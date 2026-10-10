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F1 | La FIA vuole ridurre la transizione delle ali reverse nel 2027: Ferrari cambierà la Macarena?

L'organo di governo per il prossimo anno vuole limitare a 300 ms il tempo di chiusura dei flap mobili, rispetto ai 400 ms concessi ora. Con una transizione più breve la Scuderia riuscirà a mantenere il sistema con la rotazione di 270 gradi e si avvicinerà ai concetti della concorrenza?

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: AG Photo

Il sistema FTM nel 2027 sarà vietato dal regolamento tecnico della FIA: lo scarico soffiato, una bella trovata della Ferrari, sparirà dalle monoposto del prossimo anno, ma anche l’ala posteriore Macarena potrebbe subire delle modifiche perché la Federazione Internazionale non vuole che i progettisti arrivino a delle esagerate sofisticazioni per due ragioni: la sicurezza degli impianti e l’incremento dei costi. 

L’ala reversibile, introdotta dalla Scuderia nel primo turno di prove libere del GP della Cina a Shanghai, è stata poi sviluppata con concetti diversi da Red Bull, McLaren e Racing Bulls: quattro squadre su undici che compongono la griglia. 

Nell’estate si era sollevato il problema della sicurezza per due uscite di pista di Max Verstappen con la Red Bull RB22: l’olandese aveva sbattuto nell'ultimo giro della qualifica nel GP d’Austria e in gara nel GP di Gran Bretagna per un problema di natura meccanica (risolto per l’Ungheria). 

Red Bull RB22: ecco l'ala reverse di Milton Keynes

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Foto di: Federico Basile / AG Photo

La FIA aveva chiesto, giustamente, un supplemento di indagine alle squadre che avevano adottato l’ala Macarena per verificare non solo il tempo di chiusura (quattro decimi), ma anche il comportamento delle monoposto nel ritorno dei flap alla posizione da carico, perché il flusso d’aria non si ripristina immediatamente dopo la chiusura dell'ala. 

McLaren MCL40: la squadra campione del mondo ha adottato l'ala posteriore reversibile

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Foto di: AG Photo

Deciso che la soluzione non sarebbe stata bocciata nel 2027, l’organo federale vuole fare delle correzioni sulle ali rotanti: l’idea è di ridurre il tempo massimo di transizione portandolo da 400 a 300 ms. Si tratta di un intervento che può avere impatti molto diversi sulle diverse soluzioni, visto che le Macarena di Red Bull, McLaren e Racing Bulls ruotano di 150-160 gradi, mentre la versione della Ferrari arriva a 270 gradi, per cui sarà più difficile raggiungere il target con un movimento più esteso. 

Ricordiamo che sulla SF-26 è sparito l’attuatore idraulico centrale, scegliendo di inserire il comando nella paratia laterale. Sarà interessante vedere come gli aerodinamici delle singole squadre sapranno reagire al cambio delle regole. La Scuderia insisterà con la rotazione estesa, oppure, dovendo velocizzare la transizione si accoderà ai concetti sviluppati dalla concorrenza? 

Da quanto risulta a Motorsport.com a Maranello non sembrano troppo preoccupati del cambiamento della regola, segno che, evidentemente, hanno già trovato la soluzione per la rossa del prossimo anno... 

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