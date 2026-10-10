F1 | Ghini: "Troppa tecnologia stroppia, a ogni GP un inciampo"
Torna l'appuntamento del sabato mattina firmato Motorsport.com. In questa nuova puntata del Candido, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano i temi che stanno caratterizzando una Formula 1 impegnata a Singapore, non lontana dalle polemiche sui problemi causati dalla "troppa" tecnologia...
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