F1 | Simulazione Megaride: La Monumental, curva parabolica con il più alto carico del mondiale!

La Formula 1 lascia la velocità pura di Monza per affrontare qualcosa di completamente diverso: l’incognita. Senza alcuna pausa, il mondiale di F1 arriva a Madrid per il Gran Premio di Spagna e il debutto assoluto del Madring, un circuito nuovo sul quale simulazioni, dati virtuali e capacità di adattamento dovranno sostituire qualsiasi esperienza maturata in pista.

Dal tempio della velocità alla Fiera

Il Gran Premio d’Italia 2026 è stato segnato dalla straordinaria rimonta di Antonelli che, partito diciannovesimo dopo la sostituzione della Power Unit, ha conquistato la vittoria davanti al compagno di squadra Russell.

Terzo Max Verstappen, unico a provare a contrastare lo strapotere Mercedes nelle prime fasi della gara. Più in difficoltà McLaren, comunque quarta e quinta, mentre Alpine ha sorpreso con la pole position di Gasly. Weekend da dimenticare, invece, per Ferrari: Leclerc è finito fuori alla Parabolica dopo un contatto con Piastri, provocando la bandiera rossa, mentre Hamilton ha chiuso sesto dopo una gara di rimonta.

Serve un carico aerodinamico medio-alto

Il nuovo circuito spagnolo, denominato Madring, è un tracciato semi-urbano che combina la natura stop n’ go tipica dei circuiti cittadini con sezioni permanenti ad alta velocità. Il lavoro degli ingegneri sarà quindi duplice: raccogliere abbastanza dati per comprendere il nuovo circuito e, contemporaneamente, trovare la corretta configurazione aerodinamica e meccanica per inseguire la vittoria.

Proprio per la sua natura mista, il carico aerodinamico richiesto sarà medio-alto. Servirà infatti un buon compromesso per massimizzare la percorrenza delle curve veloci senza sacrificare eccessivamente la velocità di punta sui lunghi rettilinei.

Il setup meccanico vedrà vetture tendenzialmente rigide per evitare un eccessivo rollio nelle curve veloci e mantenere la piattaforma aerodinamica il più stabile possibile, senza però sacrificare troppo la compliance nei tratti più cittadini.

In assenza di dati reali raccolti con vetture in pista, Pirelli ha deciso di allocare per questo weekend le mescole C2-C3-C4. Una scelta basata principalmente sulle simulazioni, che indicano carichi paragonabili a quelli sperimentati a Silverstone e Spa. La gamma centrale rappresenta quindi un punto di partenza ragionevole e offre una maggiore protezione dal rischio di overheating.

Grafico MegaRide GP di Spagna Foto di: MegaRide

La Monumental, una curva lunga 550 metri

Dalle simulazioni degli ingegneri MegaRide, il nuovo tracciato appare energeticamente severo sugli pneumatici, in linea con le indicazioni Pirelli che collocano il Madring tra i cinque circuiti più impegnativi del Mondiale. Va però sottolineato che, non essendoci ancora dati storici ed essendo il circuito completamente nuovo, questa proiezione potrebbe subire variazioni anche significative nel corso del weekend.

Il punto più critico del tracciato sarà sicuramente l’affascinante curva 12, La Monumental: una curva parabolica lunga circa 550 metri e con una pendenza del 24%, ispirata concettualmente alle sopraelevate di Zandvoort. È l’elemento più iconico della nuova pista, ma anche il più sfidante: verrà percorsa ad altissima velocità per circa sei secondi, generando forze laterali elevate e, secondo Pirelli, il più alto carico verticale della stagione. Vettura, pilota e pneumatici saranno quindi sottoposti a uno stress elevatissimo.

Attenzione anche alla curva 7, Las Cárcavas: una curva cieca preceduta da una salita con pendenza dell’8%, con un repentino cambio di direzione che potrebbe costringere i piloti a lottare con il retrotreno per trovare il corretto inserimento in curva.

Grafico MegaRide GP di Spagna Foto di: MegaRide

Asfalto a basso grip con usura medio-alta

Per questo Gran Premio le incognite sono numerose. L’asfalto nuovo evolverà sensibilmente nel corso del weekend, anche grazie alla presenza delle Formule minori. Le misurazioni effettuate da Pirelli indicano una superficie molto liscia e con relativamente poco grip: proprio l’evoluzione dell’aderenza nel corso delle sessioni sarà quindi una delle principali variabili da tenere sotto controllo.

Pirelli ha scelto la gamma centrale anche con l’obiettivo di favorire una gara a due soste, ma su un circuito ancora completamente sconosciuto nulla è già scritto. Secondo le simulazioni, l’usura attesa è medio-alta, con una leggera predisposizione a sollecitare maggiormente le gomme di sinistra a causa del maggior numero di curve a destra. Anche questo dato dovrà però essere verificato con le prime informazioni reali raccolte in pista.

Attenzione, infine, a eventuali ingressi della safety car, vista la presenza di muretti molto vicini alla carreggiata nei punti più stretti del tracciato, dove ai piloti sarà richiesta una precisione millimetrica.