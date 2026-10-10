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F1 | Mercedes: Antonelli cambia assetto per la qualifica, ha capito come funziona la nuova W17

Il bolognese ha beneficiato del ritiro di Russell mentre era al comando per portare a 89 i punti di vantaggio nel mondiale, ma l'espetto più interessante di una garetta scialba conclusa quarto è, forse, l'aver intuito come deve lavorare la nuova aerodinamica: "Lo capirò subito al primo giro della qualifica".

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

È partito settimo nella garetta con il compagno di squadra in prima fila. Ha concluso quarto, con George Russell che si è stampato contro le barriere al secondo giro. Kimi Antonelli, quindi, allunga nella classifica mondiale piloti portando a 89 punti il margine sull’inglese che, sinceramente, ha ammesso di aver commesso un grave errore aprendo troppo in fretta il gas e senza tirare fuori delle scuse che spesso fanno parte del suo repertorio. 

Il bolognese ha beneficiato di quello che gli è successo davanti: le due McLaren si sono autoeliminate, facendo harakiri al penultimo giro quando Lando Norris ha speronato Oscar Piastri, per cui si è trovato con la pappa fatta. 

La sprint race sul bagnato con una pista che gradualmente andava asciugando, però, ha dato utili indicazioni ad Antonelli che cercherà di portare importanti cambiamenti di assetto sulla sua W17 dotata del nuovo pacchetto aerodinamico. 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La freccia nera e argento dell’italiano è in grado di offrire un maggiore carico aerodinamico rispetto a quella di Russell, ma produce anche una maggiore resistenza all’avanzamento che sul bagnato non avrebbe dovuto essere determinante. 
“Finora non è stato un weekend facile, ma ieri dopo le qualifiche abbiamo visto analizzando i dati che c’erano delle cose interessanti: abbiamo visto che il modo in cui lavora l’aerodinamica è molto diverso da quello che conoscevamo e con il bilanciamento eravamo fuori dalla finestra, ma contiamo di fare delle modifiche per oggi pomeriggio”. 

Resti pessimista per il weekend o vedi qualche spiraglio? 
“Il bilanciamento è stato complicato, anzi più che complicato direi imprevedibile, però credo che il pacchetto abbia del potenziale: è solo questione di trovare la finestra giusta per farlo lavorare nel modo corretto. Adesso faremo dei cambiamenti di setup abbastanza grossi, e avrò modo fin dal primo giro della qualifica se mi sentirò meglio in macchina”. 

Se ieri le novità Mercedes sembrava che dovessero essere bocciate, la squadra di Brackley ha capito che il potenziale visto in galleria del vento e al simulatore c’è, ma ha bisogno di un po’ di tempo per essere estratto... 
“Cercherò di fare il meglio possibile con quello che ho, ma la speranza è di fare un salto di qualità”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mentre George ha chiesto di tornare alla vecchia configurazione, l’emiliano vuole dare fiducia al lavoro svolto dalla squadra e spera di trovare il bandolo della matassa per dettare una linea di sviluppo, visto che anche il precedente pacchetto a basso carico, introdotto a Spa-Francorchamps, era finito rapidamente nel... dimenticatoio. 

La sensazione è che Antonelli abbia preso per mano la squadra e, nonostante le difficoltà oggettive vissute a Singapore, sia pronto a scommettere ancora sulle novità. È un altro modo per mettere nell’angolo il suo compagno di squadra, unico vero avversario che lo separa dal suo primo mondiale. 

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