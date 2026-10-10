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F1 | Ioverno: "Ferrari vicina alla pole, 5 centesimi non sono nulla. Max ieri? Meritava una penalità"

Il direttore sportivo si è presentato ai media al posto di Vasseur: "Quando le cose vanno male parla Fred. Quando vanno meglio, siccome siamo una squadra, ci alterniamo". "Ovviamente la pole position sarebbe stata più che benvenuta, ma quella di oggi è stata una buona prestazione”. 

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

La Ferrari non ha ancora conquistato una pole position con la SF-26, ma mai come a Singapore ci è andata molto vicina. Leclerc è arrivato a 54 millesimi da Verstappen e la Scuderia ha piazzato due rosse dietro al quattro volte campione del mondo, dando un’immagine della rossa molto diversa da quella di ieri. 

A parlare questa volta è Diego Ioverno, l’apprezzato direttore sportivo, che ha preso il microfono di solito lasciato al team principal, Fred Vasseur.  
“Sicuramente è stata una qualifica molto difficile, specie nella gestione, visto che la pista è cambiata molto dopo la pioggia di questa mattina. Alla fine paghiamo 54 millesimi”. 

Diego Ioverno, direttore sportivo Ferrari

Diego Ioverno, direttore sportivo Ferrari

Foto di: Ferrari

Dove li avete lasciati?  
“In realtà la domanda è dove li ha trovati Max, perché l’olandese ha dato tutto, soprattutto nel suo primo tentativo di Q3 ha fatto un bellissimo giro. Sia Charles che Lewis hanno spinto per tutta la sessione. Charles è anche riuscito a migliorarsi nel secondo tentativo di Q3, mentre Max non ce l'ha fatta, ma cinque centesimi sono il nulla”. 

E dove sono spariti questi 5 centesimi? 
"Un pochino alla curva 16, e, forse, in un paio di curve si poteva fare meglio, ma direi che non possiamo lamentarci della prestazione dei nostri due piloti. Ovviamente la pole position sarebbe stata più che benvenuta, ma quella di oggi è stata una buona prestazione”. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Si è vista una grande Ferrari nel settore centrale e, soprattutto, il miglior Lewis della stagione: se si sommassero i suoi migliori tre intermedi sarebbe stato in pole position: cosa è mancato nel run finale ad Hamilton, perché anche ieri aveva avuto qualche problema cercando di limare l’ultimo decimo e per migliorare ha finito per lasciarne di più... 
"Se non provi ad andare a limare l'ultimo centesimo, più che l'ultimo decimo, quando ti devi confrontare con un Verstappen molto versatile come quello di oggi non puoi fare la pole. Quindi è fisiologico che ci provi...”. 

“Lewis si è visto che era in palla con prestazioni elevatissime in tutta la sessione, come Charles del resto. Ci ha provato, ma ha avuto qualche sbavatura in alcune curve, sia nel primo che nel secondo tentativo. Purtroppo, quando cerchi il limite, a volte vai un po' oltre e se non trovi il tuo limite, gli altri stanno davanti. Non c'è niente di misterioso...”. 

Torniamo un attimo a ieri sul sorpasso di Verstappen in bandiera gialla. Sta cambiando il metodo di valutazione dei commissari sportivi meno severi? In passato l’episodio di Max gli sarebbero costate almeno tre posizioni in griglia. Si è creato un precedente importante? 
"Da quest'anno, e la cosa è stata discussa durante la pausa invernale, c'è la volontà un po' di tutti che in gara li si lasci correre. A volerlo sono stati in primis i piloti, non so se avete notato che tutti gli incidenti della sprint race alla fine non sono stati sanzionati con delle penalità”.  

Charles Leclerc, Ferrari, si congratula con Max Verstappen, Red Bull Racing, poleman a Singapore

Charles Leclerc, Ferrari, si congratula con Max Verstappen, Red Bull Racing, poleman a Singapore

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Il caso di ieri in qualifica era un po' diverso: non c'è tolleranza sulle bandiere gialle come non c'è tolleranza sulle bandiere rosse, ma ci possono essere dei casi che sono un po' a limite”. 

“L’episodio era effettivamente al limite. Se devo dire la verità, essendo dall'altra parte della barricata avrei votato per una penalità, ma nei panni di Max e della sua squadra non mi sarei disperato non avendola ricevuta. Abbiamo visto altri casi in cui anche con l’esposizione di una bandiera rossa, se c’era una macchina con l’abbrivio era stato accettato che si superasse un avversario molto più lento”. 

E quindi?  
"La decisione di ieri è discutibile: probabilmente non avrei dato le cinque posizioni previste dalle regole per il sorpasso in bandiera gialla, però tre ci potevano stare. Non prendere provvedimenti mi è sembrato border line, ma l’arbitro così ha deciso. Ne terremo conto se in futuro ci trovassimo in una situazione simile”. 

Molti si chiederanno perché non ha parlato Vasseur come sempre? 
“Quando le cose vanno male parla Fred, quando le cose non vanno proprio male, siccome siamo una squadra, ci prendiamo tutti un po' la possibilità di fare due chiacchiere con la stampa”. 

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