F1 | McLaren, Stella durissimo dopo il contatto nella Sprint: "Il bicchiere è vuoto"

Andrea Stella non ha cercato attenuanti. L'incidente tra Lando Norris e Oscar Piastri nella Sprint di Singapore ha provocato un danno che va oltre i punti persi, riportando al centro dell'attenzione un problema che la McLaren pensava di aver affrontato attraverso il lungo lavoro svolto negli ultimi anni sulle regole di ingaggio tra i suoi piloti. Il team principal non ha nascosto la delusione, scegliendo parole particolarmente severe per commentare un episodio che considera incompatibile con i principi sui quali è stata costruita la squadra.

“Sono deluso. Deluso come team principal per una situazione assolutamente inaccettabile, perché ha provocato un danno concreto alla squadra. Ogni membro del team sa che l'interesse della squadra viene prima di qualsiasi interesse personale. È il principio fondamentale che deve guidare le nostre azioni e il nostro istinto”.

Il contatto è arrivato nell'ultimo giro della Sprint, quando Norris ha tentato di superare Piastri alla curva 5 mentre entrambi inseguivano la Ferrari di Charles Leclerc. L'episodio ha portato al ritiro dell'australiano e ha lasciato Norris all'ottavo posto, con un solo punto per la McLaren. Il tentativo di Lando è arrivato nell’ultimo giro di gara, quando ormai non c’era più tempo per provare l’attacco a Leclerc, unica motivazione che avrebbe giustificato nel box papaya un cambio di posizioni.

I commissari hanno deciso di non intervenire, ritenendo che entrambi avessero contribuito all'incidente senza individuare una responsabilità prevalente. La valutazione di Stella, però, non si limita all'aspetto regolamentare. Il problema è soprattutto interno e riguarda la capacità dei piloti di rispettare una priorità che il team principal considera imprescindibile: gli interessi collettivi devono prevalere su quelli individuali. Alla domanda se fosse sorpreso dal ripetersi di un episodio del genere, nonostante il lavoro svolto negli anni precedenti, Stella ha risposto distinguendo la sorpresa dalla delusione.

Andrea Stella, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Lavoro con piloti di altissimo livello da così tante stagioni che so bene come ci sia sempre un certo grado di imprevedibilità nei loro comportamenti. Per questo non direi necessariamente di essere sorpreso. Bisogna sempre mettere in conto che possano verificarsi situazioni del genere. Ma come squadra dobbiamo riflettere su come fare in modo che non si ripetano”. Il passaggio più significativo è arrivato quando gli è stato chiesto se fosse possibile trasformare l'accaduto in un'occasione di crescita, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno.

“Non sono scoraggiato, ma questo è diverso dal dire che vedo il bicchiere mezzo pieno. Non c'è proprio nulla di positivo in questa situazione. Il bicchiere è vuoto, perché quando due McLaren entrano in contatto in quel modo, provocando un danno concreto alla squadra, significa che c'è stato un problema molto serio”.

Parole che assumono un peso particolare considerando il momento attraversato dalla McLaren. Dopo aver perso competitività rispetto alla fase centrale di stagione, la squadra è impegnata nella rincorsa alla Ferrari per la seconda posizione nel mondiale Costruttori, dovendo contemporaneamente difendersi dalla Red Bull.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Joe Portlock / Getty Images

In questo contesto, perdere punti per un incidente tra compagni rappresenta un danno difficilmente accettabile.

“È grave perché il danno per la squadra è concreto - ha ribadito Stella - abbiamo l'ambizione di sfidare la Ferrari e quanto accaduto rappresenta un problema nella nostra battaglia per la seconda posizione. Abbiamo anche l'ambizione di concludere davanti alla Red Bull, e questo episodio è un problema anche rispetto a quell'obiettivo”.

Nonostante la fermezza delle dichiarazioni, Stella ha evitato di indicare pubblicamente un responsabile. Norris ha ammesso di essersi scusato, ma il team principal non considera le scuse il punto centrale della questione. Nemmeno l'eventuale attribuzione di una colpa individuale sembra essere la strada che intende percorrere. “Sinceramente il tema delle scuse, delle colpe o di quale pilota abbia maggiori responsabilità non è la prospettiva dalla quale voglio affrontare questa situazione. Voglio che entrambi riflettano su come possiamo lavorare insieme per perseguire, proteggere e promuovere gli interessi della squadra. Questo è il compito che abbiamo davanti”.

È una posizione coerente con la filosofia di gestione adottata da Stella, ma questa volta il richiamo è particolarmente esplicito. Le discussioni con i piloti sono già iniziate e proseguiranno dopo il weekend, quando sarà possibile analizzare l'accaduto senza interferire con la preparazione della gara.

“Conosco abbastanza bene entrambi e ho fiducia nel fatto che continueranno a riflettere su quanto accaduto. Sono piuttosto sicuro che riusciranno a trarre gli insegnamenti fondamentali da questo episodio senza che io debba aggiungere molte parole”. La questione interna si intreccia con una fase tecnica delicata. Stella ha riconosciuto che la Red Bull è stata probabilmente la squadra più efficace nello sviluppo recente, riuscendo a riportare Verstappen nelle condizioni di lottare stabilmente per le vittorie.

Lo sguardo tirato di Lando Norris, McLaren Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“È una stagione nella quale abbiamo visto un ritmo di sviluppo probabilmente senza precedenti. In funzione degli aggiornamenti introdotti, diverse squadre si sono trovate nelle condizioni di vincere. Anche noi abbiamo avuto una finestra favorevole, poi altre squadre hanno fatto progressi. Probabilmente la Red Bull è quella che ha svolto il lavoro migliore più recentemente. E quando Max ha a disposizione il materiale per essere competitivo, non esita a sfruttarlo”.

La McLaren conta però di reagire. Stella ha confermato che da Austin arriveranno nuovi aggiornamenti, parte di un programma di sviluppo avviato con le novità introdotte a Baku. “L'aggiornamento di Baku non era destinato a produrre un grande salto prestazionale immediato, ma rappresentava la base per alcune novità che inizieremo a portare in pista da Austin e nelle gare successive. Spero che torneremo nelle condizioni di conquistare podi e, una volta completato l'intero pacchetto, anche di lottare per la vittoria”.

La McLaren ha dunque due fronti sui quali lavorare. Da una parte recuperare il terreno perso nei confronti di Ferrari e Red Bull, dall'altra ristabilire quella disciplina interna che Stella considera fondamentale per raggiungere gli obiettivi della squadra. Il messaggio ai piloti è chiaro: la libertà di competere non può trasformarsi in un rischio per il risultato collettivo. E questa volta, più ancora delle scuse, Stella si aspetta che siano i comportamenti in pista a dimostrare che la lezione è stata compresa.