max Verstappen per sfruttare la penalità di Charles Leclerc, anche a costo di costringere l’olandese a un lunghissimo stint con la soft. Gli strateghi del team di Milton Keynes erano ben consapevoli che guadagnata la testa della corsa, si poteva imporre il ritmo più consono per provare ad arrivare fino in fondo tenendo alle spalle il monegasco.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Allo stesso modo, questo è stato anche ciò che ha frenato Hamilton nel tentativo di attaccare Verstappen: “Qui non si riesce a sorpassare. Penso che sia una questione che la FIA debba affrontare, perché la situazione è negativa. Abbiamo questo limitatore alla fine del rettilineo che impedisce di superare una certa velocità, quindi tutti finiscono semplicemente per seguirsi”, ha detto Lewis durante la conferenza stampa post-gara.

“È una cosa assurda quando sei dietro e hai un po' più di potenza grazie alla scia. Dovresti poter sfruttare quel vantaggio per tentare il sorpasso. Il motore potrebbe andare più veloce, ma ci sono questi stupidi limiti. Sinceramente, credo che sia probabilmente la peggiore mappatura del motore che si sia mai vista in questo sport, e non favorisce affatto lo spettacolo in pista”.

Il taglio dell'MGU-K avveniva molto presto

Per dare un termine di paragone, nel finale Hamilton, mentre era all'attacco di Verstappen, raggiungeva già i 340 km/h circa 300 metri dopo il traguardo. Da quel punto in poi, nonostante fosse in modalità overtake, l'erogazione dell'MGU-K iniziava a ridursi, con ancora oltre 500 metri di rettilineo da percorrere prima della staccata di curva 1.

Hamilton Verstappen confronto

Anche quando disponevano di energia in abbondanza, i piloti non potevano sfruttarla completamente per attaccare a causa dei limiti di erogazione previsti dal regolamento. Al tempo stesso, chi si difendeva aveva ancora margine per utilizzare il boost e rispondere agli attacchi. Un insieme di fattori molto specifico di Città del Messico, che non si dovrebbe vedere altrove, ma che spiega bene perché i sorpassi siano stati così difficili.

“Oggi probabilmente non avete visto molti sorpassi, purtroppo proprio per questo motivo. Ovviamente le partenze sono state divertenti, ma è una pista dove è molto difficile seguire un'altra vettura, tra l'aria rarefatta e il basso carico aerodinamico”, ha confermato Hamilton, che ha poi suggerito di modificare il tracciato per creare delle nuove opportunità di attacco.

“Ho dato tutto per cercare di avvicinarmi a Max, ma forse servirebbe... non so, magari modificare l'ultima curva. Potrebbe esserci qualche cambiamento al tracciato che permetta di avere gare un po' più combattute. Però questa situazione che abbiamo quest'anno riduce ulteriormente qualsiasi possibilità di vedere dei sorpassi”.

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