F1 | Leclerc: "Sarà determinante la qualifica e dovremo seguire l'evoluzione della pista"

Charles Leclerc ha chiuso il venerdì di Madrid solo alle spalle di Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Il monegasco, pur privo della quindicina di cavalli del motore con l’ADUO2, è a 113 millesimi dalla Mercedes del bolognese e ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Lewis Hamilton anche se per appena 36 millesimi.

La Ferrari, come capita spesso il venerdì dei weekend di GP, ha iniziato l’appuntamento di Madring con il piede giusto, rivelando di avere il potenziale per essere protagonista su un tracciato che nessuno conosce, ma che offre molte insidie.

La Scuderia se ha l’ambizione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dopo la cocente delusione di Monza, deve andare contro la natura della SF-26, monoposto capace di esprimere il suo meglio in gara, ma incapace di tirare fuori il carattere nel giro secco.

Charles Leclerc con la moglie Alexandra Foto di: Federico Basile

Leclerc sembra carico dopo le due sessioni del venrdì. Prima di tutto è doveroso chiedergli come si è sentito in macchina dopo il crash alla Parabolica e quali sono state le sue impressioni sul nuovo tracciato...

"Sto bene, non ho risentito niente di particolare a seguito dell'incidente dello scorso fine settimana. La pista, invece, l’ho trovata molto emozionante. È stimolante, molto impegnativa ed è anche una pista... rigorosa”.

“Questi sono i tracciati che di solito mi piacciono molto, e Madrid non fa eccezione. È stato davvero bello guidare su questa nuova pista. C'è ancora molto lavoro da fare e mi aspetto che domani sia una delle sessioni di qualifiche più impegnative dell'anno, essendo un tracciato che richiede un grande impegno”.

Come ti è sembrata la macchina? Essendo una pista nuova non c’erano dati per fare delle valutazioni. Che idea ti sei fatto?

“Per ora, le sensazioni sono state piuttosto buone, ma è vero che la Mercedes sembra essere forte. Tuttavia, non abbiamo guardato troppo quello che ci ha detto la FP1 e non sappiamo, perché non sappiamo cosa hanno fatto i nostri avversari. L'obiettivo era massimizzare la percorrenza sul nuovo circuito, per cercare di raccogliere quanti più dati possibili e per sentirci a nostro agio in vista delle qualifiche di domani. Ma penso che abbiamo fatto un buon lavoro...”.

Ora dovrete scendere a dei compromessi, cercando di deliberare una rossa che esprima il meglio nel giro secco, senza intaccare le qualità che ha sempre avuto in gara...

“Sì, le qualifiche saranno sicuramente il momento chiave del weekend, perché soprattutto nelle FP2 ho provato a sorpassare, ma anche con un grande differenza di ritmo, era estremamente difficile o impossibile superare. Quindi gran parte delle prestazioni di questo fine settimana dipenderanno dalle qualifiche”.

La pista è stretta e anche in qualifica non sarà facile costruire un giro pulito. Senza dimenticare che il grip andrà aumentando giro dopo giro...

“Sarà molto, molto complicato. Ma onestamente, sono rimasto piuttosto impressionato dalla quantità di aderenza che abbiamo trovato se si considera che è un impianto completamente nuovo e, quindi, non c'era molta gomma. Penso che l'evoluzione della pista sarà molto importante”.