F1 | Madring, le idee per il futuro: la pista potrebbe passare all'interno della fiera e adottare un asfalto rosso

“Sarà un circuito che richiederà grande coraggio”. Le parole di chi ha già avuto modo di provarlo negli scorsi mesi, tra cui Charles Leclerc durante il filming day di luglio con la Ferrari, descrivono perfettamente l’anima del Madring, l’ultimo tracciato ad aggiungersi al calendario. Una pista alla quale gli organizzatori hanno voluto dare un’identità precisa, puntando su elementi distintivi che sperano possano diventare iconici.

I cambi di elevazione del primo settore rappresentano una sfida notevole per i piloti, perché individuare il punto di frenata ideale e avere piena fiducia nell’inserimento non sarà affatto semplice. La zona più caratteristica è la Monumental, la curva più severa dell’intera stagione per le gomme, grazie a un banking del 24 per cento su un tratto lungo oltre 500 metri.

Il Madring è nato da un’idea chiara: conferirgli carattere e renderlo unico nel calendario, così da diventare un punto fermo negli anni a venire. Solo il tempo dirà quanto questo tracciato semi-cittadino saprà distinguersi, ma per il futuro esistono già piani che mirano a rafforzarne ulteriormente l’identità, includendo modifiche particolari come il colore dell’asfalto e un possibile ridisegno del layout.

Madring Foto di: Madring

Per il primo anno, i vertici del tracciato e i progettisti hanno preferito non correre troppi rischi. Una scelta sensata e comprensibile, perché progettare una pista da un foglio bianco rappresenta una sfida molto più complessa di quanto possa sembrare, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per l’iter dei permessi necessari a ospitare una gara in città.

Una parte della pista potrebbe cambiare colore

In prospettiva futura, però, l’obiettivo è rendere questo tracciato ancora più unico, motivo per cui sul tavolo ci sono già alcune proposte. La prima riguarda l’idea di colorare di rosso una parte dell’asfalto, soluzione che gli organizzatori avevano già valutato per quest’anno nella zona permanente del primo settore e nella Monumental, salvo poi scegliere un approccio più prudente.

La colorazione sarebbe ottenuta tramite pigmenti specifici che conferiscono quel caratteristico rosso già utilizzato in Spagna in ambito stradale per le aree che richiedono particolare attenzione da parte dei conducenti. L’intenzione sarebbe di estenderlo anche a una porzione del tracciato, seguendo il piano iniziale. Non sarebbe dipinto, dato che causerebbe problemi di grip, ma sarebbe proprio il colore dell'asfalto a cambiare.

Madring Foto di: Madring

Pur non essendo stato inserito nella prima asfaltatura, i responsabili del Gran Premio sanno che, data la natura del circuito, nel corso del lungo contratto decennale sarà necessario riasfaltare nuovamente alcune parti e, in quel momento, il colore potrebbe cambiare. “Per il primo anno, il consiglio era di non prendere troppi rischi. Ed è un consiglio importante, perché non è facile, si tratta di qualcosa di incredibile.

"Ho lavorato per venti anni in Formula 1, ma creare questa pista è qualcosa di diverso. Ci sono tante cose che si devono seguire, controllare, che non è così semplice. Ma abbiamo il grosso vantaggio che siamo nella zona di una fiera, che siamo in città e questo ci permette di fare tante cose”, ha raccontato Luis Garcia Abad, direttore generale del Madring, durante un’intervista esclusiva a Motorsport.com.

“Qualche modifica possiamo farla, ma prima vogliamo acquisire un po’ di esperienza. Ma non c’è niente nel regolamento nel regolamento della FIA per quanto concerne il colore dell’asfalto adesso, quindi si potrebbe fare, magari una Monumental con questo asfalto rosso. Per il primo anno abbiamo deciso di non prenderci troppi rischi e farla così, poi vedremo cosa fare”.

Madring Foto di: Madring

Un tratto potrebbe passare all'interno della fiera

L’altra possibile novità riguarda il layout della pista. Costruire il tracciato attorno alla fiera di Madrid offre diverse opportunità, dalle strutture già esistenti alla possibilità di sfruttarle per introdurre elementi distintivi. Al momento, la pista si sviluppa all’esterno dei padiglioni, ma in prospettiva futura esiste già un piano che prevede il passaggio del circuito all’interno della fiera tra curva 19 e curva 20.

Si tratta di un progetto che richiederebbe l’approvazione di tutti gli enti coinvolti, ma rappresenterebbe un’evoluzione significativa dell’identità del Madring, per restituire quella atmosfera come la si vive, ad esempio, quando le vetture passano dentro lo stadio in Messico. “Per quanto riguarda andare all’interno della fiera, c’è il disegno, non dobbiamo fare tante cose. Sarebbe molto semplice farlo dalla curva 19 alla 20. Non è che dobbiamo riprogettare tutto. Ma dobbiamo essere d’accordo tutti. Alla fine, è un Gran Premio che può fare tante cose diverse”, ha aggiunto Abad.

“Abbiamo tanti progetti perché alla fine questo è come un plateau di cinema. Puoi fare tante cose, come siamo abituati nella vita a fare tante cose diverse ogni giorno. Possiamo farlo, ma per il momento abbiamo preferito farlo così. Ma la verità è che ci sono alcune modifiche che mi piacerebbe fare. Il vantaggio è che dobbiamo smontare la pista ogni anno comunque, quindi possiamo giocarci”.

Queste idee riflettono perfettamente la volontà degli organizzatori di rendere il GP di Madrid sempre più unico. Ogni proposta nasce dalla stessa ambizione: trasformare il Madring in un tracciato riconoscibile a colpo d’occhio, capace di distinguersi nel calendario e di costruire, anno dopo anno, una propria identità forte e inconfondibile.