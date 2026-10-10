F1 | Leclerc secondo: "La SF-26 non andava dritta in frenata, ma in Q3 ho chiuso gli occhi. Battere Max? Sarà dura"

Quando tutto lasciava presagire a un duello Verstappen-Hamilton per la pole position del Gran Premio di Singapore, Charles Leclerc si è inserito letteralmente tra i due, sfiorando la partenza al palo per 5 centesimi.

Un cambio di direzione netto per quanto riguarda il monegasco. Dopo essere rimasto alle spalle di Hamilton per tutto il fine settimana, Charles ha cambiato marcia proprio quando più contava, nell'ultimo giro della Q3, con un giro in cui ha dato tutto.

Il tempo è uscito nonostante avvertisse un problema in frenata, con la SF-26 che 'tirava' verso sinistra. Un bel problema, se si considera che in qualifica si cerca la prestazione massima e l'ultimo centimetri disponibile per trovare il tempo necessario per qualificarsi al meglio.

"In Q3... Ho chiuso un po' gli occhi... Non letteralmente (ride, ndr). Non è mai giusto chiuderli, ma diciamo che ho disconnesso il cervello, perché in Q1 e Q2 non siamo andati molto bene", ha ammesso Leclerc al termine delle qualifiche di Marina Bay.

"E soprattutto questo feeling... Non so, guarderemo se c'è stato qualcosa di strano nel cambiamento di set up, ma la macchina non riusciva ad andare dritta in frenata e quindi in Q3 per andare a cercare i 5-6 metri nel frenare più tardi era molto difficile perché quando la macchina non va dritto, la fiducia in frenata non c'è".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"In Q3 ho spinto di più e le cose sono andate meglio, anche se ho faticato in curva 13, ma riguardando i giri di Max e Lewis ho visto che abbiamo fatto tutti fatica a causa del surriscaldamento delle gomme. Questo è il mio unico rammarico per il mio giro".

"Il feeling in frenata non era esattamente come quello di ieri per la frenata, ma a parte quello è stato un buon giro".

Per una Ferrari che ha fatto vedere ottime cose sul giro secco, sulla carta potrebbe invece trovare diverse difficoltà in gara. E' ormai risaputo che la Red Bull possa disporre di un motore potente, tanto da essere il riferimento ADUO quando vengono fatti i rilevamenti dalla Federazione. Leclerc questo lo sa bene, infatti sottolinea come, per battere Verstappen, la Ferrari potrebbe ricorrere al gioco di squadra pur di portare a casa la vittoria.

"Per quanto riguarda la gara, non credo che avremo abbastanza velocità per superare Max in rettilineo. Loro vanno troppo forte. O lo passo in partenza o sarà difficile. E' vero che noi abbiamo 2 macchine davanti e potremmo anche fare qualcosa di diverso, ma è anche vero che facendo questo, la vettura che sarà dietro potrebbe perdere tanto terreno. Però se possiamo lottare per la vittoria dobbiamo prendere tutto in considerazione. Dovremo discuterne".