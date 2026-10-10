F1 | Mercedes, Antonelli convince a Singapore. Russell perde terreno, Shovlin cerca risposte

Il sabato della Mercedes a Singapore ha raccontato due storie differenti. Kimi Antonelli ha chiuso quarto sia la Sprint che le qualifiche, mentre George Russell ha compromesso la gara Sprint con un incidente, prima di ottenere il sesto tempo in qualifica. Una giornata che ha ampliato il divario tra i due nella classifica generale, ma che ha anche offerto alla squadra indicazioni sul pacchetto aerodinamico introdotto a Sepang.

I cinque punti conquistati da Antonelli nella Sprint, contro lo zero di Russell, hanno portato a 89 lunghezze il vantaggio di Kimi. Un margine che permette al leader del mondiale di affrontare il Gran Premio senza cercare risultati a ogni costo: anche un quarto posto sarebbe prezioso. La priorità resta gestire la classifica, soprattutto su un circuito dove gli errori possono costare molto.

Il segnale più incoraggiante delle qualifiche è il distacco dalla pole: appena 180 millesimi, su una pista che non sembra particolarmente favorevole alla W17. Un risultato arrivato dopo un cambiamento radicale di assetto, necessario per rendere più prevedibile una monoposto ancora molto sensibile.

“Stiamo finalmente iniziando a capire cosa può offrirci questo pacchetto - ha spiegato Antonelli - oggi abbiamo fatto un passo molto importante sul set-up e siamo riusciti a mettere la macchina in una condizione migliore, anche sacrificando un po' di prestazione. La finestra di utilizzo resta però molto ristretta: in qualifica bastava frenare un po' più tardi o spingere maggiormente per avere reazioni differenti. A Sepang eravamo piuttosto persi, ora abbiamo le idee più chiare”.

Venerdì la W17 scivolava praticamente ovunque. Per correggerne il comportamento, gli ingegneri hanno privilegiato la stabilità a scapito di una parte della prestazione aerodinamica. La scelta ha funzionato, senza però eliminare la sensibilità della vettura alle variazioni di guida e alle condizioni della pista.

“Siamo andati praticamente nella direzione opposta con l'assetto - ha confermato Kimi - ad Austin torneremo a un weekend tradizionale e potremo esplorare più soluzioni. L'ideale sarebbe avere entrambe le vetture nella stessa configurazione, così da provare strade differenti. L'aggiornamento ha migliorato alcune aree, ma ha anche spostato la finestra di funzionamento. Dobbiamo trovare quella giusta per sfruttarne il potenziale”.

Andrew Shovlin ha confermato che il lavoro dei meccanici, capaci di riparare in tempo la vettura di Russell, è servito anche a proseguire il confronto tecnico. “Kimi, con il pacchetto aggiornato, si è avvicinato al ritmo dei migliori rispetto a ieri. È incoraggiante, ma non ci entusiasmiamo per un quarto posto in griglia. Dobbiamo ancora capire perché la macchina sia così difficile da guidare”, ha spiegato il responsabile degli ingegneri di pista.

Toto Wolff ha accolto con soddisfazione il risultato di Antonelli, pur rimpiangendo il traffico nel giro decisivo. “Kimi è arrivato a circa 180 millesimi dalla pole, quindi il pacchetto ha funzionato ragionevolmente bene. Abbiamo visto Max e Lewis lasciare distacchi anche di quindici secondi dalle vetture davanti, mentre noi ci siamo ritrovati negli scarichi di Lindblad. Non è stato ideale. In compenso siamo davanti alle McLaren”.

George Russell, Mercedes Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La verifica più importante arriverà domenica. “Sul giro singolo l'aggiornamento sembra funzionare discretamente - ha osservato Wolff - ora dobbiamo capire come si comporterà in gara e soprattutto se avremo migliorato il degrado delle gomme posteriori, che è stato il nostro problema nella Sprint”.

Ben diverso il bilancio di Russell. Nella Sprint George era riuscito a portarsi al comando con un'ottima partenza, ma sul finire del primo giro è stato tradito dal cordolo in uscita, finendo contro le barriere. Un errore pesante, pur in condizioni difficili, proprio quando aveva la possibilità di recuperare punti sul compagno. Secondo Shovlin, il passo mostrato nelle FP1 lo metteva tra i candidati alla vittoria.

“È stata una giornata molto negativa, e tutto è cominciato da un mio errore - ha ammesso Russell - in qualifica volevamo ritrovare le sensazioni di ieri, ma per qualche ragione non è successo. Ieri eravamo competitivi in ogni giro, oggi no”.

Shovlin ha aggiunto un particolare importante: l'assetto non era stato cambiato rispetto a venerdì, anche se gran parte della vettura era stata ricostruita. La squadra deve ancora spiegarsi perché il comportamento sia peggiorato. Russell ha indicato nel posteriore il principale problema: “Non avevo fiducia e finivo per surriscaldare le gomme. È stata una spirale negativa, mentre ieri tutto funzionava”.

Il sesto tempo va comunque letto tenendo presente che Russell sapeva già di dover partire dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit. La qualifica aveva quindi soprattutto il valore di una verifica della vettura dopo l'incidente, oltre che di un confronto con la specifica aggiornata utilizzata da Antonelli.

Wolff non ha voluto infierire: “Sono cose che possono succedere, soprattutto quando sei il primo a trovare la pista bagnata. Ho cercato di stargli vicino. Naturalmente sono punti persi rispetto a quelli che avrebbe potuto recuperare su Kimi”.

La rimonta sarà complicata su un circuito che offre poche occasioni di sorpasso. "Spero di entrare in zona punti - ha ammesso Russell - abbiamo visto Kimi vincere partendo diciannovesimo, ma anche faticare a risalire dalla sedicesima posizione in un'altra gara. Stesso pilota, stessa macchina, risultati completamente diversi. Non so cosa aspettarmi”.

Shovlin, invece, non nasconde l'obiettivo di vedere Antonelli lottare per il podio, mentre Russell cercherà di recuperare punti dal fondo. Per Mercedes, dunque, la domenica avrà un doppio significato: provare l’assalto alla top-3 con Kimi e verificare sulla distanza se il nuovo pacchetto abbia davvero migliorato la gestione delle gomme posteriori. Il giro secco ha offerto segnali positivi. Ora serve la conferma della gara.