F1 | Max vince una caotica Sprint a Singapore: le Ferrari sul podio, patatrac McLaren all'ultimo giro. Russell subito KO

Chi temeva che la sprint di Singapore potesse trasformarsi in una gara monotona e scontata alla fine si è quasi dovuto ricredere, non tanto perché all’improvviso Marina Bay sia diventata il festival dei sorpassi, ma perché l’arrivo della pioggia pochi minuti prima del via ha cambiato le carte in tavola. Oltre a posticipare la partenza, infatti, la pioggia ha creato uno scenario particolare anche dal punto di vista della gestione delle gomme.

Mentre già nei primissimi giri il secondo settore era semi-asciutto, il resto del tracciato era ancora del tutto bagnato, in particolare la zona della linea di partenza, costringendo tutti i piloti a montare le intermedie ma anche a gestire con grande attenzione il surriscaldamento delle coperture. Da una gara monotona si è quindi trasformata almeno in una corsa che ha offerto qualche scenario strategico in più, nel quale a emergere è stato Max Verstappen.

Partito dalla pole, l’olandese ha comandato il gruppo fino alla bandiera a scacchi, ma per qualche istante quel successo non è stato così scontato come ci si potrebbe immaginare. Verstappen aveva infatti perso la prima posizione alla partenza, quando era stato sorpreso dallo scatto fulmineo di George Russell, curiosamente partito, come a Sepang, in prima marcia invece che in seconda, come fatto da altri, tra cui lo stesso Max.

Russell aveva subito preso il comando della corsa Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, il britannico ha sprecato tutto alla fine del primo giro, quando, sullo stesso rettilineo di partenza, ha perso la vettura toccando la linea bianca ancora bagnata, per poi finire in testacoda contro il muretto. Fortunatamente, nel momento in cui ha attraversato nuovamente la pista, tornando sulla traiettoria ideale prima di fermarsi lungo il muretto opposto, i piloti che stavano sopraggiungendo sul rettilineo sono riusciti a notare ed evitare in tempo la W17 in testacoda, senza che l'incidente prendesse una piega peggiore.

Ciò ha spalancato nuovamente le porte a Verstappen, che ha ripreso il comando del Gran Premio guidando il gruppo fino alla bandiera a scacchi anche grazie a un’eccellente gestione degli pneumatici. Mentre altri hanno accusato il calo prestazionale delle intermedie, accusando un calo degli pneumatici anteriori, Max non ha forzato, scegliendo un ritmo che gli ha permesso di allungare sulla lunga distanza quando gli avversari sono andati in difficoltà, man mano che la pista si stava progressivamente asciugando.

Ciò si riflette anche nell’ampio vantaggio con cui Verstappen è passato sotto la bandiera a scacchi, ossia con circa tre secondi su Lewis Hamilton, bravissimo nel costruire la propria corsa soprattutto al via. Come Russell, anche il pilota della Ferrari ha scelto di partire in prima marcia e l’ottimo scatto dalla sua casella in griglia gli ha subito permesso di scavalcare il compagno di squadra e le due McLaren, salendo così al secondo posto.

Pur patendo una certa difficoltà a metà gara nella gestione dell’anteriore, fase nella quale ha accusato la maggior parte del distacco da Verstappen, Hamilton è comunque riuscito a controllare le gomme e a reggere il colpo, in realtà recuperando anche parzialmente la situazione. Non a caso, Lewis ha siglato il miglior crono dell’intera gara proprio nell’ultimo giro, riducendo parte del gap dal leader.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Nonostante un buon terzo posto sotto la bandiera a scacchi, è stata decisamente una gara più complessa per l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc. Il monegasco ha infatti faticato a gestire l’avantreno da metà gara in poi, tanto da chiudere a quasi quindici secondi dal compagno di squadra, accusando il colpo soprattutto nel secondo settore, il più guidato del tracciato, e nella percorrenza dell’ultima curva.

Leclerc è riuscito a tenere alle spalle le due McLaren, che proprio nel corso dell’ultimo giro sono arrivate al contatto tra loro. Lando Norris, nel tentativo di affiancare il compagno di squadra in Curva 5, ha infatti toccato Oscar Piastri, costringendolo al ritiro. L’inglese è invece riuscito a ripartire, chiudendo in ottava posizione, ma l’incidente è finito sotto la lente d’ingrandimento dei commissari.

Ad approfittarne è stato Andrea Kimi Antonelli, che ha così chiuso al quarto posto, guadagnando due posizioni proprio all’ultimo giro. L’italiano, che per una parte della corsa ha faticato a gestire il posteriore, ha concluso a meno di quattro decimi da Leclerc, a testimonianza delle difficoltà del monegasco, che ha cercato di portare la sua SF-26 fino al traguardo limitando i danni e salvando quanto possibile.

Quinto un ottimo Liam Lawson con la Racing Bulls, davanti a Oliver Bearman con la Haas, autore di diversi sorpassi, e a Nico Hulkenberg, bravo a districarsi nel traffico e in alcune manovre fino a conquistare la zona punti con un buon settimo posto. A completare la top 8 è stato proprio Norris, attualmente sotto investigazione, con Pierre Gasly nono a circa otto secondi dal pilota britannico della McLaren.