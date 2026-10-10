F1 | Verstappen firma anche la pole a Singapore, battendo di un soffio le Ferrari. Kimi quarto

Un altro colpo in buca d'angolo. Max Verstappen continua nel suo fine settimana straordinario a Singapore e dopo avere vinto la Sprint Race questa mattina ha firmato anche la pole position della gara lunga.

Per il pilota olandese e la Red Bull un altro segnale molto importante: la RB22 funziona molto bene e Max sa estrapolare il massimo dal mezzo. Ne è venuto fuori un 1'31"373 al primo dei due tentativi che è valso la pole. Il tempo è stato talmente buono che il 4 volte iridato non ha avuto nemmeno bisogno di chiudere il secondo giro lanciato.

Per Max una seconda parte di 2026 davvero positiva e domani sarà il pilota da battere. Dovrà però cercare di partire meglio di quanto non sia riuscito a fare nelle ultime 2 occasioni, perché accanto e dietro di lui ci saranno due Rosse vogliose di portare a casa la terza vittoria stagionale.

Ottima prestazione delle Ferrari, con un Charles Leclerc che si è acceso proprio nell'ultimo giro della Q3, quello decisivo, limando quasi 2 decimi dal tempo precedente e salendo al secondo posto. La pole è stata sfiorata e mancata per 54 millesimi. Dopo un fine settimana sino a ora difficile, Charles ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e domani proverà a portare a casa la sua seconda vittoria del 2026.

Lewis Hamilton è stato sino a oggi il pilota Ferrari più veloce e incisivo, ma nel giro più importante della Q3 ha commesso un errore arrivando largo al tornantino. A quel punto, non essendo riuscito a migliorarsi nel settore in cui più si esalta, si è dovuto accontentare del terzo tempo.

La prima Mercedes in griglia sarà ovviamente quella di Andrea Kimi Antonelli, considerando la penalità che George Russell dovrà scontare domani (partirà ultimo), ma il quarto posto a 189 millesimi da Verstappen sembra davvero dire che il pacchetto nuovo - almeno sul giro secco - non sia tutto da buttare.

Mercedes potrebbe avere trovato la quadra, ma servirà domani per capire qualcosa di più. Il passo gara sarà decisivo. Per la cronaca, George Russell non è andato oltre il sesto tempo, ma, come detto, domani partirà dal fondo della griglia.

Così, dietro ad Antonelli, ecco le due McLaren. Il team di Woking ha deciso di montare l'ala ribaltabile dopo la Sprint Race e oggi le troviamo a 3 e 4 decimi da Verstappen. Comunque troppo lontane per dare fastidio all'olandese, ma anche alle Ferrari.

Ottima qualifica invece per Pierre Gasly il quale, grazie a un colpo di reni finale, è ruscito a mettersi alle spalle entrambe le Racing Bulls. Il francese continua a tenere a galla Alpine nella lotta con il team faentino per il quinto posto nel Mondiale Costruttori. Ancora molto bene Liam Lawson, il quale si conferma in un momento di forma eccellente. Bene anche Arvid Lindblad, decimo, ripresosi dopo una prima parte di fine settimana meno incisivo rispetto al solito.

Dopo una strepitosa Sprint Race, Audi non è riuscita a esprimere tutto il suo potenziale sul giro secco. Nico Hulkenberg è stato il primo degli eliminati in Q2, ma domani partirà comunque in Top 10 per via della penalità che dovrà scontare George Russell. E' andata peggio a Gabriel Bortoleto, 15esimo e più lento di quasi 1 secondo rispetto al suo compagno di squadra. Sino a ora, in questo fine settimana, Hulkenberg sta facendo molto meglio rispetto al brasiliano.

Il discorso fatto per Audi possiamo copiarlo e incollarlo per le Haas. Oliver Bearman ed Esteban Ocon si sono fermati dietro Hulkenberg, rispettivamente al 12esimo e al 13esimo posto. Tra i due, però, ricordiamo che il britannico ha una vettura dotata di aggiornamenti, mentre il francese no. Sarà interessante scoprire domani se le VF-26 andranno forte come nella Sprint, ma su pista potenzialmente asciutta.

Carlos Sainz si conferma il miglior pilota Williams con il 14esimo tempo, unico dei due di Grove ad avere superato la Q1. Dietro di lui il già citato Bortoleto e un Franco Colapinto che ha gettato ogni possibilità di superare il taglio della Q2 toccando in modo importante il muro dopo un sovrasterzo evidente. La sua Alpine ha retto all'urto, ma il tempo perduto ha avuto un ruolo importante nel relegarlo in 16esima posizione.

54 millesimi è il gap che ha impedito a Fernando Alonso di qualificarsi per la Q2. Un'inezia. In realtà, l'asturiano ha commesso un errore nel terzo settore che ha compromesso le sue possibilità di andare oltre il 17esimo posto. Insieme a Fernando, anche l'altro pilota di Aston Martin si è trovato subito eliminato in Q1, ovvero Lance Stroll, il quale partirà dalla 19esima posizione.

Tra le due AMR26 c'è la seconda Williams. Carlos Sainz è riuscito a passare la prima tagliola, mentre Alexander Albon l'ha mancata per poco più di 1 decimo di secondo. Come da copione, anche le due Cadillac non sono riuscite a passare la Q1. Sergio Perez è 20esimo davanti al suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Tra i due, però, ci sono quasi 9 decimi in favore del messicano.

Beffa per Isack Hadjar, la seconda dopo il problema avuto durante la Sprint Race di oggi. Il pilota della Red Bull è stato eliminato in Q1 e domani partirà penultimo a causa di un guasto sulla sua RB22. Il francese è rimasto fermo in pista con il motore spento, ma è riuscito a ripartire e a guadagnare i box. Poco dopo è tornato in pista, ma via radio ha avvertito il muretto di aver perso l'utilizzo del cambio. A quel punto è rientrato ancora ai box e non ha potuto fare alcun giro cronometrato, rimanendo così dietro a tutti.