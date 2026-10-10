F1 | Antonelli spiega le difficoltà con il nuovo pacchetto: "Ha potenziale, ma la finestra d'uso è molto piccola"

Che il compito di Andrea Kimi Antonelli non fosse dei più semplici lo si era intuito sin dalla giornata di ieri, ma oggi il talento bolognese - assieme al team che sta dominando il Mondiale 2026 di Formula 1, la Mercedes - sembra riuscito a trovare una strada per iniziare a sfruttare il pacchetto di novità introdotte dal team di Brackley in Malesia e che aveva deluso, non confermando i dati visti dalle simulazioni.

Nelle Qualifiche del Gran Premio di Singapore, Antonelli ha firmato il quarto tempo, dietro al solito Max Verstappen e alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L'aspetto più importante, però, sono i 189 millesimi di ritardo dal tempo dell'olandese della Red Bull.

Proprio questo è il dato che mostra una cosa, ovvero quanto in Mercedes siano riusciti a trovare una strada per utilizzare meglio le novità che solo Antonelli sta facendo girare in questo fine settimana. Inoltre, a condire la portata, Kimi è riuscito a precedere Russell (che invece ha il pacchetto vecchio, quello che in Malesia ha funzionato meglio) di 2 decimi. Un segnale importante.

Non a caso, al termine delle prove ufficiali Antonelli ha ammesso i miglioramenti fatti sul bilanciamento della sua W17, sebbene la finestra di utilizzo della sua macchina dotata delle nuove componenti aerodinamiche sia molto, molto stretta.

"Abbiamo fatto miglioramenti con il bilanciamento, ma in ogni caso la macchina resta difficile", ha detto il leader del Mondiale al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Singapore.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Più che altro il potenziale c'è, ma la finestra d'utilizzo è molto piccola in questo momento. Il bilanciamento cambia molto, anche a seconda della guida. Soprattutto quando spingi un po' di più cambia molto il modo in cui reagisce la macchina, è molto più sensibile".

"Ad esempio, nell'ultimo giro (della Q3, ndr) in curva 3 sono andato sul gas un po' più deciso e mi è partita di colpo con il posteriore. Alla 10, invece, sono entrato più forte in curva e sono andato in sottosterzo. Non è facile".

La notizia reale, al di là del risultato di Antonelli, è sentire dal pilota che sta compiendo il percorso verso l'iride a passi piuttosto grandi che il pacchetto di Sepang abbia reali potenzialità. La domanda del team, ma anche degli appassionati, era proprio quella e sembra iniziare a intravedere le prime risposte.

"Comunque sono contento, perché abbiamo fatto dei miglioramenti e stiamo vedendo che il potenziale di questo pacchetto c'è. E' più il fatto di trovare una quadra per mettere la macchina nella finestra giusta".

Per ciò che riguarda la gara, Antonelli ha invece ancora diversi punti di domanda. Sul passo gara la W17 è ancora un'incognita. Solo domani il team saprà se anche sugli stint lunghi ci sarà il giusto potenziale di lottare almeno per il podio.

"Sarebbe bello fare un podio domani, ma non sarà facile. Non sappiamo come andrà questa macchina sul passo gara, su questa pista. Ma sono fiducioso. Penso che domani potremo comunque fare un buon lavoro".