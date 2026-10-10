F1 | Max vince una caotica Sprint a Singapore: le Ferrari sul podio, patatrac McLaren all'ultimo giro. Russell subito KO

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È stata una sprint che ha regalato diversi colpi di scena grazie alla pioggia che ha stravolto le carte in tavola. La certezza è Verstappen, che vince dalla pole davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, mentre le McLaren sono arrivate al contatto tra loro all'ultimo giro. Russell subito a muro nel primo giro dopo che era passato in testa.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Chi temeva che la sprint di Singapore potesse trasformarsi in una gara monotona e scontata alla fine si è quasi dovuto ricredere, non tanto perché all’improvviso Marina Bay sia diventata il festival dei sorpassi, ma perché l’arrivo della pioggia pochi minuti prima del via ha cambiato le carte in tavola. Oltre a posticipare la partenza, infatti, la pioggia ha creato uno scenario particolare anche dal punto di vista della gestione delle gomme.

Mentre già nei primissimi giri il secondo settore era semi-asciutto, il resto del tracciato era ancora del tutto bagnato, in particolare la zona della linea di partenza, costringendo tutti i piloti a montare le intermedie ma anche a gestire con grande attenzione il surriscaldamento delle coperture. Da una gara monotona si è quindi trasformata almeno in una corsa che ha offerto qualche scenario strategico in più, nel quale a emergere è stato Max Verstappen.

Partito dalla pole, l’olandese ha comandato il gruppo fino alla bandiera a scacchi, ma per qualche istante quel successo non è stato così scontato come ci si potrebbe immaginare. Verstappen aveva infatti perso la prima posizione alla partenza, quando era stato sorpreso dallo scatto fulmineo di George Russell, curiosamente partito, come a Sepang, in prima marcia invece che in seconda, come fatto da altri, tra cui lo stesso Max.

Russell aveva subito preso il comando della corsa

Russell aveva subito preso il comando della corsa

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, il britannico ha sprecato tutto alla fine del primo giro, quando, sullo stesso rettilineo di partenza, ha perso la vettura toccando la linea bianca ancora bagnata, per poi finire in testacoda contro il muretto. Fortunatamente, nel momento in cui ha attraversato nuovamente la pista, tornando sulla traiettoria ideale prima di fermarsi lungo il muretto opposto, i piloti che stavano sopraggiungendo sul rettilineo sono riusciti a notare ed evitare in tempo la W17 in testacoda, senza che l'incidente prendesse una piega peggiore.

Ciò ha spalancato nuovamente le porte a Verstappen, che ha ripreso il comando del Gran Premio guidando il gruppo fino alla bandiera a scacchi anche grazie a un’eccellente gestione degli pneumatici. Mentre altri hanno accusato il calo prestazionale delle intermedie, accusando un calo degli pneumatici anteriori, Max non ha forzato, scegliendo un ritmo che gli ha permesso di allungare sulla lunga distanza quando gli avversari sono andati in difficoltà, man mano che la pista si stava progressivamente asciugando.

Ciò si riflette anche nell’ampio vantaggio con cui Verstappen è passato sotto la bandiera a scacchi, ossia con circa tre secondi su Lewis Hamilton, bravissimo nel costruire la propria corsa soprattutto al via. Come Russell, anche il pilota della Ferrari ha scelto di partire in prima marcia e l’ottimo scatto dalla sua casella in griglia gli ha subito permesso di scavalcare il compagno di squadra e le due McLaren, salendo così al secondo posto.

Pur patendo una certa difficoltà a metà gara nella gestione dell’anteriore, fase nella quale ha accusato la maggior parte del distacco da Verstappen, Hamilton è comunque riuscito a controllare le gomme e a reggere il colpo, in realtà recuperando anche parzialmente la situazione. Non a caso, Lewis ha siglato il miglior crono dell’intera gara proprio nell’ultimo giro, riducendo parte del gap dal leader.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Nonostante un buon terzo posto sotto la bandiera a scacchi, è stata decisamente una gara più complessa per l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc. Il monegasco ha infatti faticato a gestire l’avantreno da metà gara in poi, tanto da chiudere a quasi quindici secondi dal compagno di squadra, accusando il colpo soprattutto nel secondo settore, il più guidato del tracciato, e nella percorrenza dell’ultima curva.

Leclerc è riuscito a tenere alle spalle le due McLaren, che proprio nel corso dell’ultimo giro sono arrivate al contatto tra loro. Lando Norris, nel tentativo di affiancare il compagno di squadra in Curva 5, ha infatti toccato Oscar Piastri, costringendolo al ritiro. L’inglese è invece riuscito a ripartire, chiudendo in ottava posizione, ma l’incidente è finito sotto la lente d’ingrandimento dei commissari. 

Ad approfittarne è stato Andrea Kimi Antonelli, che ha così chiuso al quarto posto, guadagnando due posizioni proprio all’ultimo giro. L’italiano, che per una parte della corsa ha faticato a gestire il posteriore, ha concluso a meno di quattro decimi da Leclerc, a testimonianza delle difficoltà del monegasco, che ha cercato di portare la sua SF-26 fino al traguardo limitando i danni e salvando quanto possibile.

Quinto un ottimo Liam Lawson con la Racing Bulls, davanti a Oliver Bearman con la Haas, autore di diversi sorpassi, e a Nico Hulkenberg, bravo a districarsi nel traffico e in alcune manovre fino a conquistare la zona punti con un buon settimo posto. A completare la top 8 è stato proprio Norris, attualmente sotto investigazione, con Pierre Gasly nono a circa otto secondi dal pilota britannico della McLaren. 

SPRINT

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 20

-

     3 8   Red Bull Red Bull
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 20

+2.591

2.591

 2.591   3 7   Ferrari Ferrari
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 20

+16.871

16.871

 14.280   3 6   Ferrari Ferrari
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 20

+17.238

17.238

 0.367   3 5   Mercedes Mercedes
5 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 20

+20.632

20.632

 3.394   3 4   RB Red Bull
6 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 20

+24.321

24.321

 3.689   3 3   Haas Ferrari
7 Germany N. Hulkenberg Audi 27 20

+27.525

27.525

 3.204   3 2   Audi Audi
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 20

+28.272

28.272

 0.747   3 1   McLaren Mercedes
9 France P. Gasly Alpine 10 20

+36.220

36.220

 7.948   3     Alpine Mercedes
10 France E. Ocon Haas F1 Team 31 20

+37.640

37.640

 1.420   3     Haas Ferrari
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 20

+50.464

50.464

 12.824   3     Aston Martin Honda
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 20

+52.467

52.467

 2.003   3     Williams Mercedes
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 20

+55.792

55.792

 3.325   3     RB Red Bull
14 Australia O. Piastri McLaren 81 19

1 Lap

     3     McLaren Mercedes
15 Thailand A. Albon Williams 23 14

6 Laps

     5     Williams Mercedes
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 6

14 Laps

     4     Audi Audi
17 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 6

14 Laps

     4     Cadillac Ferrari
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43 2

18 Laps

     1     Alpine Mercedes
19 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 2

18 Laps

     1     Red Bull Red Bull
20 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 1

19 Laps

           Mercedes Mercedes
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 1

19 Laps

     1     Cadillac Ferrari
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 0

20 Laps

           Aston Martin Honda
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