F1 | “La pista più difficile del mondiale”, ma anche “folle”: cosa pensano i piloti del Madring

"Scommetto i miei soldi su una bandiera rossa, questo è poco ma sicuro". Le parole di Pierre Gasly alla vigilia del Gran Premio di Spagna riassumono in modo chiaro il pensiero di molti piloti riguardo al Madring, l’ultima aggiunta al calendario di Formula 1. Nel nome, quel "Mad" sta per Madrid, ma giocando con le parole si potrebbe anche dire che sta per "matto", perché in effetti il tracciato ha un po’ quest’anima.

Gli organizzatori lo hanno sempre definito non come una pista cittadina, bensì come un circuito in città. Una differenza sostanziale, perché sebbene siano i muretti a segnare il limite del tracciato, chi l’ha progettato ha voluto dargli carattere, introducendo numerosi cambi di elevazione che rendono difficile individuare il punto di frenata e inserimento, oltre alla presenza di curve cieche.

Secondo diversi piloti, il Madring ricorda una versione ancora più estrema di Jeddah, non per le velocità di percorrenza, perché qui ci sono dei tratti più lenti rispetto alla pista saudita, bensì per la complessità. A Jeddah in certi punti serve essere perfetti per estrarre il giro ed evitare incidenti: qui servirà lo stesso, perché la sensazione è che il tracciato di Madrid non lasci spazio ad errori.

La chicane del primo settore è uno dei punti dove ci si aspettano più errori Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

“19 bandiere rosse? Sono rimasto sorpreso che fossero solo 19!”

Sebbene tutti i piloti abbiano affrontato la pista nei loro simulatori, in pochi hanno avuto modo di girarci nel mondo reale. Ferrari ha svolto un filming day qui a luglio, ma l’asfalto era stato appena posato da pochi giorni, era molto sporco ed è stata effettuata la procedura di water‑blasting dopo la giornata di riprese per aumentare il grip, quindi i riferimenti reali sono stati molto limitati.

Il riscontro più concreto arriva dai piloti di Formula 3, che hanno girato a Madrid verso la fine di agosto in una sessione di test organizzata appositamente. Da quei due giorni è emerso un dato su tutti: tre vetture distrutte e 19 bandiere rosse, causate soprattutto tra primo e secondo settore, dove si trovano i tratti più impegnativi del circuito.

Un dato che ha sorpreso George Russell, ma non negativamente come ci si potrebbe immaginare, bensì positivamente, perché dopo averlo provato al simulatore si è reso conto della sua difficoltà: “Quando sentito delle 19 bandiere rosse in F3, sono rimasto sorpreso. Ma dopo aver guidato al simulatore, mi ha sorpreso che ce ne siano state solo 19. È un circuito folle. Lo metterei, probabilmente, come il più rischioso di tutto il calendario”, ha detto il britannico.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Eric Le Galliot

Il tracciato più difficile della stagione

Dopo il lavoro al simulatore, Sergio Perez l’ha definita un tracciato un po’ "spaventoso", ma anche una vera e propria pista, non proprio dal sapore cittadino come ci hanno abituato altri circuiti. Il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, l’ha descritta come un mix tra Jeddah e Baku, mentre altri l’hanno paragonata a Monaco.

Un mix che ha portato Andrea Kimi Antonelli a descriverla come la pista più complicata dell’anno, non solo per i piloti, ma anche per gli ingegneri: “Credo che sia uno dei circuiti più complicati, anzi sì, è il più complicato dell’anno sia dal punto di vista della guida sia da quello ingegneristico. Perché, alla guida, hai tutti i tipi di curve: chicane, curve veloci, curve a media velocità, curve in appoggio, frenate”.

“Hai molte frenate a vettura dritta, ma anche tante frenate mentre stai ancora sterzando: per esempio, la Curva 17 è una curva in cui, quando tocchi il freno, stai ancora girando e poi raddrizzi la vettura. È una pista molto insidiosa, molto impegnativa, ma allo stesso tempo molto entusiasmante, con margine d’errore pari a zero”, ha aggiunto il pilota Mercedes.

Madring durante la costruzione Foto di: Madring

"E poi dico che è complicata anche dal lato ingegneristico, perché trovare un assetto che sia un buon compromesso per tutto il giro non sarà facile. Puoi trovare un assetto che ti aiuta nelle chicane, quando devi tagliare i cordoli, oppure un assetto che ti aiuta nelle curve veloci”.

“Ma trovare un assetto che sia buono sui cordoli, nei cambi di direzione e nelle curve veloci sarà difficile, perché ogni volta che fai un assetto ci sono sempre pro e contro. Ti aiuta in certi punti, ma in altri può renderti la vita più difficile. Abbiamo fatto molto lavoro al simulatore, abbiamo un’idea, ma sicuramente in pista vedremo per la prima volta com’è davvero”.

Capire la gestione dell'energia non sarà facile... per il grip

Sono questi gli elementi che hanno portato a definire il Madring non solo come spaventoso, ma anche come una pista in cui si dovrà davvero attaccare, senza avere margine di errore, perché il rischio di finire a muro è molto alto e questo può costare un turno di libere o il risultato in qualifica o in gara. Arvid Lindblad ha sottolineato come i cordoli siano veri, alti, e servirà attaccare, ma non è l’unico elemento.

Madring Foto di: Madring

“Stai un po’ arrivando da una curva cieca e devi cercare di individuare un punto immaginario qualche centinaio di metri davanti a te. È davvero difficile da fare. Non puoi vedere il punto di corda. Quindi ti affidi al tuo orologio interno e quasi all’immaginazione, cerchi di concentrarti su qualcosa che ti dica qual è il punto di corda di quella curva. Inevitabilmente, ci saranno degli incidenti”, ha aggiunto Alex Albon, con la speranza, che nel caso, i commissari siano veloci con la VSC o le bandiere rosse.

Come a Jeddah, le curve cieche probabilmente creeranno qualche episodio critico in qualifica, perché i piloti impegnati nei giri lanciati si ritroveranno a dover sorpassare chi procede lentamente per il giro di uscita o di rientro. Ma c’è anche un altro tema: sul fronte della Power Unit, non dovrebbe essere una pista così critica, tanto che la FIA ha concesso 7,5 MJ di energia in qualifica. Tuttavia, avere più carico può fare la differenza nel modo in cui si interpreta la curva, se affrontarla in pieno oppure no.

"Dal punto di vista tecnico, ci sono molte curve su questa pista che saranno tra il 90% e il 100% di gas. Penso che per i top team affronteranno molti tratti in pieno. Per i team di metà gruppo e quelli più indietro servirà un lift più marcato, che ha un grande effetto sulla gestione dell’energia. Se puoi fare una curva in pieno o no, cambia in modo enorme il modo in cui funziona il deployment”, ha aggiunto Albon.

In termini di grip, la pista migliorerà tantissimo dalla FP1 alla qualifica, il che significa che si manterrà il pedale dell’acceleratore più aperto, modificando la gestione dell’energia. In Honda hanno spiegato che, sul fronte energetico, sarà proprio questa la sfida: servirà riadattare continuamente i modelli in base al miglioramento della pista, anche perché tra FP3 e qualifica ci sarà un salto significativo.