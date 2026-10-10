F1 | Hamilton era da pole, ma la Q3 è stata fatale: è il prezzo per una SF-26 più difficile da portare al limite

A dare il verdetto più chiaro alla fine della giornata è sempre il cronometro, che anche oggi dice pole di Max Verstappen. Eppure, la classifica non racconta necessariamente tutto: l'olandese ci ha messo ancora una volta del suo, tirando fuori il giro decisivo nel momento che contava, proprio come aveva fatto già venerdì. In casa Ferrari, però, resta un pizzico di rammarico, perché la pole era tutt'altro che irraggiungibile, anzi.

Ma il punto non è tanto la pole sfumata, quanto piuttosto il perché. Già venerdì Charles Leclerc non aveva nascosto di aver messo insieme un giro molto solido e che dalla SF-26 ci fosse ben poco da estrarre ulteriormente. Una parte rilevante del divario accusato nasceva infatti sui rettilinei, dove la Red Bull riusciva a contare su più potenza e una maggiore efficienza aerodinamica, compensando così il terreno perso nel tratto guidato.

Oggi quel gap sui rettilinei si è assottigliato, ma la pole non è arrivata comunque. Ed è proprio questo ad aprire un tema interessante, che avevamo già accennato nelle scorse settimane ma che a Singapore è emerso con ancora più forza: quanto stia diventando complicato trovare gli ultimi decimi di prestazione, non solo nel passaggio dalla Q2 alla Q3, ma soprattutto nell'ultimo tentativo della sessione decisiva.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Leclerc ha più volte sottolineato come nelle ultime 3/4 gare la SF-26 abbia perso terreno rispetto ai rivali, una situazione che spinge a cercare sempre di più il limite in Q3 e, di conseguenza, ad assumersi maggiori rischi. Il problema è che, più si va in quella direzione per rispondere alla crescita degli avversari, più aumenta la possibilità di oltrepassare quella sottile linea oltre la quale la SF-26 smette di esprimere il suo potenziale migliore.

Non è un tema inedito, anche la Mercedes lo ha dimostrato con il pacchetto di novità che sembra aver ridotto la finestra di funzionamento della W17 e per estrarne il potenziale serve essere molto più precisi, in parte perdendo quella flessibilità e adattabilità che avevano fatto la fortuna della Stella fino ad ora. Ma a Singapore il tema diventa ancora più impattante, perché il margine di errore con i muretti accanto è davvero basso.

Mentre Leclerc ha accusato diversi problemi in frenata a causa di una mancanza di feeling con i freni, che ha pesato soprattutto in curva 13 e 16, dove ha faticato a replicare i picchi del compagno nonostante diversi cambiamenti sulla vettura nel corso della sessione, il caso di Hamilton è differente. Come già accaduto ieri, dopo un'ottima Q1 e una solida Q2, è stata l'ultima manche a rivelarsi fatale e qui forse nasce il rimpianto più grande.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Credo che sia semplicemente una questione di bilanciamento. La macchina dava buone sensazioni. Penso che il mio team, gli ingegneri, così come i meccanici tra una sessione e l'altra, abbiano fatto un lavoro fantastico. La vettura era eccezionale in Q1 e in Q2. Quando ho concluso quei giri, ho pensato che avesse ancora qualcosa da dare”, ha commentato Lewis.

“L'unico modo per cercare di tirare fuori qualcosa in più era aggiungere carico, aumentando l'incidenza dell'ala. Credo però che, così facendo, siamo andati oltre il limite. Dopo quella modifica è diventata nervosa e imprevedibile, e nessuno dei giri in Q3 è stato davvero buono. Quindi, onestamente, sono grato di essere comunque terzo, considerando che quei giri non erano affatto riusciti bene."

In sostanza, nel tentativo di estrarre quell'ultimo decimo, Hamilton ha leggermente aumentato l'incidenza dell'ala anteriore per ottenere più carico e una vettura più puntata e precisa, finendo però per uscire da quella sottile finestra in cui la SF-26 riesce a esprimersi al meglio per estrarre il picco di grip dagli pneumatici. Ieri sembrava più una questione di preparazione della gomma, oggi di bilanciamento.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"C'è una linea davvero molto sottile con la nostra macchina tra l'essere oltre il limite e sotto il limite, e trovare quel punto ideale è estremamente difficile. Probabilmente l'avevo trovato nelle prime manche, ma bisogna tenere conto dell'evoluzione della pista, del grip che aumenta. Devi cercare di reagire a questo cambiamento”.

L'evoluzione della pista è sempre un fattore cruciale sui circuiti cittadini, che non vengono utilizzati per altre competizioni durante il resto dell'anno, per cui il grip tende ad aumentare progressivamente, ancor di più in una giornata come quella di oggi in cui ha piovuto togliendo parte della gomma depositata. Da qui nasce il rimpianto, perché la scommessa fatta sul bilanciamento alla fine non ha pagato.

Per dare un metro di riferimento, nel primo tentativo Hamilton ha lasciato sul piatto quasi due decimi già tra curva 1 e curva 3 a causa di un sovrasterzo, salvo poi siglare il record nell'intertempo nel settore centrale, con oltre due decimi di vantaggio su Verstappen. Il problema è che nel secondo tentativo Lewis è sì riuscito a migliorare nel primo settore, ma pagando il conto nel resto del giro con sovrasterzi figli di una vettura più "impiccata".

Mettendo insieme i parziali di Hamilton, questa volta la pole era davvero alla portata, ma nel momento in cui il margine sui rivali si assottiglia, diventa sempre più difficile riuscire a mettere insieme un giro pulito e fare la differenza per compensare quanto perso altrove, perché oggi serviva osare. La seconda e la terza posizione sono a ogni modo un buon punto di partenza con cui provare ad attaccare dal punto di vista strategico domani come ha accennato l'inglese, con la speranza che la partenza possa mettere in discesa la gara.