F1 | Verstappen: è l'occasione migliore per rompere il tabù Singapore, ma la trappola è nei primi 300 metri

Pole nella sprint, vittoria nella gara breve e di nuovo la prima casella per la corsa di domenica, ma con un dubbio. Fino a questo momento, Singapore sta sorridendo a Max Verstappen e alla Red Bull, che ha finalmente tra le mani una vettura decisamente meno sensibile e “impiccata” rispetto alle macchine di Milton Keynes delle scorse stagioni, in sofferenza sulle sconnessioni di Marina Bay e nelle curve lente.

Il nuovo regolamento tecnico ha però dato l’opportunità di ripartire da un foglio bianco e questo ha fatto sì che anche i punti di forza di una certa vettura cambiassero. Ed è curioso, perché quella che in passato era una delle piste più indigeste per il team anglo-austriaco, ora è diventata una delle migliori.

Nel corso di tutta la stagione, su queste piste stop&go la RB22 è spesso stata competitiva, come si è già visto a Monaco, Baku, Austria e Canada, con le curve lente ora diventate un territorio da caccia, ancor di più considerando che il margine sugli allunghi non è stato così ampio come quello di ieri. La pista oggi era più lenta, certe doti di carico della Rossa sono uscite in maniera più chiara e il gap è diminuito.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Penso che per tutto il weekend abbiamo avuto una macchina molto competitiva. Credo che la vettura sia stata nella giusta finestra di funzionamento per tutto il fine settimana. Si è trattato soprattutto di rifinire e sistemare piccoli dettagli, ed è quello che abbiamo fatto”, ha commentato Verstappen dopo la qualifica, sottolineando come la RB22 sia stata in una buona finestra per tutto il weekend.

“Dopo la pioggia caduta in precedenza durante la giornata, la pista mi è sembrata un po' più lenta. Se non sbaglio, ieri siamo stati più veloci. Quindi sì, era semplicemente un po' più lenta, con meno grip, forse anche a causa dei giri effettuati sul bagnato. Inoltre, una parte della gomma depositata sull'asfalto è scomparsa, riducendo ulteriormente l'aderenza”.

Così, quel vantaggio che sembrava più ampio nella giornata di ieri si è ridotto a poco più di 50 millesimi, abbastanza per riuscire comunque a conservare la pole rispetto a una Ferrari molto più minacciosa, da cui nasce il rimpianto per l’aver solamente sfiorato la prima posizione. Ma quella prima fila e quel terzo posto mettono la Rossa nelle condizioni di lottare, sia alla partenza che di strategia.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Max ha scelto di mantenere una soft nuova in vista della gara a differenza dei Ferraristi ed è una scelta proprio in ottica corsa, perché la mescola più tenera, come già mostrato dal venerdì, si è dimostrata la più efficace e anche con un delta piuttosto importante rispetto alla media. Un vantaggio che l’olandese si vorrà giocare nel migliore dei modi.

Il problema della partenza: non è solo un problema di marcia

Ma per riuscirci, servirà anche partire nel migliore dei modi. Sia a Sepang che a Singapore, la partenza è stato il maggior punto debole della RB22, tanto che ha perso in entrambe le occasioni la testa del GP da una delle due Mercedes. In parte sul bagnato la scelta di usare la seconda marcia non ha pagato, al contrario delle due W17 che hanno sempre usato la prima, ma a Sepang il problema è stato doppio.

Non è stata solo una questione di marcia, ma anche di una difficoltà nel riuscire a portare il turbo nella giusta finestra per poi scattare al meglio dalla griglia, soprattutto quando poi si lascia la frizione e serve quel primissimo scatto. Non è un segreto che già in altre occasioni la Red Bull abbia faticato a scattare bene dalla griglia nel corso della stagione e a Singapore il tema vale doppio.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

È vero che anche a Marina Bay ci sono occasioni di sorpasso, ma riuscire a sopravanzare qualcuno è molto più complicato che altrove, per cui rimanere davanti in partenza assicura un vantaggio molto importante, anche per provare a giocare a livello strategico per non permettere alle Ferrari di fare qualcosa di differente avendo due vetture nelle prime posizioni.

Prima di tutto, sarà importante capire cosa è andato storto nella partenza di oggi: ad esempio, Lawson, scattato con la prima marcia, è scattato comunque bene. È un tema interessante, perché Racing Bulls e Red Bull condividono lo stesso software, mentre ciò che cambia sono gli ingegneri e la stima del grip al via fatto da ogni squadra. Più volte quest’anno la squadra di Faenza è stata più convincente della Red Bull, ma pure la Racing Bulls ha avuto dei “vuoti” che preoccupano Max.

Max ha già fatto intendere che se domani piovesse di nuovo, non userà la seconda, ma la speranza è che la gara sia asciutta. Finalmente la RB22 sembra la vettura che può sfatare il tabù di Singapore, unica pista del calendario dove Max non ha ancora vinto in carriera ma molto della gara del quattro volte iridato si giocherà nei primi trecento metri.