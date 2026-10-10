F1 | Ferrari, Singapore riaccende le ambizioni: Leclerc e Hamilton sfidano Verstappen

La Ferrari ha ritrovato a Singapore una competitività che mancava da tempo. Il sabato di Marina Bay si è aperto con il doppio podio nella Sprint e si è concluso con Charles Leclerc e Lewis Hamilton secondo e terzo in qualifica, a soli 54 e 123 millesimi dalla pole di Max Verstappen. Un risultato che vale più delle posizioni in griglia: la SF-26 è stata in lotta per la pole fino all'ultimo tentativo e ha restituito alla squadra sensazioni incoraggianti dopo settimane difficili.

Una prestazione collettiva costruita attraverso due percorsi opposti. Hamilton è stato il riferimento per gran parte delle qualifiche, mentre Leclerc ha faticato a trovare continuità prima di estrarre il massimo dalla monoposto nell'ultimo giro. Alla fine è mancato pochissimo, ma la Ferrari si è assicurata una posizione interessante per la gara.

Hamilton è quello che può recriminare maggiormente. Ha chiuso davanti a tutti la Q1, con 345 millesimi su Leclerc, e si è ripetuto in Q2, primo pilota del weekend a scendere sotto l'1'32" e più veloce di Verstappen di 110 millesimi. Sembrava un candidato concreto alla pole. Prima della Q3, però, una piccola modifica all'incidenza dell'ala anteriore ha alterato il delicato equilibrio della vettura.

“La macchina era fantastica in Q1 e Q2 - ha raccontato Lewis - ingegneri e meccanici hanno fatto un lavoro eccezionale. Alla fine dei giri sentivo che c'era ancora del potenziale. Abbiamo provato ad aggiungere un po' di ala per estrarlo, ma siamo andati oltre il limite. È stata una modifica minima, uno scatto di regolazione, ma eravamo sul filo del rasoio”.

Il risultato è stato un comportamento più nervoso, con improvvisi sovrasterzi che hanno costretto Hamilton a correggere la traiettoria, in particolare alla curva 3 e nella chicane finale. “Dopo quella modifica la macchina è diventata difficile da controllare. Nessuno dei miei giri in Q3 è stato particolarmente buono, quindi sono grato di essere terzo”. Il tentativo di seguire l'evoluzione dell'aderenza della pista ha finito così per compromettere il bilanciamento che lo aveva reso tanto competitivo.

Leclerc ha vissuto una qualifica quasi opposta. Quarto in Q2 e ancora quarto dopo il primo tentativo in Q3, il monegasco non era riuscito a completare un giro davvero pulito, anche a causa di un comportamento anomalo della vettura in frenata. Poi, nell'ultimo assalto, ha migliorato il proprio tempo di oltre due decimi, conquistando la prima fila con uno dei suoi giri migliori.

“Ho semplicemente deciso di prendermi qualche rischio in più - ha spiegato Charles - è stata una qualifica difficile. In Q1 e Q2 la macchina tendeva a tirare da una parte in frenata e questo mi toglieva fiducia. In Q3 la situazione è leggermente migliorata, ma il problema non era scomparso. Nell'ultimo giro ho deciso di attaccare indipendentemente dalle sensazioni, e ha funzionato”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Clive Mason / Getty Images

Il margine dalla pole lascia qualche rimpianto. “Credo che oggi la macchina avesse il potenziale per conquistarla, ma non abbiamo avuto una sessione sufficientemente lineare. Max ha fatto un lavoro migliore”, ha ammesso Leclerc, indicando nelle curve 13 e 16-17 alcuni dei punti in cui avrebbe potuto guadagnare tempo.

La prima fila apre però scenari interessanti. Verstappen resta il favorito, forte del rendimento mostrato dalla Red Bull nelle ultime gare, ma avrà due Ferrari alle spalle e la prima direttamente al suo fianco. La partenza potrebbe essere decisiva: l'olandese non è scattato al meglio né a Sepang la scorsa settimana né nella Sprint di Singapore, perdendo posizioni in entrambe le occasioni.

“Il passo gara dovrebbe essere buono - ha detto Leclerc - nelle FP1 non abbiamo completato molti giri consecutivi, ma le sensazioni sono state ottime. Sono fiducioso che saremo competitivi. La partenza sarà molto importante: questa mattina non siamo scattati bene, quindi domani dovremo essere perfetti”.

Anche Hamilton vede nella presenza di entrambe le Ferrari davanti un'opportunità, pur senza sottovalutare Verstappen. “Sarà molto difficile battere Max, ma ci sono due Ferrari lì davanti. Speriamo di poter lavorare insieme per mettergli pressione. Sono molto veloci, ma credo che abbiamo una macchina in buone condizioni e spero almeno di mantenere le nostre posizioni”.

Per la Scuderia, Singapore rappresenta più di una semplice occasione di risultato. Il doppio podio nella Sprint e la prestazione in qualifica hanno restituito fiducia a una squadra che aveva bisogno di segnali concreti. La velocità è tornata, almeno su un tracciato favorevole, e soprattutto con entrambe le monoposto.

Ora bisogna capitalizzare. Verstappen partirà favorito, ma una buona partenza, la gestione delle gomme e la possibilità di sfruttare due vetture nelle prime tre posizioni possono trasformare la gara in una sfida aperta. La vittoria non è il risultato più probabile, ma neppure un'ipotesi da escludere. Dopo settimane complicate, essere tornati nelle condizioni di inseguirla è già un segnale importante.